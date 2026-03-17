ΣΥΝΔΙΚΑΤΟ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

Συγκεντρώνει υλικά για τον λαό της Κούβας

Την έμπρακτη αλληλεγγύη του στον δοκιμαζόμενο λαό της Κούβας με συγκέντρωση υλικών από σήμερα Τρίτη έως την Παρασκευή 20 Μάρτη εκφράζει το Συνδικάτο Υπαλλήλων Ιδιωτικού Τομέα Μεσσηνίας.

Καλώντας μαζικά τους εργαζόμενους και τον λαό να συμβάλει στην προσπάθειά του, η συλλογή των υλικών θα πραγματοποιείται καθημερινά 6 μ.μ. με 9 μ.μ. τις συγκεκριμένες ημέρες στον 1ο όροφο του Εργατικού Κέντρου Καλαμάτας.

Τα υλικά θα παραδοθούν στον Ελληνοκουβανικό Σύνδεσμο Φιλίας και Αλληλεγγύης Καλαμάτας, που οργανώνει αποστολή κοντέινερ βοήθειας προς το λιμάνι του Σαντιάγκο της Κούβας.

«Η Κούβα δεν είναι μόνη! Κάτω τα χέρια, η αλληλεγγύη το όπλο των λαών!», σημειώνει το Συνδικάτο καλώντας σε μαζική συμμετοχή και στήριξη τους εργαζόμενους και τον λαό της περιοχής.

Συνεχίζεται η καμπάνια του Ελληνοκουβανικού Συνδέσμου

Ο Ελληνοκουβανικός Σύνδεσμος Φιλίας και Αλληλεγγύης, στο πλαίσιο ευρύτερης καμπάνιας για τη στήριξη στο Νησί και στον ηρωικό λαό του, έχει ανοίξει λογαριασμός 129/001049-98, στην Εθνική Τράπεζα (ΙΒΑΝ GR19 0110 1290 0000 1290 0104 998) για τη συγκέντρωση χρημάτων, ώστε να αγοραστούν υλικά που θα σταλούν στην Κούβα.