Τετάρτη 7 Γενάρη 2026
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
Σελίδα 23
ΔΙΕΘΝΗ
ΓΥΡΩ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ

ΟΥΑΣΙΓΚΤΟΝ.- Αστυνομικοί στο Οχάιο συνέλαβαν τη Δευτέρα έναν ύποπτο για επίθεση στο σπίτι του Αμερικανού αντιπροέδρου Τζ. Ντ. Βανς, προκαλώντας ζημιές σε τουλάχιστον ένα από τα παράθυρα του κτιρίου. Την ώρα του περιστατικού δεν βρισκόταν κανείς στο οίκημα.

ΣΑΝΑΑ.- Πάνω από 400 τουρίστες έχουν αποκλειστεί στο νησί Σοκότρα της Υεμένης, στην Αραβική Θάλασσα, καθώς ακυρώθηκαν οι πτήσεις τους λόγω της πρόσφατης ανάφλεξης των συγκρούσεων μεταξύ των αυτονομιστών του «Νότιου Μεταβατικού Συμβουλίου» (STC), που υποστηρίζεται από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, και των κυβερνητικών δυνάμεων, που υποστηρίζονται από τη Σαουδική Αραβία.

    

ΚΟΣΜΟΣ
