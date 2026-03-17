Τρίτη 17 Μάρτη 2026
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
Σελίδα 25
ΔΙΕΘΝΗ
ΟΛΛΑΝΔΙΑ
Εκρηξη σε εβραϊκό σχολείο

Εκρηξη σημειώθηκε το Σάββατο σε εβραϊκό σχολείο στο Αμστερνταμ, η οποία προκάλεσε υλικές ζημιές στο κτίριο.

Σύμφωνα με την δήμαρχο της πόλης, επρόκειτο για μια «στοχευμένη επίθεση» εναντίον της εβραϊκής κοινότητας.

Σύμφωνα με ισραηλινά ΜΜΕ, μια μουσουλμανική τρομοκρατική ομάδα, που αυτοαποκαλείται «Ισλαμικό Κίνημα της Δεξιάς Νεολαίας», φέρεται να ανέλαβε την ευθύνη για το περιστατικό, δημοσιεύοντας ένα βίντεο που δείχνει την έκρηξη.

Η αστυνομία διαθέτει βίντεο από κάμερες που δείχνουν ένα άτομο να τοποθετεί τον εκρηκτικό μηχανισμό, είπε η δήμαρχος.

    

ΚΟΣΜΟΣ
