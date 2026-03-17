Τρίτη 17 Μάρτη 2026
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
Σελίδα 11
ΦΛΟΓΕΣ ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ
ΚΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΟΥ ΚΚΕ
Συνεχίζει το μεγάλο πολιτικό άνοιγμα

Με σύνθημα «Σε έναν κόσμο που φλέγεται, σε ένα σύστημα που σαπίζει, ο λαός έχει τη δύναμη να γίνει πρωταγωνιστής των εξελίξεων, με το ΚΚΕ μπροστά!», η Κομματική Οργάνωση Αττικής του ΚΚΕ συνεχίζει το πλατύ πολιτικό άνοιγμα μέσα από συσκέψεις - συζητήσεις των ΚΟΒ στους χώρους δουλειάς και εκπαίδευσης, στις γειτονιές, για να εκφραστεί και να δυναμώσει η εναντίωση στον ιμπεριαλιστικό πόλεμο και στην επικίνδυνη εμπλοκή της χώρας μας σε αυτόν.

Τις επόμενες μέρες προγραμματίζονται τα εξής:

  • Σήμερα Τρίτη

- Στις 6.30 μ.μ. η ΚΟ Εκπαιδευτικών Βορειοδυτικής Αθήνας καλεί στο «Cafe Vintage» (Μεσολογγίου 46, Νέα Ιωνία). Θα μιλήσει η Δήμητρα Νούτσου, μέλος του Γραφείου της Τομεακής Επιτροπής Εκπαιδευτικών.

  • Αύριο Τετάρτη

- Στις 7 μ.μ. η ΚΟ Ανθούπολης διοργανώνει σύσκεψη στο καφενείο «Μεταξύ μας» (Ασκληπιού 20). Θα μιλήσει ο Παντελής Καλαβρέζος, στέλεχος του Κόμματος.

  • Την Παρασκευή 20 Μάρτη

- Στις 7 μ.μ. η ΚΟ Τηλεφωνικών Κέντρων διοργανώνει σύσκεψη στο cafe του βιβλιοπωλείου της «Σύγχρονης Εποχής» (Μαυροκορδάτου 3). Θα μιλήσει ο Γιάννης Ανδρέου, μέλος της Επιτροπής Περιοχής Αττικής.

- Στις 7 μ.μ. η ΚΟ Μπουρναζίου διοργανώνει σύσκεψη στα γραφεία της (Θηβών 231, 1ος όροφος). Θα μιλήσει ο Φίλιππος Φλουσκούνης, μέλος της Τομεακής Επιτροπής Νοτιοδυτικών Συνοικιών.

  • Το Σάββατο 21 Μάρτη

- Στις 7 μ.μ. οι ΚΟ Ηλιούπολης καλούν στο δημοτικό αναψυκτήριο «Δημήτριος Κιντής» (Υδρας και Μνησικλέους, Ηλιούπολη). Θα μιλήσει ο Γιώργος Τάτσης, μέλος της ΚΕ.

- Στις 7.30 μ.μ. οι ΚΟ Εκπαιδευτικών Κέντρου Αθήνας καλούν στο Στέκι Πολιτισμού «Μάνος Λοΐζος» της ΚΝΕ (Τροίας 36, Αθήνα). Θα μιλήσει η Κωνσταντίνα Τσιουπρά, μέλος της Επιτροπής Περιοχής Αττικής και Γραμματέας της Τομεακής Οργάνωσης Εκπαιδευτικών.

- Στις 11 π.μ. η ΚΟ Γεροβουνού διοργανώνει σύσκεψη στα ΚΑΠΗ Γεροβουνού (Κωστή Παλαμά 81). Θα μιλήσει ο Δημήτρης Σκοπελίτης, μέλος του Γραφείου της Τομεακής Επιτροπής Δυτικών Συνοικιών.

- Στις 12 μ. η ΚΟ Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας θα επισκεφτεί το Σκοπευτήριο Καισαριανής. Θα ακολουθήσει σύσκεψη.

- Στις 6 μ.μ. η ΚΟ Κηπούπολης διοργανώνει σύσκεψη στα γραφεία της (Θηβών 231, 1ος όροφος). Θα μιλήσει ο Ορέστης Λιώλης, μέλος του Γραφείο της Τομεακής Επιτροπής Νοτιοδυτικών Συνοικιών.

- Στις 8.30 μ.μ. η ΚΟ «Ευαγγελισμού» διοργανώνει σύσκεψη στην ταβέρνα «Ροζαλία» (Βαλτετσίου 59).

  • Την Κυριακή 22 Μάρτη

- Στις 11 π.μ. οι ΚΟ Παλλήνης - Γέρακα καλούν στο «Οινοποιείο Πέτρου» (Λ. Μαραθώνα 117, Παλλήνη). Θα μιλήσει ο Γιάννης Γκιόκας, μέλος του ΠΓ της ΚΕ και βουλευτής του Κόμματος.

- Στις 11 π.μ. οι ΚΟ Δάφνης - Υμηττού καλούν στην αίθουσα εκδηλώσεων του παλιού δημαρχείου Υμηττού (πλατεία Ηρώων Πολυτεχνείου). Θα μιλήσει ο Γιώργος Τάτσης, μέλος της ΚΕ.

- Στις 6.30 μ.μ. η ΚΟ Κορωπίου καλεί στην αίθουσα - αμφιθέατρο του δημαρχείου Κορωπίου (Λ. Βασιλέως Κωνσταντίνου 47). Θα μιλήσει ο Βάλσαμος Συρίγος, μέλος της ΚΕ.

- Στις 11.30 π.μ. η ΚΟ Κέντρου Χαϊδαρίου διοργανώνει σύσκεψη στο cafe «112» (Αγωνιστών Στρατοπέδου 112). Θα μιλήσει η Ελένη Καρανάσιου, μέλος του Γραφείου της Τομεακής Επιτροπής Νοτιοδυτικών Συνοικιών.

- Στις 11.30 π.μ. η ΚΟ Δάσους Γρηγορούσας διοργανώνει σύσκεψη στα ΚΑΠΗ Γρηγορούσας (πλατεία Σινασσού). Θα μιλήσει η Χριστίνα Παναγιωτακοπούλου, μέλος της ΚΕ.

    

ΚΟΣΜΟΣ
Διαβάστε σήμερα...
Η κυβέρνηση κάνει πλάτες στους εφοπλιστές και για τα θανατόχαρτα προς τους ναυτεργάτες
«Στας διαταγάς» ομίλων και εφοπλιστών, σπρώχνουν τον λαό πιο βαθιά στο μακελειό
Κατήφορος δίχως πάτο η εμπλοκή
Καλούν σε διεθνή συνασπισμό για «αστυνόμευση» στα Στενά του Ορμούζ
 «Στον αφρό» οι ενδοαστικές αντιθέσεις με αιχμή τις εξελίξεις στο πεδίο
Κλιμάκωση επιθέσεων, με τη Γαλλία να ψάχνει ρόλο
Μέρα αντιπολεμικής δράσης στα σχολεία και στις σχολές σήμερα
Διέξοδο στον πόλεμο θα δώσει ο λαός, ανίκητος δεν είναι ο ιμπεριαλισμός
Η προβοκάτσια απαντήθηκε μαζικά
 Με την αποφασιστική τους στάση απέτρεψαν μεταφορά πολεμικού υλικού για το Ισραήλ
 Επικοινωνεί με «εμπλεκόμενα μέρη για αποκλιμάκωση της κατάστασης»
Σημαντικές οικονομικές επιπτώσεις του πολέμου
 Κατηγορεί τη Ρωσία ότι έστειλε drones στο Ιράν
Παράσταση διαμαρτυρίας ενάντια στη χορηγία της «Lockheed Martin»
 Αεροπλανοφόρο στη Σούδα, γαλλική φρεγάτα στο Ηράκλειο
 Σχεδόν στο 50% η αποχή στον α' γύρο
 Συνεχές το αιματοκύλισμα από τον ισραηλινό στρατό
 Χτύπημα ελληνόκτητου πλοίου και στη Μαύρη Θάλασσα
 Να μη διανοηθεί να συμμετέχει σε καμία αποστολή στα Στενά του Ορμούζ η κυβέρνηση
Φουντώνουν η φωτιά του πολέμου και οι απειλές
 Συγκρότηση επιτροπής φαντάρων στο Κέντρο Εκπαίδευσης Ειδικών Δυνάμεων (ΚΕΕΔ)
 Συγκεντρώνει υλικά για τον λαό της Κούβας
 Εκρηξη σε εβραϊκό σχολείο
Διακήρυξη της ΚΕ του ΚΚΕ για τα 80 χρόνια από την έναρξη της εποποιΐας του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας
Μνημεία & Μουσεία Αγώνων του Λαού
Ο καθημερινός ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ 1 ευρώ