ΝΕΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΝΤ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

«Ρευστή» κατάσταση, «χειρότερη απ' ό,τι χρειαζόμαστε»

Οι ρυθμοί ανάπτυξης της παγκόσμιας οικονομίας είναι «χειρότερα απ' ό,τι χρειαζόμαστε», δήλωσε χτες ο επικεφαλής οικονομολόγος του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου (ΔΝΤ),κατά την παρουσίαση της νέας πρόβλεψης του Ταμείου για το 2025.

«Ολα παραμένουν πολύ ρευστά (...) ζούμε σε έναν κόσμο στον οποίο αυτή η κλιμάκωση των εμπορικών εντάσεων και της πολιτικής αβεβαιότητας μπορεί να προκαλέσει "εκρήξεις" ανά πάσα στιγμή», επεσήμανε μεταξύ άλλων, σε αντίθεση με όσους έσπευσαν να εμφανίσουν μια μικρή άνοδο ορισμένων δεικτών ως διάψευση προβλέψεων που εδώ και καιρό περιγράφουν το ισχυρό ενδεχόμενο μιας νέας σοβαρής οικονομικής κρίσης.

Απαντώντας σε ερώτημα ειδικά για την οικονομία των ΗΠΑ και αν δημιουργεί «ανακούφιση» το χαμηλότερο επίπεδο των δασμών που έχουν τεθεί (προς το παρόν) σε εφαρμογή, ο Gourinchas είπε: «Το σοκ παραμένει (...) Αν συγκρίνει κανείς το σημείο στο οποίο βρίσκεται η οικονομία των ΗΠΑ σε σχέση με έναν χρόνο πριν, τον Οκτώβρη του 2024, διαπιστώνουμε μικρότερη ανάπτυξη και μεγαλύτερο πληθωρισμό».

Χαρακτηριστικές είναι οι προβλέψεις για αναιμική ανάπτυξη στην Ευρωζώνη, που προβλέπεται στο 1,2% (σε σχέση με 1,0% που προβλεπόταν τον περασμένο Ιούλη). Μάλιστα το 2026 προβλέπεται νέα πτώση, στο 1,1%. Για τη Γερμανία προβλέπεται οριακή ανάπτυξη 0,2% το 2025 και το 2026 ανάπτυξη μόλις 0,9%, ενώ για τη Γαλλία 0,7% φέτος και 0,9% του χρόνου.

Για την παγκόσμια οικονομία εκτιμάται ανάπτυξη 3,2% το 2025 και 3,1% το 2026. Για τις ΗΠΑ το ΔΝΤ προβλέπει ότι η οικονομία τους θα αναπτυχθεί κατά 2,0% το 2025 (έναντι 1,9% που προβλεπόταν τον Ιούλη) και κατά 2,1% το 2026. Για την Ιαπωνία προβλέπει ανάπτυξη 1,1% το 2025 (από 0,7% που προβλεπόταν τον Ιούλη), αλλά νέα πτώση το 2026, στο 0,6%.

Για την Κίνα η πρόβλεψη μένει αμετάβλητη, στο 4,8% για το 2025. Ωστόσο το ΔΝΤ χαρακτήρισε τις εξαγωγές της «πιθανώς μη βιώσιμες» και εκτίμησε ότι οι προοπτικές της «παραμένουν ανησυχητικές», μεταξύ άλλων με «τον τομέα των ακινήτων να εξακολουθεί να βρίσκεται σε ασταθή βάση, τέσσερα χρόνια μετά το σκάσιμο της φούσκας των ακινήτων». Για τη Λατινική Αμερική και την Καραϊβική η πρόβλεψη αναβαθμίστηκε στο 2,4%, από 2,2% που ήταν τον Ιούλη.

Για «μάχη μέχρις εσχάτων» ετοιμάζεται η Κίνα

Στο μεταξύ, εκπρόσωπος του κινεζικού υπουργείου, αναφερόμενος σε νέους δασμούς που εξετάζουν οι ΗΠΑ για τις κινεζικές εισαγωγές, δήλωσε ότι «αν θέλετε μάχη, θα δώσουμε μάχη μέχρις εσχάτων (...) οι ΗΠΑ δεν γίνεται ταυτόχρονα να επιδιώκουν διάλογο και να απειλούν με την επιβολή νέων περιορισμών. Δεν κάνεις έτσι διάλογο με την Κίνα».

Μέσα σε αυτές τις συνθήκες, αναδεικνύοντας τη σημασία που αποκτά η Ινδία για μια σειρά μονοπωλιακούς ομίλους σε κρίσιμους κλάδους η «Google» ανακοίνωσε ότι θα επενδύσει 15 δισεκατομμύρια δολάρια μέσα στην επόμενη πενταετία για να δημιουργήσει Κέντρο Δεδομένων Tεχνητής Nοημοσύνης (ΤΝ) στο λιμάνι Βιζαχαπατνάμ, που βρίσκεται στο νότιο κρατίδιο Αντρα Πραντές της Ινδίας.

«Είναι ο μεγαλύτερος κόμβος ΤΝ στον οποίο πρόκειται να επενδύσουμε οπουδήποτε στον κόσμο εκτός των ΗΠΑ», δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος της «Google Cloud» σε εκδήλωση στο Νέο Δελχί, κάνοντας λόγο για «παγκόσμιο δίκτυο κέντρων ΤΝ σε 12 διαφορετικές χώρες».