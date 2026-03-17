ΚΑΤΕΧΟΜΕΝΗ ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΗ

Συνεχές το αιματοκύλισμα από τον ισραηλινό στρατό

Το συνεχές αιματοκύλισμα στη Λωρίδα της Γάζας αυξάνει καθημερινά τον συνολικό απολογισμό θυμάτων των ισραηλινών επιθέσεων, ενώ παράλληλα συνεχίζεται η κλιμάκωση της κατοχής στη Δυτική Οχθη.

Τη Δευτέρα το μεσημέρι, ο ισραηλινός στρατός βομβάρδισε τη συνοικία Σαφατάουι της βόρειας πόλης της Γάζας, προκαλώντας τον θάνατο τουλάχιστον ενός Παλαιστίνιου και τον τραυματισμό αρκετών άλλων. Το βράδυ της Κυριακής οι ισραηλινές δυνάμεις δολοφόνησαν άλλους οκτώ Παλαιστίνιους.

Ο νέος συνολικός απολογισμός θυμάτων από την αρχή του πολέμου, τον Οκτώβριο του 2023 έως χτες Δευτέρα, ανέφερε τουλάχιστον 72.247 νεκρούς και πάνω από 171.878 τραυματίες. Χιλιάδες άλλα θύματα παραμένουν επίσης θαμμένα κάτω από τόνους ερειπίων και συντριμμιών, με αποτέλεσμα κανείς να μην γνωρίζει επακριβώς τον μεγαλύτερο αριθμό θυμάτων.

Εν ψυχρώ δολοφονία οικογένειας οικοδόμου στη Δυτική Οχθη

Στην κατεχόμενη Δυτική Οχθη οι επιθέσεις Εβραίων εποίκων και στρατού είναι καθημερινές.

Χτες ο Γενικός Γραμματέας της Παλαιστινιακής Εργατικής Ομοσπονδίας Συνδικάτων, Σαχίρ Σαάντ, καταδίκασε το νέο έγκλημα που διέπραξαν οι κατοχικές δυνάμεις σκοτώνοντας το Σαββατοκύριακο στην πόλη Ταμούν τον Παλαιστίνιο εργάτη Αλί Χάλιντ Σαγέλ Μπάνι Οντέχ. Το θύμα ήταν οικοδόμος και δέχθηκε επίθεση ενώ οδηγούσε το αυτοκίνητό του με μέλη της οικογένειάς του. Σε ενέδρα που του έστησαν στρατιώτες, σκοτώθηκαν εν ψυχρώ τέσσερα από τα μέλη της οικογένειας του οικοδόμου καθώς γάζωσαν με σφαίρες το Ι.Χ. Ο Σαάντ κάλεσε τον Διεθνή Οργανισμό Εργασίας του ΟΗΕ και τις διεθνείς οργανώσεις να εκθέσουν αυτά τα εγκλήματα και να αναλάβουν ουσιαστική δράση για να αποδώσουν ευθύνες στο κράτος - δολοφόνο.

Στον απόηχο του ξεκληρίσματος των περισσότερων μελών της οικογένειας του Παλαιστίνιου οικοδόμου, Εβραίοι έποικοι τη Δευτέρα έστησαν σκηνές σε γη παλαιστινιακής ιδιοκτησίας στην περιοχή Ουάντι αλ Σάιρ (ανατολικά της πόλης Σαλφίτ) με σκοπό να την καταλάβουν.

Αλλη ομάδα Εβραίων εποίκων οδήγησε τα ζώα τους σε χωράφια με καλλιέργειες Παλαιστινίων καταστρέφοντάς τες κοντά στο Μασαφίρ Γιάτα, νότια της Χεβρώνας. Στη συνέχεια, δυνάμεις του στρατού κατοχής κυνήγησαν όσους Παλαιστίνιους αγρότες της περιοχής αντέδρασαν στην επίθεση των εποίκων και των ζώων τους και συνέλαβαν έναν νεαρό Παλαιστίνιο οδηγώντας τον σε άγνωστη περιοχή.