«ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ»

Παράσταση διαμαρτυρίας ενάντια στη χορηγία της «Lockheed Martin»

Παράσταση διαμαρτυρίαςπραγματοποιήθηκε το πρωί της Παρασκευής, μετά από κάλεσμα του

Το Σωματείο καταδίκασε την έναρξη του νέου προγράμματος για τεχνολογίες διττής χρήσης που πρόκειται να υλοποιηθεί στο ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» με χορηγία ύψους 60.000 δολαρίων από την αμερικανική οπλοβιομηχανία, η οποία αποτελεί τον μεγαλύτερο εργολάβο στον τομέα της πολεμικής καινοτομίας παγκοσμίως και βασικό προμηθευτή του ΝΑΤΟ. Ανέδειξε παράλληλα τις σοβαρές ευθύνες που έχει η διοίκηση του ερευνητικού κέντρου, τόσο για την αποδοχή της χορηγίας και τη συνεργασία με τη συγκεκριμένη οπλοβιομηχανία, όσο και για τη συνολική κατεύθυνση που επιχειρείται να δοθεί προς την πολεμική έρευνα, μέσα από τη συμμετοχή του «Δημόκριτου» στον επιταχυντή αμυντικής καινοτομίας DIANA του ΝΑΤΟ και σε δεκάδες άλλα ερευνητικά προγράμματα για τεχνολογίες διττής χρήσης, τη συνεργασία με το ΕΛΚΑΚ κ.ά.

Κάλεσε τους εργαζόμενους και τις εργαζόμενες του «Δημόκριτου», ιδιαίτερα τους ερευνητές και τις ερευνήτριες του κέντρου, να αρνηθούν τη χορηγία της «Lockheed Martin» και τη συμμετοχή σε αντίστοιχα προγράμματα, να μη δεχτούν να αξιοποιηθεί η έρευνά τους για πολεμικούς σχεδιασμούς.

Στο κάλεσμα του Σωματείου ανταποκρίθηκαν εργαζόμενοι/ες, ερευνητές/τριες, που βρέθηκαν στην πύλη του «Δημόκριτου» δηλώνοντας ότι δεν συναινούν στη μετατροπή των ερευνητικών κέντρων σε πολεμικά εργαστήρια, ότι αρνούνται να θέσουν την επιστήμη τους στην υπηρεσία οπλοβιομηχανιών και πολεμοκάπηλων οργανισμών.