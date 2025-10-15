ΚΑΤΕΧΟΜΕΝΗ ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΗ - ΙΣΡΑΗΛ

Το κράτος - δολοφόνος συνεχίζει τα εγκλήματα στη Γάζα!

7 νεκροί Παλαιστίνιοι από ισραηλινά πυρά και νέο μπλόκο στην ανθρωπιστική βοήθεια, μόλις μία μέρα μετά τα πανηγύρια των ιμπεριαλιστών για την ...«ειρήνη»

2025 The Associated Press. All

Μόλις μία μέρα μετά τα «σόου» που έστησαν οιμαζί με συμμάχους τους στο Ισραήλ και στο Σαρμ Ελ Σεΐχ στην Αίγυπτο για τη δήθεν ...«ειρήνη» που πέτυχαν στηκαι στη Μέση Ανατολή, τοέσπευσε ήδη να επιβεβαιώσει ότι θα συνεχίσει τα εγκλήματά του κατά του παλαιστινιακού λαού, κάνοντας κουρελόχαρτο άλλη μια συμφωνία εκεχειρίας.

Συγκεκριμένα, χθες ο ισραηλινός κατοχικός στρατός - που διατηρεί υπό την κατοχή του το 53% της Λωρίδας της Γάζας - σκότωσε τουλάχιστον 7 Παλαιστίνιους, με τη δικαιολογία ότι θεωρήθηκαν «απειλή» ή ότι πλησίασαν «απειλητικά» κοντά στους πάνοπλους κατοχικούς στρατιώτες οι οποίοι βρίσκονταν στη λεγόμενη «κίτρινη γραμμή» που προβλέπει η «πρώτη φάση» του άθλιου σχεδίου Τραμπ.

Το ίδιο 24ωρο πέθαναν άλλοι 2 Παλαιστίνιοι, από τραυματισμούς προηγούμενων ημερών, και ανασύρθηκαν από τα ερείπια 38 σοροί θυμάτων.

Ο νέος συνολικός απολογισμός θυμάτων από τις ισραηλινές επιθέσεις ανέφερε χθες τουλάχιστον 67.913 νεκρούς Παλαιστίνιους και 170.134 τραυματίες.

Η ειδική εισηγήτρια του ΟΗΕ Φρανσέσκα Αλμπανέζε δήλωσε πως το γεγονός αυτό δείχνει τον τρόπο με τον οποίο το Ισραήλ αντιλαμβάνεται την εκεχειρία: «Εσείς παύετε πυρ και εγώ πυροβολώ». Η ίδια πρόσθεσε ότι «το να αποκαλείς αυτό το πράγμα ειρήνη είναι και προσβλητικό και παραπλανητικό».

Την ίδια ώρα, μετά από μήνες απάνθρωπου αποκλεισμού της Λωρίδας της Γάζας, που οδήγησε σε λιμό με εκατοντάδες θανάτους, το Ισραήλ προχωρά σε νέο μπλόκο στην είσοδο ανθρωπιστικής βοήθειας, επικαλούμενο - αυτήν τη φορά - τη μη παράδοση όλων των σορών των νεκρών Ισραηλινών ομήρων.

Από τις 28 σορούς που έχει συμφωνηθεί να παραδοθούν, η Χαμάς παρέδωσε 4 τη Δευτέρα και επρόκειτο να παραδώσει άλλες 4 αργά χθες το βράδυ, καθώς η ισοπέδωση της Γάζας από τους ισραηλινούς βομβαρδισμούς καθιστά αντικειμενικά ιδιαίτερα δύσκολη την προσπάθεια εντοπισμού και ανάσυρσης των υπόλοιπων σορών ομήρων, κάτω από τόνους συντριμμιών.

Αξιωματούχοι του ΟΗΕ και της Διεθνούς Επιτροπής Ερυθρού Σταυρού εξήγησαν ότι οι συνθήκες στη Γάζα είναι εξαιρετικά δύσκολες και θα χρειαστεί περισσότερος χρόνος μέχρι να εντοπιστούν και να παραδοθούν οι σοροί. «Αυτή είναι πιο μεγάλη πρόκληση και από το να απελευθερωθούν οι ζωντανοί όμηροι», ανέφερε εκπρόσωπος του Ερυθρού Σταυρού, προσθέτοντας πως το ζήτημα θα χρειαστεί μέρες ή και βδομάδες, και πως κάποιοι μπορεί και να μη βρεθούν ποτέ. Στις προσπάθειες εντοπισμού νεκρών ομήρων συμμετείχαν χτες για πρώτη φορά και Αιγύπτιοι, σε συνεργασία με ομάδες Ισραηλινών.

Παρ' όλα αυτά, το ισραηλινό κράτος - τρομοκράτης έσπευσε να ανακοινώσει ότι θα διατηρήσει κλειστό το πέρασμα της Ράφα και θα μειώσει την είσοδο ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα, μέχρι να παραδώσει η Χαμάς και τις 28 σορούς.

Αντίστοιχα, ορισμένα στελέχη του Φόρουμ των Οικογενειών Ομήρων και Αγνοουμένων του Ισραήλ απαίτησαν νωρίτερα την «ακύρωση» της συμφωνίας εκεχειρίας με τη Χαμάς, ενώ σε επιστολή τους στον Αμερικανό απεσταλμένο Στιβ Γουίτκοφ τού ζητούν να παρέμβει.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντ. Τραμπ σε χθεσινοβραδινή του ανάρτηση ανήγγειλε ότι η «δεύτερη φάση» του σχεδίου «αρχίζει τώρα», μολονότι παραδέχτηκε πως «η δουλειά δεν τελείωσε. Οι νεκροί δεν έχουν επιστρέψει».

Την ίδια ώρα στην κατεχόμενη Ανατολική Ιερουσαλήμ ο Ισραηλινός υπουργός Ιτ. Μπεν Γκβιρ επανέλαβε χθες την προκλητική «επίσκεψη» στον περίβολο του τεμένους Αλ Ακσα, με μια κουστωδία δεκάδων Εβραίων εποίκων, επιχειρώντας να δημιουργήσει τετελεσμένα σε έναν χώρο όπου, σύμφωνα με τη συμφωνία Ισραήλ - Ιορδανίας του 1967, απαγορεύονται οι ιουδαϊκές ψαλμωδίες, τελετές ή προσευχές.

Στο μεταξύ, μετά τις συγκαταβατικές δηλώσεις Τραμπ κατά την επιστροφή του στις ΗΠΑ για την αποδοχή του ρόλου δυνάμεων της Χαμάς σε ρόλο αστυφύλακα σε περιοχές της Γάζας από όπου αποχώρησε ο ισραηλινός κατοχικός στρατός, το ισραηλινό κανάλι «i24news» μετέδωσε πως η οργάνωση προχώρησε στην εκτέλεση 33 δοσίλογων σε διάφορες περιοχές της Γάζας, επειδή κατασκόπευαν υπέρ του Ισραήλ ή ανήκαν σε φατρίες ή συμμορίες που συνεργάστηκαν με το κράτος - δολοφόνο.

Στο φόντο των διαβουλεύσεων για την «επόμενη μέρα» στη Γάζα και τη συγκρότηση μιας διοίκησης Παλαιστίνιων τεχνοκρατών, εμφανίστηκε στο προσκήνιο ο 72χρονος ανιψιός του πρώην ηγέτη της PLO Γιάσερ Αραφάτ, Νάσερ Αλ Κούντουα. Ο Κούντουα, που επανεντάχθηκε στη Φατάχ πριν λίγες μέρες, μετά τη διαγραφή του το 2021, πρότεινε μεταξύ άλλων «βαθιές μεταρρυθμίσεις» στην Παλαιστινιακή Αρχή.

Τουρκία, Αίγυπτος και Κατάρ βάζουν πλάτη στο σχέδιο Τραμπ

Αίγυπτος, Τουρκία και Κατάρ βάζουν πλάτη στα άθλια σχέδια ΗΠΑ - Ισραήλ για μετατροπή της Γάζας σε προτεκτοράτο και για τον πολλαπλασιασμό των «Συμφωνιών του Αβραάμ».

Χαρακτηριστική είναι η κοινή ανακοίνωση των ηγετών των τριών χωρών μαζί με τον Ντ. Τραμπ έπειτα από το «σόου» που στήθηκε προχθές στο Σαρμ Ελ Σεΐχ της Αιγύπτου, με τη συμμετοχή περίπου 30 ηγετών από ευρωπαϊκά, αραβικά και άλλα ισλαμικά κράτη.

Στο κείμενο δεν υπάρχει καμία αναφορά σε ανεξάρτητο παλαιστινιακό κράτος, ούτε στις σχετικές αποφάσεις του ΟΗΕ για παλαιστινιακό κράτος στα σύνορα του 1967, με πρωτεύουσα την Ανατολική Ιερουσαλήμ.

Αντ' αυτού, προτείνουν «ένα συνολικό όραμα ειρήνης, ασφάλειας και κοινής ευημερίας στην περιοχή, βασισμένο στις αρχές του αμοιβαίου σεβασμού και της κοινής μοίρας» και μιλούν γενικά και αόριστα για «διαρκή ειρήνη (...) όπου τόσο οι Παλαιστίνιοι όσο και οι Ισραηλινοί μπορούν να ευημερούν, με τα θεμελιώδη ανθρώπινα δικαιώματά τους προστατευμένα, την ασφάλειά τους εγγυημένη και την αξιοπρέπειά τους διαφυλαγμένη».

Παράλληλα, δηλώνουν απροκάλυπτα την πρόθεσή τους να εμποδίσουν κάθε προοπτική ένοπλου αντιστασιακού - απελευθερωτικού αγώνα του παλαιστινιακού λαού, αναφέροντας ότι «είμαστε ενωμένοι στην απόφασή μας να εξαλείψουμε τον εξτρεμισμό και τη ριζοσπαστικοποίηση σε όλες τους τις μορφές».

«Ξεπλένοντας» άλλωστε τη γενοκτονία του παλαιστινιακού λαού από το ισραηλινό κράτος - δολοφόνο, μιλούν για «φιλικές και αμοιβαία επωφελείς σχέσεις» του Ισραήλ και των «περιφερειακών γειτόνων», στο πλαίσιο της διευκόλυνσης διαδικασιών και παζαριών για νέες «Συμφωνίες του Αβραάμ» στο όνομα μιας «διαρκούς ειρήνης στη Μέση Ανατολή»!

Ευλογούν δε τον ρόλο των ΗΠΑ, οι οποίες εξόπλισαν σαν αστακό το κράτος - δολοφόνο και παρείχαν πλήρη διπλωματική ασυλία και πολιτική κάλυψη στα αμέτρητα εγκλήματά του σε βάρος των Παλαιστινίων και άλλων λαών της περιοχής.

Στο φόντο αυτού του κειμένου αγριεύουν τα παζάρια για την «πίτα» των εκατοντάδων δισ. δολαρίων που δημιουργούν οι τεράστιες ανάγκες ανοικοδόμησης της Γάζας, αλλά και για την ενίσχυση των γεωπολιτικών «πατημάτων» διαφόρων δυνάμεων στη Μέση Ανατολή.

Μετά τις πρόσφατες - ή εν εξελίξει - Συνόδους σε Παρίσι και Λονδίνο για την ανοικοδόμηση ή και για την «αντιμετώπιση» της ανθρωπιστικής κρίσης στη Γάζα, η Αίγυπτος ανακοίνωσε πως σχεδιάζει να διοργανώσει τον Νοέμβρη τη «Συνδιάσκεψη του Καΐρου για την Γρήγορη Ανάκαμψη και Ανοικοδόμηση στη Γάζα».

Ο δε Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ έσπευσε να διεκδικήσει ρόλο στον «αφοπλισμό της Χαμάς», προβάλλοντας την πείρα του Λονδίνου από τη Βόρεια Ιρλανδία...