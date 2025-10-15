Τετάρτη 15 Οχτώβρη 2025
ΠΑΚΙΣΤΑΝ - ΑΦΓΑΝΙΣΤΑΝ
Το Πεκίνο διεκδικεί «εποικοδομητικό ρόλο» στην ένταση

Την προθυμία του Πεκίνου να συνεχίσει να διαδραματίζει εποικοδομητικό ρόλο για τη βελτίωση και την ανάπτυξη των σχέσεων Αφγανιστάν - Πακιστάν τόνισε ο εκπρόσωπος του κινεζικού ΥΠΕΞ, Λιν Ζιαν, απαντώντας σε ερώτημα για την ένταση στη μεθόριο των δύο χωρών.

Θυμίζουμε ότι μετά από χτυπήματα σε πακιστανικό έδαφος, που το Ισλαμαμπάντ αποδίδει σε οργανώσεις τις οποίες «ανέχεται» ή και στηρίζει η Καμπούλ, οι πακιστανικές Ενοπλες Δυνάμεις έπληξαν την αφγανική επικράτεια. Η κυβέρνηση των Ταλιμπάν κατηγόρησε το Πακιστάν για «παραβίαση της εδαφικής κυριότητας της χώρας», επιφυλασσόμενη για «όποια μέτρα χρειαστούν», ενώ το Σαββατοκύριακο ακολούθησαν συγκρούσεις στη μεθόριο, με δεκάδες νεκρούς και εκατέρωθεν «προειδοποιήσεις».

Ο Λιν είπε κάλεσε τις δύο πλευρές «να λάβουν συγκεκριμένα μέτρα για την διασφάλιση των πολιτών, των σχεδίων και των θεσμικών εκπροσώπων της Κίνας στις δύο χώρες», με φόντο μεγάλες επενδύσεις που το Πεκίνο προωθεί συνολικά στην κεντρική Ασία. Επισήμανε επίσης την ανάγκη οι δύο πλευρές «να εστιάσουν στην ευρύτερη εικόνα και διατηρήσουν την ηρεμία και την εγκράτειά τους, να συνεχίσουν να διευθετούν αμοιβαίες ανησυχίες μέσω διαλόγου και διαβούλευσης, να αποφεύγουν την κλιμάκωση των εντάσεων και να διατηρήσουν από κοινού την ειρήνη και τη σταθερότητα στα εδάφη τους και όλη την περιοχή».

Το δε ρωσικό ΥΠΕΞ ανακοίνωσε ότι παρακολουθεί με ανησυχία τις αναφορές για εχθροπραξίες στα σύνορα του Πακιστάν με το Αφγανιστάν, καλώντας τις δύο πλευρές να επιδείξουν αυτοσυγκράτηση.

    

ΚΟΣΜΟΣ
