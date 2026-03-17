ΟΛΛΑΝΔΙΑ

Εκρηξη σε εβραϊκό σχολείο

Εκρηξη σημειώθηκε το Σάββατο σε εβραϊκό σχολείο στο Αμστερνταμ, η οποία προκάλεσε υλικές ζημιές στο κτίριο.

Σύμφωνα με την δήμαρχο της πόλης, επρόκειτο για μια «στοχευμένη επίθεση» εναντίον της εβραϊκής κοινότητας.

Σύμφωνα με ισραηλινά ΜΜΕ, μια μουσουλμανική τρομοκρατική ομάδα, που αυτοαποκαλείται «Ισλαμικό Κίνημα της Δεξιάς Νεολαίας», φέρεται να ανέλαβε την ευθύνη για το περιστατικό, δημοσιεύοντας ένα βίντεο που δείχνει την έκρηξη.

Η αστυνομία διαθέτει βίντεο από κάμερες που δείχνουν ένα άτομο να τοποθετεί τον εκρηκτικό μηχανισμό, είπε η δήμαρχος.