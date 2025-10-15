Τετάρτη 15 Οχτώβρη 2025
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
Σελίδα 28
ΔΙΕΘΝΗ
ΜΕΞΙΚΟ
Δεκάδες νεκροί και αγνοούμενοι από τις πλημμύρες

Τους 70 πλησιάζουν τα θύματα των καταστροφικών βροχών που πλημμύρισαν μεγάλες περιοχές στο Μεξικό, ειδικά τα κεντρικά και ανατολικά της χώρας, όπου εκτιμάται ότι πάνω από 100.000 σπίτια έχουν υποστεί συντριπτικές ή ολοκληρωτικές ζημιές.

Ο αριθμός των θυμάτων υπάρχει φόβος ότι θα ανέβει σημαντικά καθώς οι αγνοούμενοι ξεπερνούν τους 64 και είναι δεκάδες οι κοινότητες όπου σωστικά συνεργεία δεν έχουν φτάσει ακόμα, αν και τεράστιο μέρους τους έχει πλημμυρίσει από την περασμένη βδομάδα.

Περίπου 10.000 στρατιώτες αναπτύχθηκαν για να συμβάλλουν στο έργο των σωστικών συνεργείων, ενώ ελικόπτερα χρησιμοποιήθηκαν για να μεταφερθεί φαγητό και πόσιμο νερό σε κοινότητες με τις οποίες η χερσαία σύνδεση είναι εδώ και μέρες αδύνατη.

Οι περισσότεροι νεκροί και οι μεγαλύτερες ζημιές καταγράφονται κυρίως στις πολιτείες Βερακρούζ (ανατολικά), Ιντάλγκο και Πουέμπλα (κέντρο), δήλωσαν οι εκπρόσωποι των αρχών, που πρόσθεσαν ότι οι σφοδρότερες βροχές προκάλεσαν μεγάλη «άνοδο της στάθμης των ποταμών και των ρεμάτων πλησίον αυτών των πολιτειών», οδηγώντας σε πλημμύρες και καταστροφές.

    

