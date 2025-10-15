ΒΕΛΓΙΟ

Γενική απεργία με επίκεντρο τις συντάξεις

πραγματοποιήθηκε χθες στο, σε συνέχεια των φετινών κινητοποιήσεων κατά των προωθούμενων κυβερνητικών μέτρων για «μεταρρύθμιση» του συνταξιοδοτικού συστήματος και της αγοράς εργασίας που μειώνουν τις συντάξεις και αυξάνουν τον βαθμό εκμετάλλευσης.

Οι απεργοί, που ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα των κυριότερων συνδικάτων της χώρας, εκφράζουν την αντίθεσή τους στον κυβερνητικό συνασπισμό υπό την ηγεσία του πρωθυπουργού Μπαρτ Ντε Βεβέρ, που ανακοίνωσε σειρά «μεταρρυθμίσεων» με σκοπό την περικοπή των κρατικών «κοινωνικών» δαπανών.

Ο Ντε Βεβέρ, που προέρχεται από την εθνικιστική Νέα Φλαμανδική Συμμαχία (N-VA), έγινε πρωθυπουργός τον Φεβρουάριο και τώρα ηγείται ενός κυρίως δεξιού συνασπισμού. Εχει υποσχεθεί να μειώσει τα ελλείμματα χωρίς να αυξήσει τους φόρους, αλλά αντιμετωπίζει δυσκολίες στην οριστικοποίηση του προϋπολογισμού του επόμενου έτους.

Χιλιάδες εργαζόμενοι διαδήλωσαν στον σιδηροδρομικό σταθμό Gare du Nord των Βρυξελλών στο κέντρο της πόλης.

Στην απεργία συμμετείχαν σχεδόν όλοι οι κλάδοι, ενώ «νέκρωσαν» μεγάλοι εργασιακοί χώροι και στρατηγικής σημασίας κλάδοι σε όλη τη χώρα.

Στις Μεταφορές η συμμετοχή ήταν πολύ μεγάλη, με αποτέλεσμα να ακυρωθούν οι περισσότερες πτήσεις στα δύο κύρια αεροδρόμια (Διεθνές Αεροδρόμιο των Βρυξελλών και Σαρλερουά), καθώς και δρομολόγια των δημόσιων μέσων μεταφοράς στις Βρυξέλλες.

Το μεγαλύτερο μέρος των δρομολογίων του μετρό, των γραμμών λεωφορείων και τραμ των Βρυξελλών διακόπηκαν λόγω της απεργίας, ανέφερε η εταιρεία διαχείρισης των δημόσιων μεταφορών STIB. Τοπικά ΜΜΕ ανέφεραν πως η αστυνομία συνέλαβε πολλούς διαδηλωτές.

Οι Βέλγοι εργαζόμενοι βλέπουν χρόνο με τον χρόνο το εισόδημά τους να μειώνεται, τα όρια συνταξιοδότησης να αυξάνονται, μεγάλες περικοπές στην κοινωνική ασφάλιση και τα εργατικά - συνδικαλιστικά δικαιώματα. Η νέα κυβέρνηση μάλιστα επιδιώκει να μειώσει δραματικά τα επιδόματα ανεργίας, να δυσκολέψει τους όρους για να λαμβάνει κανείς το επίδομα, καταργεί την προσμέτρηση του χρόνου άδειας μητρότητας στον συντάξιμο χρόνο και περικόπτει δραστικά τις κοινωνικές δαπάνες.

Στην απεργιακή συγκέντρωση και διαδήλωση συμμετείχαν οι Οργανώσεις του ΚΚΕ και της ΚΝΕ στις Βρυξέλλες, καθώς και αντιπροσωπεία της Ευρωκοινοβουλευτικής Ομάδας του ΚΚΕ, με τον ευρωβουλευτή του Κόμματος, Λευτέρη Νικολάου - Αλαβάνο.