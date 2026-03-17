Συγκρότηση επιτροπής φαντάρων στο Κέντρο Εκπαίδευσης Ειδικών Δυνάμεων (ΚΕΕΔ)

Στη συγκρότηση επιτροπής φαντάρων προχώρησαν νέοι στρατευμένοι που υπηρετούν τη θητεία τους στο Κέντρο Εκπαίδευσης Ειδικών Δυνάμεων (ΚΕΕΔ), διεκδικώντας την απεμπλοκή της χώρας από το σφαγείο του ιμπεριαλιστικού πολέμου αλλά και την καθημερινή ενημέρωση επίσημα από τις διοικήσεις για την εξέλιξη του πολέμου. Στην επιστολή τους προς τους συναδέλφους τους αναφέρουν:

«Μετά τον βομβαρδισμό του Ιράν από τις ΗΠΑ και το Ισραήλ ο πόλεμος κλιμακώνεται επικίνδυνα, ανοίγοντας τον ασκό του Αιόλου στην περιοχή της Μέσης Ανατολής και στην περιοχή μας.

Δεν χωρά καμία αδιαφορία, κανένας εφησυχασμός, καμία αναμονή. Οι καπνοί του πολέμου σκέπασαν τη γειτονιά μας, έφτασαν στα σύνορά μας. Ο λαός μας ήδη είναι στο μάτι του κυκλώνα.

Οι βάσεις των Αμερικανών στη Σούδα, στην Αλεξανδρούπολη, στη Λάρισα και αλλού μετατρέπουν τη χώρα μας σε πολεμικό στόχο.

Γι' αυτό απαιτούμε να κλείσουν εδώ και τώρα όλες οι ξένες βάσεις. Να σταματήσει να συμμετέχει με οποιονδήποτε τρόπο η χώρα μας στον πόλεμο. Η παραχώρηση αεροδρομίων, λιμανιών, στρατιωτικών εγκαταστάσεων, εξοπλισμών για να εξυπηρετήσουν τα δολοφονικά σχέδια των ΗΠΑ, ΝΑΤΟ, Ισραήλ σε βάρος άλλων λαών αυξάνει δραματικά τους κινδύνους για τον λαό και τη χώρα μας.

Απαιτούμε:

Να επιστρέψουν οι φρεγάτες, τα F-16, οι συστοιχίες "Patriot" μαζί με τους αξιωματικούς και υπαξιωματικούς που επιχειρούν εκτός συνόρων και να σταματήσει κάθε συμμετοχή στον πόλεμο.

Καμία εμπλοκή των ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων και του προσωπικού τους εντός ή και εκτός Ελλάδας στον πόλεμο μαζί με τις ΗΠΑ και το ΝΑΤΟ.

Ο πόλεμος ήδη αξιοποιείται από τα μονοπώλια, το καπιταλιστικό σύστημα για την αύξηση των κερδών τους, την αισχροκέρδεια, εκτοξεύοντας κι άλλο την ακρίβεια, δημιουργώντας σοβαρά προβλήματα στον λαό και ιδιαίτερα σε εμάς που υπηρετούμε τη θητεία μας.

Γι' αυτούς τους λόγους εμείς οι φαντάροι που υπηρετούμε στο ΚΕΕΔ, όπως έχουμε κάθε δικαίωμα, συγκροτούμε κοινή επιτροπή για να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα που γεννά αυτός ο καταστροφικός πόλεμος, που είναι πλέον πρόβλημα ζωής για εμάς και τις οικογένειές μας. Σε όλους τους νομούς και τα στρατόπεδα συγκροτούμε παρόμοιες επιτροπές. Το αισθανόμαστε ως καθήκον μας και το προτείνουμε σε κάθε φαντάρο

Επιπλέον, ως επιτροπή ζητάμε καθημερινή ενημέρωση επίσημα από τις διοικήσεις για την εξέλιξη του πολέμου. Ζητάμε να κλείσουν οι ξένες βάσεις για να μην είμαστε στόχος.

Καλούμε τον κάθε φαντάρο που συμφωνεί με τις προτάσεις που εκφράζουμε να ενισχύσει την προσπάθειά μας. Χρειάζεται να στηριχθεί από όλους τους φαντάρους η συγκρότηση της επιτροπής με τα αιτήματα που προτείνουμε. Στείλτε προτάσεις και αιτήματα να απαιτήσουμε συζητώντας με τις διοικήσεις». Mail επικοινωνίας της επιτροπής: epitropikeed@gmail.com.

Παράλληλα, σε άλλη της επιστολή η επιτροπή φαντάρων του ΚΕΕΔ καταγγέλλει τις συνθήκες που αντιμετωπίζουν οι φαντάροι εκεί και απαιτεί επαρκές ιατρικό προσωπικό όλο το 24ωρο, ώστε να μπορούν όλοι οι φαντάροι και αξιωματικοί να εξυπηρετούνται, αλλά και να δίνονται στους φαντάρους όλα τα απαραίτητα υλικά υγιεινής, καθαριότητας και καθαρισμού.