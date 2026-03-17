ΛΙΜΕΝΕΡΓΑΤΕΣ ΣΤΟΝ ΠΕΙΡΑΙΑ

Με την αποφασιστική τους στάση απέτρεψαν μεταφορά πολεμικού υλικού για το Ισραήλ

Συναγερμό σήμανε το περασμένο Σάββατο στον Πειραιά το σωματείο ΕΝΕΔΕΠ των λιμενεργατών του Πειραιά, αμέσως μόλις έγιναν γνωστές οι προθέσεις για μεταφορά στρατιωτικού υλικού προς το Ισραήλ. Συγκεκριμένα, το σωματείο κατήγγειλε ότι για σήμερα Τρίτη ήταν προγραμματισμένο να καταπλεύσει στον Πειραιά το «MSC VEGA» που θα μετέφερε container με στρατιωτικό χάλυβα, ώστε να μεταφορτωθούν σε άλλο πλοίο με τελικό προορισμό τη στρατιωτική βιομηχανία ELBIT στο Ισραήλ.

Με τους λιμενεργάτες να σηκώνονται άμεσα στο «πόδι», η ΕΝΕΔΕΠ ξεκαθάρισε από την πρώτη στιγμή ότι «δεν θα γίνουμε κρίκος στην αλυσίδα μεταφοράς πολεμικού υλικού».

Οπως φάνηκε, η αποφασιστική αυτή στάση των λιμενεργατών απέτρεψε τον αρχικό σχεδιασμό, συμβάλλοντας στην απόσπαση δέσμευσης ότι τα συγκεκριμένα containers δεν θα εκφορτωθούν στο λιμάνι του Πειραιά.

«Παραμένουμε σε επαγρύπνηση. Καλούμε τους εργαζόμενους στο λιμάνι, τα σωματεία και το εργατικό κίνημα να συνεχίσουν να βρίσκονται σε ετοιμότητα», σημείωνε χτες η ΕΝΕΔΕΠ στον απόηχο της παραπάνω εξέλιξης, που όπως αναφέρει «αποδεικνύει ότι όταν οι εργαζόμενοι είναι αποφασισμένοι και οργανωμένοι, μπορούν να αποτρέψουν στην πράξη τη μετατροπή των λιμανιών σε κρίκους της πολεμικής αλυσίδας.

Οι λιμενεργάτες του Πειραιά έχουμε ξεκαθαρίσει ότι δεν θα γίνουμε μέρος των πολέμων και των σχεδιασμών που αιματοκυλούν τους λαούς. Η δύναμη βρίσκεται στη συλλογική δράση των εργαζομένων», καταλήγει η ανακοίνωση.

Την αποφασιστική στάση των λιμενεργατών και του Σωματείου τους χαιρετίζει και το Εργατικό Κέντρο Πειραιά, που καλώντας σε επαγρύπνηση ενημερώνει ότι κλιμάκιό του θα βρίσκεται σήμερα από νωρίς το πρωί στον χώρο από όπου είχε προγραμματιστεί να γίνει η εκφόρτωση και θα ενημερώνει τους εργαζόμενους για οποιαδήποτε εξέλιξη.

Σύσκεψη αύριο με σωματεία και φορείς του Πειραιά

Στο μεταξύ, εργατικά σωματεία, πολιτιστικούς συλλόγους, αθλητικούς συλλόγους και άλλους μαζικούς φορείς του δήμου Πειραιά καλεί σε πλατιά σύσκεψη το Εργατικό Κέντρο Πειραιά, αύριο Τετάρτη, στις 7.30 μ.μ. στην αίθουσα του 3ου ορόφου του.

Στόχος της σύσκεψης είναι «να οργανώσουμε ακόμα καλύτερα την πάλη μας, να συμβάλουμε στην ανάπτυξη του αγώνα απέναντι στην πολιτική της σημερινής κυβέρνησης και όλων των προηγούμενων, μπροστά και στο ετήσιο τακτικό συνέδριο του Εργατικού Κέντρου στις 21 Μαρτίου στις 9 π.μ.», τονίζει το ΕΚΠ.