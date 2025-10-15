ΓΕΡΜΑΝΙΑ

Εισάγεται η υποχρεωτική στρατιωτική θητεία «από την πίσω πόρτα»

Ανοιχτό το ενδεχόμενο εισαγωγής υποχρεωτικής στρατιωτικής θητείας στη Γερμανία σε περίπτωση ανεπάρκειας προσωπικού στην Bundeswehr αφήνει - όπως άλλωστε αναμενόταν - ο επί της αρχής συμβιβασμός στον οποίο κατέληξαν τα κόμματα του κυβερνητικού συνασπισμού (CDU, CSU, SPD).

Η Γερμανία εντείνει την πολεμική της προπαρασκευή, που περιλαμβάνει τον στόχο να καταρτίσει τον ισχυρότερο συμβατικό στρατό στην Ευρώπη.

Το σχέδιο είναι παρόμοιο με τη γενίκευση της θητείας, όπως ισχύει στις σκανδιναβικές χώρες. Σύμφωνα με αποκλειστικό δημοσίευμα του δικτύου RND, όλοι οι νέοι άνδρες στα 18 έτη θα συμπληρώνουν ειδικό ερωτηματολόγιο και θα συμμετέχουν σε κλήρωση. Οσοι κληρώνονται θα υποβάλλονται σε ιατρικές εξετάσεις και θα περνούν από συνέντευξη.

Σε περίπτωση που οι ανάγκες των γερμανικών Ενόπλων Δυνάμεων δεν καλύπτονται από τους εθελοντές, και εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις, θα μπορούν να κληθούν σε υποχρεωτική στρατιωτική θητεία τουλάχιστον έξι μηνών.

Στην επόμενη φάση ο υπουργός Αμυνας Μπ. Πιστόριους θα πρέπει να προσδιορίσει πόσους στρατεύσιμους χρειάζονται οι Ενοπλες Δυνάμεις και από πότε.

Η κυβέρνηση αναμένεται να κάνει τελικές ανακοινώσεις σήμερα, και αύριο να ξεκινήσει η συζήτηση στη γερμανική Βουλή. Μέχρι τώρα τα κόμματα της Χριστιανικής Ενωσης (CDU/CSU) θεωρούσαν ότι το σχέδιο νόμου που ετοίμασε ο Πιστόριους δεν περιλάμβανε ισχυρό μηχανισμό μετατροπής της εθελοντικής σε υποχρεωτική θητεία.

Οι γερμανικές Ενοπλες Δυνάμεις χρειάζονται «επειγόντως» 80.000 στρατιώτες για να μπορεί η Γερμανία να εκπληρώσει τις δεσμεύσεις της στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ, τόνισε ο Γερμανός καγκελάριος Φρ. Μερτς σε πρόσφατη συνέντευξή του στο πρώτο κανάλι της γερμανικής δημόσιας τηλεόρασης (ARD).

Παράλληλα άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο θέσπισης υποχρεωτικής στρατιωτικής θητείας εκ νέου και για τις γυναίκες.

Για το μελλοντικό μοντέλο στρατιωτικής θητείας ο Μερτς δήλωσε: «Είμαι υπέρ της εφαρμογής αυτού όπου καταλήξαμε στη συμφωνία συνασπισμού, δηλαδή της εθελοντικής θητείας. Υποψιάζομαι όμως ότι δεν θα παραμείνει απλώς εθελοντική». Πρόσθεσε ότι για να επιτευχθεί ο στόχος των 80.000 νεοσύλλεκτων είναι απαραίτητη νέας μορφής θητεία κοινωνικής υπηρεσίας για όλους τους νέους, ανεξαρτήτως φύλου.

Προκειμένου πάντως να επιβληθεί υποχρεωτική στρατιωτική θητεία για τις γυναίκες απαιτείται αναθεώρηση άρθρων του Συντάγματος, υπενθύμισε ο καγκελάριος.