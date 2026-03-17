Τρίτη 17 Μάρτη 2026
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
Σελίδα 25
ΔΙΕΘΝΗ
ΓΥΡΩ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ

ΒΕΡΟΛΙΝΟ.- Σε νέα 24ωρη απεργία κάλεσε το συνδικάτο Ver.di τους εργαζόμενους στο αεροδρόμιο Βερολίνου/Βρανδεμβούργου (BER) για αύριο, Τετάρτη, καθώς δεν έχει επιτευχθεί συμφωνία με τους εργοδότες για ΣΣΕ. Θα απεργήσουν μεταξύ άλλων οι 2.000 εργαζόμενοι στην πυροσβεστική υπηρεσία του αεροδρομίου, τα συνεργεία και οι διοικητικοί υπάλληλοι. Οι εργαζόμενοι απαιτούν αύξηση μισθών κατά 6%, αλλά τουλάχιστον επιπλέον 250 ευρώ ανά μήνα ανά μισθολογικό κλιμάκιο ή βαθμίδα και μια επιπλέον ημέρα άδειας για τα μέλη των συνδικάτων.

ΟΥΑΣΙΓΚΤΟΝ.- Νεκρός βρέθηκε το Σάββατο ένας 41χρονος Αφγανός μετανάστης που στο παρελθόν εργαζόταν για τον αμερικανικό στρατό στο Αφγανιστάν και στη συνέχεια ζήτησε άσυλο στις ΗΠΑ. Πέθανε ενόσω βρισκόταν υπό κράτηση από την υπηρεσία Μετανάστευσης και Τελωνίων (ICE) λιγότερες από 24 ώρες αφού συνελήφθη στο Τέξας. Είναι τουλάχιστον ο δωδέκατος άνθρωπος που πεθαίνει φέτος, ενώ βρίσκεται υπό κράτηση από την ICE. Πέρσι 31 άνθρωποι πέθαναν αφού συνελήφθησαν από την ίδια υπηρεσία, ο μεγαλύτερος αριθμός εδώ και δύο δεκαετίες.

    

ΚΟΣΜΟΣ
Διαβάστε σήμερα...
Η κυβέρνηση κάνει πλάτες στους εφοπλιστές και για τα θανατόχαρτα προς τους ναυτεργάτες
«Στας διαταγάς» ομίλων και εφοπλιστών, σπρώχνουν τον λαό πιο βαθιά στο μακελειό
Κατήφορος δίχως πάτο η εμπλοκή
Καλούν σε διεθνή συνασπισμό για «αστυνόμευση» στα Στενά του Ορμούζ
 «Στον αφρό» οι ενδοαστικές αντιθέσεις με αιχμή τις εξελίξεις στο πεδίο
Κλιμάκωση επιθέσεων, με τη Γαλλία να ψάχνει ρόλο
Μέρα αντιπολεμικής δράσης στα σχολεία και στις σχολές σήμερα
Διέξοδο στον πόλεμο θα δώσει ο λαός, ανίκητος δεν είναι ο ιμπεριαλισμός
Η προβοκάτσια απαντήθηκε μαζικά
 Με την αποφασιστική τους στάση απέτρεψαν μεταφορά πολεμικού υλικού για το Ισραήλ
 Επικοινωνεί με «εμπλεκόμενα μέρη για αποκλιμάκωση της κατάστασης»
Σημαντικές οικονομικές επιπτώσεις του πολέμου
 Κατηγορεί τη Ρωσία ότι έστειλε drones στο Ιράν
Παράσταση διαμαρτυρίας ενάντια στη χορηγία της «Lockheed Martin»
 Αεροπλανοφόρο στη Σούδα, γαλλική φρεγάτα στο Ηράκλειο
 Σχεδόν στο 50% η αποχή στον α' γύρο
 Συνεχές το αιματοκύλισμα από τον ισραηλινό στρατό
 Χτύπημα ελληνόκτητου πλοίου και στη Μαύρη Θάλασσα
 Να μη διανοηθεί να συμμετέχει σε καμία αποστολή στα Στενά του Ορμούζ η κυβέρνηση
Φουντώνουν η φωτιά του πολέμου και οι απειλές
 Συγκρότηση επιτροπής φαντάρων στο Κέντρο Εκπαίδευσης Ειδικών Δυνάμεων (ΚΕΕΔ)
 Συνεχίζει το μεγάλο πολιτικό άνοιγμα
 Συγκεντρώνει υλικά για τον λαό της Κούβας
 Εκρηξη σε εβραϊκό σχολείο
Διακήρυξη της ΚΕ του ΚΚΕ για τα 80 χρόνια από την έναρξη της εποποιΐας του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας
Μνημεία & Μουσεία Αγώνων του Λαού
