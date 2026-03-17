ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΗΣ ΚΕ ΤΟΥ ΚΚΕ

Να μη διανοηθεί να συμμετέχει σε καμία αποστολή στα Στενά του Ορμούζ η κυβέρνηση

Σε ανακοίνωσή του σχετικά με το ενδεχόμενο συμμετοχής της χώρας σε αποστολή στα Στενά του Ορμούζ και την ευρύτερη περιοχή, το Γραφείο Τύπου της ΚΕ του ΚΚΕ τονίζει τα εξής:

«Ο ισχυρισμός της κυβέρνησης ότι "δεν έχει πρόθεση να εμπλακεί στον πόλεμο" που παπαγαλίζουν τα στελέχη της είναι ένα χονδροειδές και εξόφθαλμο ψέμα, όταν για αυτόν τον πόλεμο, από τη φάση της προετοιμασίας του κιόλας, χρησιμοποιούνται οι αμερικανοΝΑΤΟικές βάσεις που βρίσκονται στη χώρα μας, όταν φρεγάτες, πύραυλοι και μαχητικά αεροσκάφη βρίσκονται εκτός συνόρων, όταν δημοσιεύματα αναφέρουν ότι η Ελλάδα έχει παραχωρήσει δεκάδες βλήματα αναχαίτισης "Patriot" για προστασία βάσεων των ΗΠΑ στη Μ. Ανατολή.

Η κυβέρνηση να μη διανοηθεί να συμμετέχει σε καμία πολεμική αποστολή στα Στενά του Ορμούζ και στην ευρύτερη περιοχή, ούτε τώρα ούτε στο μέλλον, κάτω από καμία "ομπρέλα" - ΝΑΤΟική, ευρωενωσιακή ή άλλη - και με κανένα πρόσχημα. Κανένα "εθνικό συμφέρον" δεν έχει ο λαός να δει τα παιδιά του να στέλνονται στο "στόμα του λύκου" για να προστατευθούν τα κέρδη των Ελλήνων εφοπλιστών, που κερδίζουν αμύθητα ποσά από τον πόλεμο.

Εδώ και τώρα να σταματήσει αυτή η επικίνδυνη εμπλοκή, να πάψουν να χρησιμοποιούνται στα μέτωπα του ιμπεριαλιστικού πολέμου οι εξοπλισμοί που έχει χρυσοπληρώσει ο ελληνικός λαός, υποτίθεται για την προστασία της εδαφικής ακεραιότητας της πατρίδας. Να κλείσει η βάση της Σούδας και οι άλλες στρατιωτικές βάσεις, να ανακληθεί η ελληνική πυροβολαρχία Πάτριοτ από τη Σαουδική Αραβία και να επιστρέψει η φρεγάτα του πολεμικού ναυτικού που συμμετέχει στην αποστολή "Ασπίδες" στην Ερυθρά Θάλασσα».

Βαφτίζεται «εθνικό συμφέρον» η διεκδίκηση κομματιού από τη «λεία»

Στο μεταξύ, σε σχόλιό του για την ανάρτηση του πρωθυπουργού, το Γραφείο Τύπου της ΚΕ του ΚΚΕ σημειώνει:

«Ο κ. Μητσοτάκης συνεχίζει την προκλητική κοροϊδία απέναντι στον λαό βαφτίζοντας την προστασία των ΝΑΤΟικών βρετανικών βάσεων στην Κύπρο και την ακόμα μεγαλύτερη εμπλοκή της ΕΕ στο πόλεμο ως δήθεν "προστασία της Κύπρου" και ως "πράξη αμυντική". Στην πραγματικότητα πρόκειται για τη διεκδίκηση κομματιού από τη "λεία" του πολέμου, για χάρη των ευρωπαϊκών ομίλων, ανάμεσά τους και ελληνικών, που παρουσιάζεται ως "εθνικό συμφέρον". Ο ψευδεπίγραφος χαρακτήρας αυτού του ισχυρισμού αποκαλύπτεται και από το γεγονός ότι στην πρόσφατη τριμερή συνάντηση στην Κύπρο, Μητσοτάκης και Μακρόν αγνόησαν προκλητικά την τουρκική κατοχή στην Κύπρο.

Την ίδια ώρα ο λαός μας πληρώνει πανάκριβα την εμπλοκή στον πόλεμο, με τους πανάκριβους εξοπλισμούς να στέλνονται σε αποστολές εκτός συνόρων, με τους κινδύνους η χώρα να γίνει στόχος αντιποίνων, αλλά και με τις ανατιμήσεις στην Ενέργεια και σε άλλα είδη πρώτης ανάγκης που θα επωμιστούν για μια ακόμη φορά τα λαϊκά νοικοκυριά.

Το ελάχιστο σήμερα είναι η κατάργηση του ΦΠΑ στα είδη πλατιάς λαϊκής κατανάλωσης και του ΕΦΚ στην Ενέργεια, που στο πλαίσιο των ανατιμήσεων αυξάνουν και τη φοροληστεία του λαού, τα ματωμένα πλεονάσματα. Είναι το πλαφόν στις τιμές των καυσίμων και της Ενέργειας στη χονδρική αγορά και τους ενεργειακούς ομίλους, οι ουσιαστικές αυξήσεις στους μισθούς με πλήρη και πραγματική επαναφορά των Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας.

Με βάση τα παραπάνω αποτελεί πρόκληση και προσβολή της νοημοσύνης του λαού να μιλάει ο πρωθυπουργός για την επιτυχία της "ενεργειακής πολιτικής", όταν αυτή διαμόρφωσε ένα πανάκριβο ενεργειακό μείγμα, με εξάρτηση από το πανάκριβο εισαγόμενο φυσικό αέριο και με εγκατάλειψη των φτηνών εγχώριων πηγών Ενέργειας, όπως ο λιγνίτης. Η πρόκληση αυτή γίνεται ακόμη μεγαλύτερη, όταν εξαγγέλλεται η αξιοποίηση της πυρηνικής ενέργειας, που θα οδηγήσει σε ακόμη μεγαλύτερη εξάρτηση και ακόμη μεγαλύτερους κινδύνους για την ασφάλεια του λαού.

Οι μοναδικοί κερδισμένοι θα είναι οι ενεργειακοί όμιλοι που θα εξακολουθούν να θησαυρίζουν, ενώ ο λαός θα πληρώνει την ενεργειακή ακρίβεια και την εμπλοκή της χώρας στους ενεργειακούς πολέμους. Αυτό αποδείχθηκε και από τις συμβάσεις παράδοσης των εγχώριων ενεργειακών πηγών στα μονοπώλια Chevron - Helleniq Energy, που ψήφισε η κυβέρνηση με την ουσιαστική στήριξη της "βολικής" αντιπολίτευσης».