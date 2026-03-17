ΒΕΡΟΛΙΝΟ.- Σε νέα 24ωρη απεργία κάλεσε το συνδικάτο Ver.di τους εργαζόμενους στο αεροδρόμιο Βερολίνου/Βρανδεμβούργου (BER) για αύριο, Τετάρτη, καθώς δεν έχει επιτευχθεί συμφωνία με τους εργοδότες για ΣΣΕ. Θα απεργήσουν μεταξύ άλλων οι 2.000 εργαζόμενοι στην πυροσβεστική υπηρεσία του αεροδρομίου, τα συνεργεία και οι διοικητικοί υπάλληλοι. Οι εργαζόμενοι απαιτούν αύξηση μισθών κατά 6%, αλλά τουλάχιστον επιπλέον 250 ευρώ ανά μήνα ανά μισθολογικό κλιμάκιο ή βαθμίδα και μια επιπλέον ημέρα άδειας για τα μέλη των συνδικάτων.

ΟΥΑΣΙΓΚΤΟΝ.- Νεκρός βρέθηκε το Σάββατο ένας 41χρονος Αφγανός μετανάστης που στο παρελθόν εργαζόταν για τον αμερικανικό στρατό στο Αφγανιστάν και στη συνέχεια ζήτησε άσυλο στις ΗΠΑ. Πέθανε ενόσω βρισκόταν υπό κράτηση από την υπηρεσία Μετανάστευσης και Τελωνίων (ICE) λιγότερες από 24 ώρες αφού συνελήφθη στο Τέξας. Είναι τουλάχιστον ο δωδέκατος άνθρωπος που πεθαίνει φέτος, ενώ βρίσκεται υπό κράτηση από την ICE. Πέρσι 31 άνθρωποι πέθαναν αφού συνελήφθησαν από την ίδια υπηρεσία, ο μεγαλύτερος αριθμός εδώ και δύο δεκαετίες.