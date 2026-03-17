ΛΑΡΙΣΑ - ΤΡΙΚΑΛΑ

Διέξοδο στον πόλεμο θα δώσει ο λαός, ανίκητος δεν είναι ο ιμπεριαλισμός

«

Nα ξεκουμπιστούν οι αμερικανοΝΑΤΟικές βάσεις από τη Θεσσαλία και όλη τη χώρα, να απεμπλακεί η Ελλάδα από το ιμπεριαλιστικό σφαγείο», είναι το μήνυμα που έστειλαν οι μαζικές και δυναμικές συγκεντρώσεις που οργανώθηκαν το Σάββατο στη Λάρισα και στα Τρίκαλα από τα Εργατικά Κέντρα και τα σωματεία των δύο πόλεων.

Πιο συγκεκριμένα, στη Λάρισα από την κεντρική πλατεία εργαζόμενοι και άνθρωποι κάθε ηλικίας μέσα από τα σωματεία και τους φορείς τους διατράνωσαν ότι δεν θα δεχτούν να πληρώσουν τις συνέπειες της εγκληματικής πολιτικής της κυβέρνησης της ΝΔ, η οποία σε συνέχεια των προηγούμενων κλιμακώνει την εμπλοκή της χώρας στους επικίνδυνους πολεμικούς σχεδιασμούς των ιμπεριαλιστών.

Την ίδια μέρα που ο πρωθυπουργός του «πολέμου και της εμπλοκής» βρέθηκε στην πόλη στο πλαίσιο συνεδρίου του κόμματός του, τα σωματεία και οι φορείς διατράνωσαν ότι η κυβέρνηση δεν έχει καμιά νομιμοποίηση να στηρίζει τη σφαγή άλλων λαών και να σέρνει και τον ίδιο στον όλεθρο για τα συμφέροντα και τα κέρδη των μονοπωλιακών ομίλων.

Κάλεσαν τον λαό της περιοχής σε ξεσηκωμό και οργάνωση της πάλης στους χώρους δουλειάς και στις γειτονιές για να απεμπλακεί η χώρα από τον πόλεμο και τους ιμπεριαλιστικούς σχεδιασμούς των ΗΠΑ - ΝΑΤΟ - ΕΕ - Ισραήλ στην ευρύτερη περιοχή. Παράλληλα, απαίτησαν να σταματήσει η Λάρισα και συνολικά η Θεσσαλία να μετατρέπεται σε πολεμικό ορμητήριο σε βάρος άλλων λαών, γεγονός που καθιστά τη χώρα θύτη και τον λαό της στόχο αντιποίνων.

Εξω η Ελλάδα από τη σφαγή!





Αυτό το στίγμα άφησαν και μπροστά από την πύλη της 1η Στρατιάς, όπου βρίσκεται το ευρωενωσιακό στρατηγείο που αξιοποιείται ως Κέντρο Συντονισμού της επιχείρησης «Aspides» της ΕΕ στην Ερυθρά Θάλασσα. Στο οδόστρωμα μπροστά γράφτηκε η λαϊκή απαίτηση «NATO KILLERS GO HOME - Εξω η Ελλάδα από τη σφαγή», φωνάζοντας δυνατά συνθήματα όπως «Διέξοδο από τον πόλεμο θα δώσει ο λαός, ανίκητος δεν είναι ο ιμπεριαλισμός», «έξω το ΝΑΤΟ να κλείσουν οι βάσεις, καμιά συμμετοχή στις επεμβάσεις». Αυτά τα συνθήματα αντήχησαν και σε όλη τη διάρκεια της πορείας, με τους διαδηλωτές να απαιτούν να φύγουν οι φονιάδες των λαών και οι βάσεις τους από την πόλη και από όλη τη χώρα.

Το ραντεβού των φορέων και των σωματείων ανανεώθηκε για σήμερα, στις 7 μ.μ., όπου το Εργατικό Κέντρο τους καλεί σε σύσκεψη συντονισμού και οργάνωσης της πάλης ενάντια στην πολεμική εμπλοκή. Η σύσκεψη θα γίνει στην ισόγεια αίθουσα του Εργατικού Κέντρου.

«Ο δικός τους πόλεμος δεν είναι και δικός μας» ξεκαθάρισε νωρίτερα από το βήμα της συγκέντρωσης ο Γιάννης Σκόκας, πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου, ο οποίος ανέδειξε πως οι ευθύνες της ελληνικής κυβέρνησης και των άλλων κομμάτων, που ευθυγραμμίζονται με τα αμερικανοΝΑΤΟικά προσχήματα, είναι τεράστιες. Ανέδειξε παράλληλα τα στοιχεία της εμπλοκής της χώρας και της πόλης στους ιμπεριαλιστικούς σχεδιασμούς των ΗΠΑ - ΝΑΤΟ - ΕΕ μέσω των υποδομών και των βάσεών τους που είναι εγκατεστημένες στη Λάρισα και αποτελούν πολεμικά ορμητήρια και στόχους αντιποίνων, ξεκαθαρίζοντας ότι «ο λαός μας δεν θα βάλει την υπογραφή του στα βρώμικα παιχνίδια τους».

Να δυναμώσει η πάλη σε κάθε χώρο δουλειάς

Δυναμική ήταν και η κινητοποίηση που διοργάνωσε στα Τρίκαλα το Εργατικό Κέντρο και τα σωματεία. Για την καλύτερη προετοιμασία της καθώς και για τον συντονισμό και την οργάνωση του αγώνα ενάντια στην πολεμική εμπλοκή προηγήθηκε σύσκεψη σωματείων και φορέων την περασμένη Πέμπτη με πρωτοβουλία του Εργατικού Κέντρου.

Η κινητοποίηση ξεκίνησε με συγκέντρωση στην κεντρική πλατεία της πόλης, όπου χαιρετισμούς απεύθυναν εκ μέρους της ΕΛΜΕ η Ουρανία Παπαζεύκου, πρόεδρός της, και εκ μέρους της Επιτροπής Ειρήνης Τρικάλων ο Αγγελος Καλαντζής. Η κεντρική ομιλία πραγματοποιήθηκε από την οργανωτική γραμματέα του ΕΚΤ, Κωνσταντίνα Παππή.

Απηύθυνε κάλεσμα στους εργαζόμενους να «μη δείξουν καμιά εμπιστοσύνη στην κυβέρνηση του πολέμου και της εμπλοκής, αλλά και στα υπόλοιπα κόμματα του ΝΑΤΟ και της ΕΕ, που υποκριτικά εμφανίζονται "ανήσυχα" ενώ στηρίζουν την ίδια επικίνδυνη πορεία».

Η κινητοποίηση συνεχίστηκε και ολοκληρώθηκε με μαχητική πορεία στους κεντρικούς δρόμους της πόλης, με αντιιμπεριαλιστικά συνθήματα να κυριαρχούν. «Βάσεις και λιμάνια, πλοία και φρεγάτες, στου ΝΑΤΟ τους φονιάδες κάνετε τις πλάτες», αντήχησε δυνατά στην πόλη, με τους διαδηλωτές να απαιτούν να κλείσουν όλες οι ξένες στρατιωτικές βάσεις στη χώρα.