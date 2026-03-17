ΙΜΠΕΡΙΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΘΕΣΗ ΤΩΝ ΗΠΑ - ΙΣΡΑΗΛ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΙΡΑΝ

Φουντώνουν η φωτιά του πολέμου και οι απειλές

Καθώς συνεχίζονται για 17η μέρα οι σφοδροί βομβαρδισμοί, στον βρώμικο πόλεμο που διεξάγουν κατά του Ιράν οι ΗΠΑ και το Ισραήλ με τους διάφορους πρόθυμους συμμάχους που δίνουν «γην και ύδωρ» για το μακελειό, και με την Ελλάδα να εμπλέκεται μέχρι τα μπούνια, το αφήγημα της αμερικανο-ισραηλινής υπεροπλίας κλονίζεται σημαντικά, καθώς οι ιρανικές δυνάμεις έχουν τη δυνατότητα να ανταποδίδουν τα χτυπήματα. Η φωτιά του πολέμου απλώνεται σε όλη την περιοχή και «δένει» με τον σφοδρό ανταγωνισμό ανάμεσα κυρίως στις ΗΠΑ και στην Κίνα, που αμφισβητεί την πρωτοκαθεδρία τους στο ιμπεριαλιστικό σύστημα.

Ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, ωστόσο, συνεχίζει τη ρητορική που δεν φαίνεται να υποστηρίζεται από τα δεδομένα. Χτες το απόγευμα σε συνέντευξη Τύπου χαρακτήρισε το Ιράν «χάρτινη τίγρη» και ισχυρίστηκε ότι έχουν «εξαφανίσει» τις ιρανικές Ενοπλες Δυνάμεις, χτυπώντας από τις 28 Φλεβάρη πάνω από 7.000 στόχους και βυθίζοντας 100 ιρανικά πλοία. Παραδέχτηκε την «απροθυμία» χωρών - συμμάχων των ΗΠΑ να ανταποκριθούν θετικά στην πρότασή του για ναυτική δύναμη που θα εξασφαλίσει το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ, επιμένοντας ότι χώρες όπως η Ιαπωνία ή και η Κίνα, που εισάγουν περίπου το 90% που χρειάζονται από την περιοχή αυτή, «θα πρέπει να βοηθήσουν». Στη συνέχεια ισχυρίστηκε ότι οι ΗΠΑ δεν χρειάζονται τη βοήθεια κανενός συμμάχου τους, γιατί έχουν τον ισχυρότερο στρατό στον κόσμο. Πρόσθεσε δε πως διατύπωσε το αίτημα για ναυτική δύναμη στα Στενά του Ορμούζ τάχα για να εξακριβώσει ποιες από τις χώρες (που «οι ΗΠΑ βοηθούσαν για χρόνια») θα ανταποκριθούν.

Ερωτηθείς αν έχει ενημερωθεί από τις υπηρεσίες ασφαλείας εάν το Ισραήλ σχεδιάζει να χρησιμοποιήσει πυρηνικά όπλα στο Ιράν, ο Τραμπ το απέρριψε. «Το Ισραήλ ποτέ δεν θα χρησιμοποιήσει τα πυρηνικά του όπλα στο Ιράν», είπε. Με αυτόν τον τρόπο έγινε ο πρώτος ηγέτης των ΗΠΑ που παραδέχτηκε δημοσίως αυτό που το Ισραήλ αρνείται να κάνει εδώ και δεκαετίες...

Χιλιάδες νεκροί και τραυματίες από τις επιθέσεις στο Ιράν

Μερικές ώρες νωρίτερα χτες, σε δηλώσεις που έκανε ο Ιρανός πρέσβης στην έδρα του ΟΗΕ στη Γενεύη, Αλί Μπαχρεϊνί, ανέφερε πως οι νεκροί από επιθέσεις σε πάνω από 100 πόλεις του Ιράν ανέρχονται σε τουλάχιστον 1.300 (σύμφωνα με άλλες πηγές είναι ήδη πάνω από 2.230) και οι τραυματίες σε περίπου 7.000 (άλλες πηγές έχουν αναφέρει πάνω από 15.000), γεγονός που εντείνει την πίεση στο νοσοκομειακό σύστημα της χώρας, δεδομένου ότι ήδη έχουν χτυπηθεί πάνω από 30 μεγάλες κλινικές και ιατρικά κέντρα.

Τη Δευτέρα ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας ανακοίνωσε ότι οι επιθέσεις στο Ιράν προκάλεσαν την εκκένωση άλλων έξι νοσοκομείων, καθώς επίσης ότι το ιρανικό νοσηλευτικό σύστημα εξακολουθεί να παραμένει «μάχιμο», παρά το μπαράζ επιδρομών, και γι' αυτό δεν έχει ζητήσει τη βοήθεια ή συνδρομή του Οργανισμού.

Το ιρανικό πρακτορείο «Tasnim» μετέδωσε επίσης ότι περίπου 12.000 κατοικίες στην Τεχεράνη έχουν υποστεί «μερικές ή ολικές ζημιές» λόγω του πολέμου με τις ΗΠΑ και το Ισραήλ.

Τα ιρανικά αντίποινα απέναντι στις αμερικανο-ισραηλινές επιθέσεις είναι ισχυρά σε χώρες - συμμάχους των ΗΠΑ με αμερικανικές βάσεις στο έδαφός τους και εταιρείες δικών τους συμφερόντων.

Χτες το «Tasnim», επικαλούμενο δορυφορικές φωτογραφίες από βάσεις των ΗΠΑ στην ευρύτερη περιοχή του Κόλπου, υποστήριξε πως οι ιρανικές επιθέσεις «έχουν καταστρέψει πάνω από το 80% των στρατηγικών ραντάρ των ΗΠΑ και ζωτικών τομέων των αμερικανικών στρατιωτικών βάσεων».

Γίνεται λόγος για κέντρα διοίκησης των ΗΠΑ σε πύργους ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας, σε συστήματα αεράμυνας, σε αποθήκες εφοδιασμού και πυρομαχικών, αλλά και σε χώρους εξοπλισμού των αμερικανικών αεροπορικών βάσεων σε χώρες του Κόλπου, Al Dhafra, Al Udairi, Ali Al Salem και Sheikh Issa.

Επίσης χτες οι Ιρανοί απείλησαν με επιθέσεις και τα κέντρα ανεφοδιασμού και υπηρεσιών χωρών στην Ερυθρά Θάλασσα που επιτρέπουν στο αμερικανικό αεροπλανοφόρο «USS Gerald Ford» να παραμένει επιχειρησιακά σθεναρό. Ο εκπρόσωπος της ενιαίας διοίκησης των Ενόπλων Δυνάμεων του Ιράν, Khatam al-Anbiya, ανέφερε πως και αυτά «αποτελούν στόχο».

Οι ΗΠΑ, από την πλευρά τους, σφυροκόπησαν το Σάββατο το νησί Χαργκ (25 χλμ. από τις ακτές του Ιράν στον Περσικό Κόλπο), από όπου εξάγεται το 90% του ιρανικού πετρελαίου. Οι Αμερικανοί αξιωματούχοι υποστήριξαν πως «κατέστρεψαν ολοσχερώς» όλες τις στρατιωτικές εγκαταστάσεις στο νησάκι, ενώ ο Τραμπ διευκρίνισε πως ήταν «προσωπική επιλογή» να μη βομβαρδιστούν επί του παρόντος και οι πετρελαϊκές εγκαταστάσεις του νησιού. Απείλησε ωστόσο να επανεξετάσει τη θέση του αν συνεχιστεί «ο παράνομος αποκλεισμός» των Στενών του Ορμούζ. Σύμφωνα με το «Axios», πάντως, ο Τραμπ δεν έχει αποκλείσει την αποστολή χερσαίων δυνάμεων στο νησί, που θεωρείται ένας από τους πιο ευαίσθητους στρατηγικούς και οικονομικούς ιρανικούς στόχους, αλλά και μια επιχείρηση πολύ υψηλού ρίσκου.

Αραγτσί: Δεν συζητάμε για εκεχειρία

Την Κυριακή ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών, Αμπάς Αραγτσί, μιλώντας στο αμερικανικό δίκτυο «CBS News» επέμεινε ότι η ιρανική κυβέρνηση δεν έχει ζητήσει κατάπαυση του πυρός, ούτε έχει επιδιώξει διαπραγματεύσεις με την Ουάσιγκτον. Ξεκαθάρισε έτσι πως η χώρα θα συνεχίσει να αμύνεται εν μέσω της συνεχιζόμενης σύγκρουσης με τις ΗΠΑ μέχρι να εξασφαλιστεί ο οριστικός τερματισμός του πολέμου με ΗΠΑ και Ισραήλ. «Δεν ζητήσαμε ποτέ κατάπαυση του πυρός και δεν ζητήσαμε ποτέ καν διαπραγμάτευση. Είμαστε έτοιμοι να υπερασπιστούμε τους εαυτούς μας όσο χρειαστεί. Αυτό κάναμε μέχρι τώρα και θα συνεχίσουμε να το κάνουμε μέχρι ο Πρόεδρος Τραμπ να καταλάβει ότι πρόκειται για έναν παράνομο πόλεμο χωρίς νίκη», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Αραγτσί, προσθέτοντας: «Ανθρωποι σκοτώνονται μόνο και μόνο επειδή ο Πρόεδρος Τραμπ θέλει να διασκεδάσει. Αυτό έχει πει». Η αναφορά αυτή σχετίζεται με δήλωση που έκανε το Σάββατο ο Τραμπ ότι μπορεί «όποτε θέλει, έτσι για την πλάκα» να βομβαρδίζει το στρατηγικής σημασίας για τις ιρανικές εξαγωγές πετρελαίου νησί Χαργκ.

Συναγερμός και χιλιάδες τραυματίες στο Ισραήλ

Τα ιρανικά αντίποινα συνεχίζονται ασταμάτητα και το τελευταίο τριήμερο στο Ισραήλ, προκαλώντας κάθε τόσο δεκάδες ή και εκατοντάδες τραυματίες. Νοσοκομειακές ισραηλινές πηγές ανέφεραν τη Δευτέρα ότι από τις 28 Φλεβάρη οι τραυματίες είναι πάνω από 3.369 και ότι το τελευταίο 24ωρο καταγράφηκαν τουλάχιστον 142, κυρίως από ιρανικούς βαλλιστικούς πυραύλους ή θραύσματα αυτών από τις αναχαιτίσεις. Οι νεκροί υπολογίζονται σε 13 με 15, ενώ η αυστηρή στρατιωτική λογοκρισία σε όλα τα ΜΜΕ εμποδίζει να καταγραφεί δημόσια το ακριβές μέγεθος των καταστροφών που υφίσταται το Ισραήλ εξαιτίας των - ενίοτε συγχρονισμένων - επιθέσεων του Ιράν και της Χεζμπολάχ από τον Λίβανο.

Χτες το βράδυ η ισραηλινή αστυνομία ανέφερε πως έπεσαν θραύσματα από ιρανικούς βαλλιστικούς πυραύλους γύρω από την παλιά πόλη της κατεχόμενης Ιερουσαλήμ και σε σημαντικούς ιερούς χώρους του Χριστιανισμού, του Ιουδαϊσμού και του Ισλάμ, αλλά δεν αναφέρθηκαν θύματα ή σοβαρές ζημιές στην εκκλησία του Παναγίου Τάφου και στο τέμενος Αλ Ακσα.

Την Κυριακή ο αρχιμακελάρης Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπέντζαμιν Νετανιάχου εμφανίστηκε με βίντεο που ανάρτησε στο διαδίκτυο όπου φέρεται να λέει «πεθαίνω για ένα καφεδάκι», προκειμένου να διαψεύσει τις φήμες ότι σκοτώθηκε σε ιρανική επίθεση στην αρχή της περασμένης βδομάδας. Ιρανικά και ασιατικά ΜΜΕ θεώρησαν το βίντεο «κατασκεύασμα από εφαρμογή Τεχνητής Νοημοσύνης».

Αντίστοιχη φημολογία υπάρχει και για τον θρησκευτικό ηγέτη του Ιράν Μοτζάμπα Χαμεϊνί, που φέρεται να νοσηλεύεται τραυματισμένος στα πόδια στη Μόσχα, κάτι που δεν μπορεί να επιβεβαιωθεί, ενώ ο Τραμπ ισχυρίστηκε - με τις γνωστές διφορούμενες δηλώσεις - ότι «μπορεί να είναι και νεκρός».

Επικοινωνία Πεζεσκιάν - Σίσι

Επιπλέον, ο Ιρανός Πρόεδρος Μασούντ Πεζεσκιάν σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχε με τον Αιγύπτιο ομόλογό του, Αμπντέλ Φατάχ Σίσι, κάλεσε τις μουσουλμανικές χώρες να παραμείνουν σε κατάσταση επαγρύπνησης κατά των προσπαθειών των ΗΠΑ να διχάσουν τον μουσουλμανικό κόσμο. Κάλεσε τις χώρες της περιοχής να μην επιτρέψουν σε εξωτερικές δυνάμεις να υπονομεύσουν την ενότητά τους και τη σταθερότητα, ενώ χαιρέτισε οποιαδήποτε πρωτοβουλία χωρών της περιοχής για «την ενίσχυση της συνεργασίας, την αποκατάσταση της σταθερότητας και την προώθηση της ειρήνης», επισημαίνοντας πως «εκατομμύρια Ιρανοί συμμετείχαν την Παρασκευή σε ανοιχτές, μαζικές συγκεντρώσεις για την Ημέρα της Ιερουσαλήμ», παρά τις επιθέσεις των ΗΠΑ - Ισραήλ. Ο Αιγύπτιος Πρόεδρος από την πλευρά του εξέφρασε τα συλλυπητήριά του για την απώλεια της ζωής και τον τραυματισμό χιλιάδων Ιρανών αμάχων, και επιβεβαίωσε την αντίθεση της Αιγύπτου στον πόλεμο, στην αστάθεια και στην ανασφάλεια που αυτός δημιουργεί περιφερειακά.

Κυβερνητικοί αξιωματούχοι του Ιράν ανέφεραν χτες ότι σχεδιάζουν να μετατρέψουν σε μουσείο το μαρτυρικό Δημοτικό Σχολείο Θηλέων στο νότιο Ιράν, στην πόλη Μινάμπ, που βομβαρδίστηκε κατά την πρώτη μέρα του πολέμου προκαλώντας τον θάνατο τουλάχιστον 168 μαθητριών και δεκάδων άλλων ατόμων.

Το ίδιο διάστημα ο Σαουδάραβας πρίγκιπας, διάδοχος στο θρόνο και πρωθυπουργός Μοχάμεντ Μπιν Σαλμάν, βλέποντας να συνεχίζονται τα ιρανικά αντίποινα σε χώρες της περιοχής, συμπεριλαμβανομένης της δικής του, φαίνεται να υιοθετεί μια πιο σκληρή γραμμή έναντι της Τεχεράνης. Πηγές που επικαλούνται οι «New York Times» ανέφεραν πως η συμβουλή που παίρνει από τον Μπιν Σαλμάν ο Τραμπ είναι να συνεχίσει να χτυπά «σκληρά» το Ιράν, «ώστε να κοπεί το κεφάλι του φιδιού»...

Χτύπημα σε διυλιστήριο στο Ιρακινό Κουρδιστάν

Την Κυριακή εκδηλώθηκε φωτιά στο διυλιστήριο Λανάζμ στο Ερμπίλ του αυτόνομου Κουρδιστάν στο βόρειο Ιράκμ μετά από επίθεση με drone. Το μεσημέρι της ίδιας μέρας αναφέρθηκαν εκρήξεις από επίθεση drones στη συνοικία Καρεζάν του Ερμπίλ, με αποτέλεσμα τον σχετικά ελαφρύ τραυματισμό τεσσάρων αμάχων. Την ευθύνη της τελευταίας επίθεσης ανέλαβε η σιιτική πολιτοφυλακή «Ashab al-Kahf», ωστόσο ειδικά στο χτύπημα στο διυλιστήριο υπάρχει πολύ έντονη η οσμή της προβοκάτσιας, καθώς τέτοια χτυπήματα ευνοούν τις ΗΠΑ και το Ισραήλ στην προσπάθειά τους να στρέψουν τους Κούρδους της περιοχής κατά του Ιράν.