Τρίτη 17 Μάρτη 2026
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
Σελίδα 25
ΔΙΕΘΝΗ
ΓΑΛΛΙΑ - ΤΟΠΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ
Σχεδόν στο 50% η αποχή στον α' γύρο

Με μόλις έναν στους δύο ψηφοφόρους να προσέρχονται στις κάλπες έγινε προχτές Κυριακή 15 Μάρτη ο α' γύρος των τοπικών εκλογών στη Γαλλία, εν μέσω σφοδρών ενδοαστικών διεργασιών που «τρέχουν» στη χώρα όλα τα τελευταία χρόνια.

Την ερχόμενη Κυριακή 22 Μάρτη θα γίνει ο β' γύρος, στον οποίο συμμετέχουν όσες παρατάξεις πήραν πάνω από 10% στον α' γύρο.

Η «Εθνική Συσπείρωση» (RN) των Μαρίν Λεπέν και Ζορντάν Μπαρντελά, που προηγείται στις δημοσκοπήσεις για τις προεδρικές εκλογές του 2027, εμφάνισε θετικές επιδόσεις σε αρκετές περιπτώσεις, όπως για παράδειγμα στον σημαντικό βιομηχανικό και εμπορικό κόμβο της Μασσαλίας, όπου ο υποψήφιός της, βουλευτής Φρανκ Αλίζιο θα κονταροχτυπηθεί στον β' γύρο με τον νυν δήμαρχο, Μπενουά Παγιάν, που έχει τη στήριξη «αριστερών» δυνάμεων όπως του Σοσιαλιστικού Κόμματος (PS) κ.τ.λ. Συνολικά, οι συνδυασμοί που στήριξε η «RN» προκρίθηκαν στον β' γύρο στις 20 από τις 42 πόλεις με πληθυσμό πάνω από 100.000. Στις υπόλοιπες δεν κατάφερε να ξεπεράσει το 10% των ψήφων.

Στο Παρίσι, πρώτος ήρθε ο συνδυασμός της νυν δημάρχου που στηρίζει και το PS, με σχεδόν 38%, και δεύτερος ο συνδυασμός του Ρεπουμπλικανικού κόμματος (κεντροδεξιά), τον οποίο στήριξε και το μακρονικό στρατόπεδο, με 25,46%. Ωστόσο στον β' γύρο προκρίθηκε και ο συνδυασμός που στήριξε το οπορτουνιστικό μόρφωμα της «Ανυπότακτης Γαλλίας», με 11,72%.

    

ΚΟΣΜΟΣ
