ΟΥΚΡΑΝΙΑ

Κατηγορεί τη Ρωσία ότι έστειλε drones στο Ιράν

Ανταλλάγματα για την παροχή βοήθειας σε κράτη της Μέσης Ανατολής κατά των ιρανικών drones ζήτησε για άλλη μια φορά ο Ουκρανός Πρόεδρος Β. Ζελένσκι, δηλώνοντας συγκεκριμένα ότι θέλει χρήματα και τεχνολογία. Η Ουκρανία έχει στείλει σε τέσσερις χώρες της περιοχής ειδικούς στην καταστροφή ιρανικών drones τα οποία χρησιμοποιεί και η Ρωσία κατά της Ουκρανίας.

Σύμφωνα με τον Ζελένσκι, κάθε ομάδα που στάλθηκε στη Μέση Ανατολή αποτελούνταν από δεκάδες ανθρώπους που είναι ικανοί να αξιολογήσουν την κατάσταση και να κάνουν επίδειξη των τρόπων βελτίωσης της άμυνας κατά των ιρανικών επιθετικών drones.

Σε μία ακόμα ένδειξη ότι οι δύο ιμπεριαλιστικές συγκρούσεις - στη Μέση Ανατολή και στην Ουκρανία - «διασταυρώνονται», ο Ζελένσκι δήλωσε ότι η Ρωσία έχει προμηθεύσει το Ιράν με drones τα οποία χρησιμοποιήθηκαν σε επιθέσεις εναντίον αμερικανικών στρατιωτικών βάσεων στη Μέση Ανατολή.

Μιλώντας στο CNN ο Ζελένσκι ανέφερε ότι πρόκειται για drones τύπου Shahed, τα οποία έχουν σχεδιαστεί από το Ιράν αλλά παράγονται μαζικά από τη Μόσχα για χρήση στον πόλεμο στην Ουκρανία, υπό την ονομασία «Geran-2».

Τα συγκεκριμένα drones έχουν αποδειχθεί απροσδόκητα αποτελεσματικά στη διείσδυση στα συστήματα αεράμυνας χωρών του Κόλπου.

Υπενθυμίζεται πως νωρίτερα το CNN είχε μεταδώσει ότι η Ρωσία έχει παράσχει στο Ιράν πληροφορίες σχετικά με τις τοποθεσίες και τις κινήσεις αμερικανικών στρατευμάτων, πλοίων και αεροσκαφών, σύμφωνα με πηγές.

Στο μεταξύ, την Παρασκευή ο Ουκρανός Πρόεδρος συνάντησε στο Παρίσι τον Ρεζά Παχλαβί, γιο του τελευταίου σάχη του Ιράν, και τον διαβεβαίωσε ότι η Ουκρανία θα ήθελε «ένα ελεύθερο Ιράν, που δεν θα συνεργάζεται με τη Ρωσία και δεν θα αποσταθεροποιεί τη Μέση Ανατολή, την Ευρώπη και τον κόσμο».

Ο Παχλαβί, ο οποίος ζει στις ΗΠΑ, παρουσιάζεται ως μια «εναλλακτική λύση» για να αναλάβει τα ηνία του Ιράν σε περίπτωση αλλαγής του καθεστώτος.

Ιταλία: Διαφωνία στην κυβέρνηση για τις κυρώσεις κατά της Ρωσίας

Με φόντο την προσωρινή χαλάρωση των κυρώσεων κατά του πετρελαίου της Ρωσίας που ανακοίνωσαν την περασμένη βδομάδα οι ΗΠΑ, για να διευκολυνθεί ο παγκόσμιος ανεφοδιασμός, καταγράφεται διάσταση απόψεων μέσα στο εσωτερικό της ιταλικής τρικομματικής κυβέρνησης.

«Η κύρια δύναμη της ελεύθερης, δυτικής συμμαχίας και επικεφαλής του ΝΑΤΟ - δηλαδή οι ΗΠΑ - χαλάρωσαν τις κυρώσεις σε βάρος του πετρελαίου που φτάνει από τη Ρωσία. Εκαναν μια ρεαλιστική επιλογή, και θεωρώ ότι η Ιταλία και η Ευρώπη θα έπρεπε να κάνουν υπόψη την ίδια ακριβώς ρεαλιστική επιλογή», υποστήριξε ο υπουργός Μεταφορών, αντιπρόεδρος της κυβέρνησης και γραμματέας της «Λέγκα», Μ. Σαλβίνι.

«Οι οικονομικές κυρώσεις σε βάρος της Μόσχας πρέπει οπωσδήποτε να παραμείνουν σε ισχύ», τόνισε ο Ιταλός ΥΠΕΞ και αρχηγός του κόμματος «Φόρτσα Ιτάλια», Αντ. Ταγιάνι, υπενθυμίζοντας ότι «η Ιταλία ήταν από τις χώρες που πρότειναν την επιβολή οικονομικών κυρώσεων στη Ρωσία, με στόχο να σπρώξουμε τη Μόσχα προς την κατάπαυση του πυρός».

Επιθέσεις σε Μόσχα και Κίεβο

Στο μεταξύ, στη σύγκρουση στην Ουκρανία εντείνονται οι εκατέρωθεν επιθέσεις. Σύμφωνα με τη ρωσική πλευρά, στη διάρκεια του Σαββατοκύριακου οι ουκρανικές δυνάμεις εξαπέλυσαν μεγάλη επίθεση εναντίον της Μόσχας με περισσότερα από 250 drones, με διαδοχικά κύματα drones - καμικάζι να καταρρίπτονται από την αντιαεροπορική άμυνα ενώ βρίσκονταν καθ' οδόν προς την πρωτεύουσα.

Επιπλέον, αποθήκη πετρελαίου στη νότια ρωσική περιφέρεια του Κρασνοντάρ έπιασε φωτιά έπειτα από επίθεση drones. Η εν λόγω περιφέρεια αποτελεί τακτικά στόχο ουκρανικών επιθέσεων με μη επανδρωμένα αεροσκάφη. Την περασμένη βδομάδα το Κίεβο έπληξε πετρελαϊκή εγκατάσταση κοντά στην πόλη Τιχορέτσκ, το διυλιστήριο πετρελαίου Αφίπσκι και το λιμάνι του Καυκάσου.

Στο Κίεβο σημειώθηκε χθες το πρωί μπαράζ επιθέσεων με drones και συντρίμμια από την αναχαίτισή τους «έπεσαν μέσα στο κέντρο της πόλης», χωρίς να υπάρξουν θύματα, δήλωσε ο δήμαρχος της ουκρανικής πρωτεύουσας.