ΗΠΑ

Καλούν σε διεθνή συνασπισμό για «αστυνόμευση» στα Στενά του Ορμούζ

Σε διεθνή κινητοποίηση για «αστυνόμευση» των Στενών του Ορμούζ καλεί ο Πρόεδρος των ΗΠΑσε μια προσπάθεια να μεγαλώσει η πίεση στο Ιράν και με κίνδυνο να εξαπλωθεί η ιμπεριαλιστική σύγκρουση από την Ανατολική Μεσόγειο μέχρι την περιοχή Ασίας - Ειρηνικού.

Ο Αμερικανός Πρόεδρος πίεσε «συμμάχους» των ΗΠΑ στο ΝΑΤΟ και σε Ασία - Ειρηνικό, καθώς και την Κίνα, να συμμετάσχουν σε επιχείρηση για να «εξασφαλιστεί» η ναυσιπλοΐα και άρα η μεταφορά υδρογονανθράκων μέσω των Στενών του Ορμούζ, την ώρα που ισχυρά καπιταλιστικά κράτη αρχίζουν να αποδεσμεύουν ποσότητες πετρελαίου από τα στρατηγικά τους αποθέματα για να αποτρέψουν σοκ ελλείψεων στην αγορά.

Μιλώντας σε δημοσιογράφους στο προεδρικό αεροσκάφος «Air Force One», ο Τραμπ ισχυρίστηκε ότι η αμερικανική κυβέρνηση βρίσκεται σε επαφή με «περίπου επτά» χώρες για να στείλουν στα Στενά του Ορμούζ πολεμικά πλοία που θα «αστυνομεύουν» το κρίσιμο ενεργειακό πέρασμα: Από κει διέρχεται το 1/5 των υδρογονανθράκων που προορίζονται για τις διεθνείς αγορές, επηρεάζοντας κυρίως τις ασιατικές και ευρωπαϊκές οικονομίες.

«Ελπίζω πως Κίνα, Γαλλία, Ιαπωνία, Νότια Κορέα, Ηνωμένο Βασίλειο και άλλοι» θα στείλουν πολεμικά πλοία στη συγκεκριμένη θαλάσσια περιοχή, είπε ο Τραμπ. «Η Κίνα θα πρέπει επίσης να βοηθήσει, επειδή παίρνει το 90% του πετρελαίου της από τα Στενά».

«Είναι απολύτως λογικό όσοι επωφελούνται από τα Στενά να συμβάλουν ώστε να μη συμβεί τίποτε κακό εκεί», είπε ακόμα, σε συνέντευξη που παραχώρησε στους «Financial Times» την Κυριακή. Νωρίτερα είχε διαβεβαιώσει ότι το αμερικανικό Πολεμικό Ναυτικό θα αρχίσει «πολύ σύντομα» να «συνοδεύει» πετρελαιοφόρα δεξαμενόπλοια στα Στενά.

Σύμφωνα με τον Τραμπ, κάποιες χώρες τού είπαν ότι θα βοηθήσουν ενώ άλλες δεν ήταν τόσο ενθουσιώδεις να δώσουν βοήθεια.

Πάντως ο Ιρανός ΥΠΕΞ Αμπάς Αραγτσί διευκρίνισε χθες ότι τα Στενά του Ορμούζ είναι αποκλεισμένα μόνο για πλοία των ΗΠΑ, του Ισραήλ και των «συμμάχων» τους. Νωρίτερα είχε δηλώσει ότι αρκετές χώρες τον προσέγγισαν για να μπορούν τα πλοία τους να περνάνε άνετα τα Στενά του Ορμούζ, χωρίς να πει ποιες είναι αυτές.

Προειδοποιήσεις προς ΝΑΤΟικούς «συμμάχους»

Ιδιαίτερα αυστηρές προειδοποιήσεις απηύθυνε ο Πρόεδρος των ΗΠΑ στους «συμμάχους» του ΝΑΤΟ, διαμηνύοντας ότι θα υπάρξουν «πολύ κακές συνέπειες για το μέλλον του NATO» αν «δεν υπάρξει ανταπόκριση ή αν η απάντηση είναι αρνητική».

Υπενθύμισε ότι χώρες της Ευρώπης αλλά και η Κίνα είναι πολύ πιο εξαρτημένες από το πετρέλαιο του Περσικού Κόλπου σε σύγκριση με τις ΗΠΑ, και πρόσθεσε ότι οι ευρωπαϊκές χώρες διαθέτουν περισσότερα ναρκαλιευτικά από τις ΗΠΑ και θα μπορούσαν να συμβάλουν σε επιχειρήσεις εκκαθάρισης ναρκών, ενώ δεν απέκλεισε ακόμα και αποστολή ειδικών δυνάμεων, για την αντιμετώπιση απειλών από τις ιρανικές ακτές.

Οι «σύμμαχοι» στο ΝΑΤΟ «πρέπει να υπερασπιστούν το δικό τους έδαφος», το οποίο είναι «εκεί από όπου προέρχεται η Ενέργειά τους».

Προειδοποίησε ακόμα ότι η Ουάσιγκτον «θα θυμάται» ποιες χώρες βοήθησαν και ποιες όχι.

«Εχουμε αυτό το πράγμα που λέγεται ΝΑΤΟ», ανέφερε ο Τραμπ, ο οποίος έχει συχνά επικρίνει τη συμμαχία. «Ημασταν πολύ γλυκοί. Δεν ήταν ανάγκη να τους βοηθήσουμε με την Ουκρανία. Η Ουκρανία απέχει χιλιάδες μίλια από εμάς... Αλλά τους βοηθήσαμε. Τώρα θα δούμε αν θα μας βοηθήσουν αυτοί», είπε χαρακτηριστικά ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, αποκαλύπτοντας τις αντιθέσεις μέσα στον ευρωατλαντικό άξονα.

Επιφυλακτικοί οι Ευρωπαίοι

Αρνητικά απάντησαν τα ευρωπαϊκά μέλη του ΝΑΤΟ στην πρόταση των ΗΠΑ να στείλουν πολεμικά πλοία στα Στενά του Ορμούζ, ενώ παράλληλα συζητούν να ενισχύσουν τις ιμπεριαλιστικές αποστολές ναυσιπλοΐας «Ασπίδες» και «Αταλάντη» στην Ερυθρά Θάλασσα.

Ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ δήλωσε ότι η Βρετανία δεν προτίθεται να εμπλακεί στρατιωτικά στη σύγκρουση και δεν θα αποστείλει πολεμικά πλοία στην περιοχή, αν και ανέφερε ότι η κυβέρνηση εργάζεται για ένα ...«αξιόπιστο και βιώσιμο σχέδιο» σχετικά με την κατάσταση στα Στενά του Ορμούζ και την «προστασία των θαλάσσιων οδών Ενέργειας».

Ο Στάρμερ ξεκαθάρισε ότι η επιχείρηση «δεν θα είναι μια αποστολή του ΝΑΤΟ», αλλά θα βασιστεί σε μια «ευρεία διεθνή συμμαχία» που θα περιλαμβάνει ευρωπαϊκές χώρες, κράτη του Κόλπου και τις ΗΠΑ.

Το Ηνωμένο Βασίλειο δήλωσε ότι εξετάζει το ενδεχόμενο αποστολής εναέριων ναρκαλιευτικών για να βοηθήσουν στον καθαρισμό των υδάτινων οδών από νάρκες.

Η Γερμανία απέρριψε το αίτημα των ΗΠΑ, με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο να απαντά έμμεσα στον Τραμπ ότι «αυτός ο πόλεμος δεν έχει καμία σχέση με το ΝΑΤΟ. Δεν είναι πόλεμος του ΝΑΤΟ». Ο ίδιος «υπενθύμισε» ότι «ούτε οι ΗΠΑ, ούτε το Ισραήλ μας συμβουλεύτηκαν πριν από τον πόλεμο και η Ουάσιγκτον δήλωσε ρητά στην αρχή του πολέμου ότι η ευρωπαϊκή βοήθεια δεν ήταν ούτε απαραίτητη, ούτε επιθυμητή».

«Τι περιμένει (...) ο Ντόναλντ Τραμπ από μια - δυο χούφτες ευρωπαϊκές φρεγάτες να κάνουν στα Στενά του Ορμούζ που δεν μπορεί να κάνει το ισχυρό αμερικανικό Ναυτικό;», διερωτήθηκε με νόημα ο Γερμανός υπουργός Αμυνας, Μπ. Πιστόριους. «Δεν είναι πόλεμός μας, δεν τον έχουμε ξεκινήσει εμείς», πρόσθεσε.

Για το θέμα των Στενών του Ορμούζ είχαν τηλεφωνικές συνομιλίες ο Γάλλος Πρόεδρος Εμ. Μακρόν με τον Ιρανό ομόλογό του, Μ. Πεζεσκιάν, αλλά και ο Βρετανός πρωθυπουργός με τον Καναδό ομόλογό του, Μ. Κάρνεϊ.

ΕΕ: Συμφωνία «Μαύρης Θάλασσας» και επέκταση της αποστολής «Ασπίδες»

Την ίδια στιγμή η επικεφαλής εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ Κ. Κάλας, ενόψει και της χθεσινής συνεδρίασης των ΥΠΕΞ της ΕΕ στις Βρυξέλλες, δήλωσε ότι είναι προς το «συμφέρον» της Ευρώπης να παραμείνουν ανοιχτά τα Στενά και ότι τα κράτη - μέλη συζητούν τι μπορούν να κάνουν.

Η Κάλας συνομίλησε με τον γγ του ΟΗΕ Αντ. Γκουτέρες για τη δυνατότητα «να υπάρξει μια αντίστοιχη πρωτοβουλία όπως είχαμε με την Πρωτοβουλία της Μαύρης Θάλασσας», όπου Ρωσία και Ουκρανία είχαν συμφωνήσει για την ελεύθερη μεταφορά σιτηρών και άλλων εμπορευμάτων, με την Τουρκία και τον ΟΗΕ να μεσολαβούν και να επιτηρούν αυτήν τη «ναυτική εκεχειρία».

«Αν φέτος υπάρξει έλλειψη λιπασμάτων, θα υπάρξει επίσης έλλειψη τροφίμων την επόμενη χρονιά», πρόσθεσε.

Οι ΥΠΕΞ της ΕΕ συζήτησαν επίσης το ενδεχόμενο να αλλάξει η εντολή της ναυτικής αποστολής της ΕΕ στη Μέση Ανατολή «Ασπίδες», η οποία αυτήν τη στιγμή εστιάζει στη συνοδεία πλοίων στην Ερυθρά Θάλασσα για προστασία από τους Χούθι της Υεμένης.

«Τίθεται επίσης ζήτημα ενός συνασπισμού εθελοντών σχετικά μ' αυτό, όμως οφείλουμε να δούμε τι θα επέτρεπε να ανοίξουν το ταχύτερο τα Στενά του Ορμούζ», επεσήμανε η Κάλας.

«Οι αποστολές "Ασπίδες" και "Αταλάντη" δεν μπορούν να φτάσουν μέχρι τα Στενά του Ορμούζ, όπου πρέπει να υπερισχύσει η γραμμή της διπλωματίας», δήλωσε από την πλευρά του ο ΥΠΕΞ της Ιταλίας Αντ. Ταγιάνι.

«Πρέπει να καταβληθεί μια επιπλέον διπλωματική προσπάθεια για διασφαλιστεί η ελευθερία της ναυσιπλοΐας», πρόσθεσε ο Ταγιάνι. «Είμαστε μέρος της ΕΕ, είμαστε στη διοίκηση της αποστολής "Ασπίδες", η οποία θεωρώ ότι πρέπει να ενισχυθεί, ώστε να τύχει προστασίας η ναυσιπλοΐα στο Σουέζ και στην Ερυθρά Θάλασσα», σημείωσε ο Ιταλός ΥΠΕΞ.

Από την πλευρά της η Δανία θα εξετάσει με «ανοιχτό μυαλό» με ποιον τρόπο μπορεί να συνεισφέρει ώστε να επιτρέπονται οι διελεύσεις από τα Στενά του Ορμούζ, «ως αυτή η μικρή χώρα που είμαστε, αλλά μια μεγάλη ναυτιλιακή δύναμη», υπογράμμισε χθες ο Δανός ΥΠΕΞ Λ. Λ. Ράσμουσεν.

Η Δανία, έδρα της κορυφαίας εταιρείας ολοκληρωμένης εφοδιαστικής αλυσίδας και θαλάσσιων μεταφορών, «Maersk», είχε στείλει φρεγάτα στην Ερυθρά Θάλασσα το 2024 για να λάβει μέρος στην υπό τις ΗΠΑ συμμαχία με στόχο την περιφρούρηση της εμπορικής κίνησης εναντίον επιθέσεων από τους Χούθι της Υεμένης.