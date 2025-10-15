ΜΑΔΑΓΑΣΚΑΡΗ

Στρατιωτικό πραξικόπημα στο φόντο μαζικών λαϊκών κινητοποιήσεων

Την κυβερνητική εξουσία κατέλαβε χτες το βράδυ ο διοικητής του στρατού της Μαδαγασκάρης, συνταγματάρχης Μάικλ Ραντριανιρίνα, ανακοινώνοντας το πραξικόπημα με διάγγελμά του στο κρατικό ραδιόφωνο. Ανέφερε ότι ο στρατός διέλυσε όλους τους θεσμούς (Γερουσία, Ανώτατο Συνταγματικό Δικαστήριο, Εθνική Εκλογική Επιτροπή, Ανώτατο Συμβούλιο για την Υπεράσπιση των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και της Εννομης Τάξης), εκτός από την Κάτω Βουλή.

Ισχυρίστηκε ότι ο στρατός θα παραμείνει στην εξουσία για τουλάχιστον δύο χρόνια, μαζί με μια «μεταβατική κυβέρνηση» που θα αναλάβει τη διοργάνωση νέων εκλογών.

Ο συνταγματάρχης είναι διοικητής των επίλεκτων δυνάμεων του στρατού, CAPSAT, και είχε προσφέρει την υποστήριξή του στον φυγά Πρόεδρο Αντρι Ρατζοελίνα το 2009, βοηθώντας τον τότε να ανέλθει στην εξουσία. Οι σχέσεις του διαταράχθηκαν την περασμένη βδομάδα, με αποτέλεσμα ο Ρατζοελίνα να φύγει την Κυριακή από τη χώρα, με γαλλικό στρατιωτικό αεροπλάνο, προς άγνωστη κατεύθυνση.

Λίγες ώρες πριν το πραξικόπημα, αξιωματικοί επίλεκτων δυνάμεων του στρατού εμφανίστηκαν έξω από το Προεδρικό Μέγαρο της Μαδαγασκάρης, εν μέσω λαϊκών κινητοποιήσεων και αντιδράσεων, κυρίως από τη νεολαία. Υπόβαθρο της κλιμακούμενης δυσαρέσκειας είναι η επιδείνωση της κατάστασης για τα λαϊκά νοικοκυριά, με καθημερινές πολύωρες διακοπές σε υδροδότηση και ηλεκτροδότηση και με ελλείψεις βασικών υποδομών σε πολλούς τομείς.

Η Μαδαγασκάρη διαθέτει σημαντικό ορυκτό πλούτο (κοιτάσματα πολύτιμων λίθων, πετρελαίου κ.λπ.). Το 75% του λαού ζει κάτω από το όριο της φτώχειας και πασχίζει να επιβιώσει με περίπου 2 δολάρια τη μέρα. Σε πιο δύσκολη κατάσταση βρίσκεται η νεολαία -αποτελεί το μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού 29,6 εκατομμυρίων ανθρώπων - καθώς μαστίζεται από ανεργία σε ποσοστό άνω του 30%, ειδικά στην πρωτεύουσα Ανταναναρίβο.

Αργά το βράδυ της Δευτέρας ο Ρατζοελίνα απηύθυνε διάγγελμα μέσω Facebook, επικαλούμενος φόβους «για τη ζωή του». Στη συνέχεια, χτες, εξέδωσε διάταγμα διάλυσης της Βουλής.

Το περασμένο Σάββατο στρατιώτες της δύναμης CAPSAT εγκατέλειψαν τους στρατώνες και βγήκαν στους δρόμους μαζί με του νεαρούς διαδηλωτές, φωνάζοντας συνθήματα κατά της διαφθοράς, της φτώχειας και της ανεργίας. Σημειώθηκαν συγκρούσεις μεταξύ της στρατιωτικής μονάδας και δυνάμεων ασφαλείας, πριν η CAPSAT αναλάβει τον έλεγχο των Ενόπλων Δυνάμεων και διορίσει νέο αρχηγό στρατού.

Σύμφωνα με τον ΟΗΕ, από τις διαδηλώσεις που ξεκίνησαν στις 25 Σεπτέμβρη έχουν σκοτωθεί τουλάχιστον 22 άνθρωποι και έχουν τραυματιστεί δεκάδες. Πριν επισημοποιηθεί το πραξικόπημα, η Αφρικανική Ενωση ζήτησε από τον στρατό της Μαδαγασκάρης να απόσχει από ανάμειξη στις πολιτικές εξελίξεις, προειδοποιώντας ότι είναι αντίθετη με κάθε προσπάθεια «μη συνταγματικής αλλαγής» της κυβέρνησης.

Η γαλλική αεροπορική εταιρεία «Air France», πάντως, σταμάτησε χτες όλες τις πτήσεις προς τη Μαδαγασκάρη τουλάχιστον μέχρι την Παρασκευή 17 Οκτώβρη.