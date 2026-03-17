ΚΟΥΒΑ

Η προβοκάτσια απαντήθηκε μαζικά

Τις δυσκολίες που μεγαλώνει στην Κούβα ο βάρβαρος εγκληματικός αποκλεισμός από τις ΗΠΑ, που μετά τον Γενάρη έχει γίνει ασφυκτικός, σπεύδουν να αξιοποιήσουν διάφοροι προβοκατόρικοι μηχανισμοί, όπως φάνηκε και με την επίθεση που έγινε στα τοπικά γραφεία του ΚΚ Κούβας στη διάρκεια διαμαρτυρίας που έγινε το Σάββατο στην πόλη Μορόν (στην κεντρική επαρχία Σίεγο ντε Αβιλά) ενάντια στις πολύωρες διακοπές ρεύματος. Αυτή η κατάσταση είναι απόρροια της προσπάθειας ασφυξίας που επιχειρεί η κυβέρνηση των ΗΠΑ, με το μπλοκάρισμα στην προμήθεια καυσίμων που ισχύει από τον Γενάρη.

Σε αυτήν τη διαμαρτυρία, που εξελισσόταν ειρηνικά και υπήρξε συνάντηση με το τοπικό Λαϊκό Συμβούλιο, κάποιοι μέσα στο σκοτάδι πυρπόλησαν τα γραφεία του ΚΚ Κούβας, προκαλώντας υλικές ζημιές, όπως και σε μερικά διπλανά καταστήματα.

Σε δήλωσή του στην πλατφόρμα «X» αναφορικά με τους βανδαλισμούς ο Μιγκέλ Ντίας Κανέλ, Πρόεδρος της Κούβας και Α' Γραμματέας της ΚΕ του ΚΚ Κούβας, σημείωσε: «Η δυσφορία που προκαλείται στον λαό μας από τις παρατεταμένες διακοπές ρεύματος είναι κατανοητή, ως συνέπεια του ενεργειακού αποκλεισμού από τις ΗΠΑ, ο οποίος εντάθηκε σκληρά τους τελευταίους μήνες. Και τα παράπονα και οι αξιώσεις είναι νόμιμα, εφόσον υποβάλλονται με ευγένεια και σεβασμό στη δημόσια τάξη. Αυτό που δεν θα γίνει ποτέ κατανοητό, που δεν δικαιολογείται και δεν είναι ανεκτό, είναι η βία και ο βανδαλισμός, που απειλούν τη δημόσια ηρεμία και την ασφάλεια των θεσμών μας. Για βανδαλισμούς και βία δεν θα υπάρξει ατιμωρησία».

Επίσης ο Πομπέρτο Μοράλες Οχέδα, Οργανωτικός Γραμματέας της ΚΕ του Κόμματος, δήλωσε ότι «η έλλειψη καυσίμων, η οποία επιδεινώθηκε από τον ενεργειακό αποκλεισμό που επέβαλε η κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών, έχει περιπλέξει περαιτέρω τη λειτουργία του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρικής Ενέργειας και κατά συνέπεια έχει οδηγήσει σε αύξηση των διακοπών ρεύματος. Η απογοήτευση που προκαλεί αυτή η κατάσταση στον λαό μας είναι κατανοητή, αλλά η βία, ο βανδαλισμός και η αταξία είναι απαράδεκτα και σίγουρα δεν είναι ο τρόπος επίλυσης. Στην Κούβα η τήρηση του νόμου, ο σεβασμός των θεσμών και η πολιτική ευθύνη θα επικρατήσουν».

Χθες στην ίδια πόλη χιλιάδες άνθρωποι κάθε ηλικίας βγήκαν στους δρόμους και στην κεντρική πλατεία, και δήλωσαν με ξεκάθαρο τρόπο ότι είναι κατά των βανδαλισμών και της βίας από λίγους. Διατράνωσαν τη θέλησή τους να αντιπαλέψουν τις τεράστιες δυσκολίες που αντιμετωπίζουν με αλληλεγγύη και πίστη στην Επανάστασή τους.

Πάντως χθες σημειώθηκε ένα μεγάλο και συγχρονισμένο μπλακάουτ σε όλη τη χώρα, καθώς η έλλειψη καυσίμων αλλά και των μέσων συντήρησης των εργοστασίων παραγωγής ενέργειας έχει φτάσει σε οριακό σημείο. Η Εθνική Εταιρεία Ηλεκτρισμού ανακοίνωσε ότι καταβάλλονται προσπάθειες για να αποκατασταθεί άμεσα η βλάβη.

Δηλώσεις του Τραμπ

Σε συνέχιση συνομιλιών με την Κούβα αναφέρθηκε ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, που μιλώντας σε ΜΜΕ είπε ότι «η Κούβα επιθυμεί επίσης να κλείσουμε συμφωνία και νομίζω ότι πολύ σύντομα θα καταλήξουμε σε συμφωνία, θα κάνουμε αυτό που πρέπει». Οπως είπε, «βρισκόμαστε σε συνομιλίες με την Κούβα», προσθέτοντας ότι «θα ασχοληθούμε με το Ιράν πριν από την Κούβα» και υποστηρίζοντας ότι «κάτι θα γίνει με την Κούβα πολύ σύντομα».

Θυμίζουμε ότι την περασμένη Παρασκευή ο Μιγκέλ Ντίας Κανέλ δήλωσε πως υπάρχει «μια συνεχής διαδικασία διμερών συνομιλιών μεταξύ των δύο χώρων», εξηγώντας ότι «πρόκειται για διαδικασίες που γίνονται διακριτικά» και «βρίσκονται στην αρχική φάση (...) σύμφωνα με τη συνεπή πολιτική που η Κουβανική Επανάσταση έχει υπερασπιστεί στην Ιστορία της» και με βασικούς σκοπούς τον «προσδιορισμό των διαφορών που χρειάζονται επίλυση», τις «πιθανές λύσεις σε αυτά τα προβλήματα» και τη «διερεύνηση αν υπάρχει προθυμία συνεργασίας σε τομείς για την αντιμετώπιση των απειλών και την εγγύηση της ασφάλειας και της ειρήνης και των δύο χωρών». Τόνισε δε με έμφαση ότι η Κούβα θέλει «συνομιλίες σε ισότιμη βάση και με σεβασμό των πολιτικών συστημάτων και των δύο κρατών, της κυριαρχίας και της αυτοδιάθεσης των δύο κυβερνήσεων, λαμβάνοντας υπόψη το αίσθημα αμοιβαιότητας και την τήρηση του Διεθνούς Δικαίου».

Την ίδια ώρα το κουβανικό ΥΠΕΞ ανακοίνωσε ότι «στο πνεύμα της καλής θέλησης και των στενών και ομαλών σχέσεων μεταξύ του κουβανικού κράτους και του Βατικανού, με το οποίο διατηρήθηκε ιστορικά η επικοινωνία σχετικά με τις διαδικασίες επανεξέτασης και απελευθέρωσης ατόμων που στερούνται την ελευθερία τους, η κυβέρνηση της Κούβας αποφάσισε να απελευθερώσει τις επόμενες μέρες 51 άτομα που καταδικάστηκαν σε φυλάκιση. Ολοι τους έχουν εκτίσει σημαντικό μέρος της ποινής τους και για όλους έχει παρατηρηθεί καλή συμπεριφορά στη φυλακή».