ΟΡΜΗΤΗΡΙΟ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΣ ΟΛΗ Η ΚΡΗΤΗ

Αεροπλανοφόρο στη Σούδα, γαλλική φρεγάτα στο Ηράκλειο

Ξανά στη Σούδα δένει το «USS Gerald R. Ford» (CVN-78), το μεγαλύτερο και πιο σύγχρονο αεροπλανοφόρο του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ το οποίο αναμένεται να καταπλεύσει αύριο 18 Μάρτη για ανεφοδιασμό και τεχνική υποστήριξη, αφού τις προηγούμενες μέρες συνέβαλε στο μακέλεμα του λαού του Ιράν. Παράλληλα, σύμφωνα με όσα γράφονται στον Τύπο βρίσκονται σε εξέλιξη έρευνες για πρόσφατο περιστατικό πυρκαγιάς σε χώρους πλυντηρίων του πλοίου, με τις αμερικανικές αρχές να εξετάζουν ακόμα και το ενδεχόμενο δολιοφθοράς για το αεροπλανοφόρο, που επιχειρεί εδώ και πάνω από 260 μέρες στη θάλασσα.

Την ίδια ώρα φαίνεται ότι τα πολεμοκάπηλα σχέδια της κυβέρνησης και των συμμάχων της δεν χωράνε στο λιμάνι της Σούδας και εμπλέκουν στον πόλεμο επιπλέον λιμενικές και αεροπορικές υποδομές του νησιού: Πολλά ερωτήματα προκάλεσε στον λαό του Ηρακλείου η εμφάνιση γαλλικής φρεγάτας στο λιμάνι της πόλης την Παρασκευή το πρωί. Συγκεκριμένα, έδεσε στο λιμάνι του Ηρακλείου γαλλική φρεγάτα τύπου FREMM, μήκους 142 μέτρων. Σύμφωνα με πληροφορίες η φρεγάτα έδεσε στο λιμάνι του Ηρακλείου για λόγους ανεφοδιασμού, και στη συνέχεια θα βρεθεί στο επιχειρησιακό πεδίο της Μέσης Ανατολής.

Την παρουσία της φρεγάτας κατήγγειλε με ανακοίνωσή της η Επιτροπή Ειρήνης Ηρακλείου, τονίζοντας ότι η συνεχιζόμενη χρήση του λιμανιού του Ηρακλείου ως εφεδρικού της Σούδας σηματοδοτεί την ολοένα και βαθύτερη εμπλοκή της χώρας στο μακελειό, και καλώντας τον λαό της πόλης σε επαγρύπνηση για να μην περάσουν τα σχέδια δημιουργίας μίας ακόμη ναυτικής βάσης στην Κρήτη.

Απάντηση ο μαζικός, συλλογικός αγώνας

Εκφράζοντας δυναμικά την αντίθεση του χανιώτικου λαού στην παρουσία του αεροπλανοφόρου στη Σούδα και την εναντίωση στον ιμπεριαλιστικό πόλεμο και στην επικίνδυνη εμπλοκή της χώρας μας σε αυτόν, σωματεία και φορείς των Χανίων προχωρούν σε συλλαλητήριο την Παρασκευή 20/3 στις 7 μ.μ. στην Αγορά.

Στο πλαίσιο αυτό, η Επιτροπή Ειρήνης Χανίων καλεί τα εργατικά σωματεία, τους αγροτικούς συλλόγους, αυτοαπασχολούμενους, φοιτητές, μαθητές, γενικότερα τους φορείς του μαζικού κινήματος των Χανίων να πάρουν αποφάσεις, να ενημερώσουν τα μέλη τους και να συμμετάσχουν μαζικά στην κινητοποίηση με το σύνθημα «Ούτε γη ούτε νερό στους φονιάδες των λαών!».

Ο Σύνδεσμος Ιδιωτικών Υπαλλήλων Χανίων καταδικάζει την πολεμική εμπλοκή της χώρας μας στο μακελειό και προσθέτει: «Τώρα είναι η ώρα να μιλήσουμε εμείς! Η κυβέρνηση δεν έχει καμία νομιμοποίηση να στηρίζει τη σφαγή άλλων λαών και να μας κάνει στόχο».

Στο μεταξύ η Παγκρήτια Επιτροπή Ενάντια στις Βάσεις και την Εμπλοκή καλεί σε κοινή σύσκεψη όλων των πρωτοβάθμιων εργατικών σωματείων, αγροτικών και φοιτητικών συλλόγων, των μαθητικών συμβουλίων και των συντονιστικών τους επιτροπών, τους φορείς του κινήματος από όλη την Κρήτη, την Κυριακή 22/3 στις 12 μ. στο Τεχνικό Επιμελητήριο Χανίων, στην οδό Νεάρχου 23.