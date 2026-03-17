ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ - ΑΣΤΙΚΑ ΚΟΜΜΑΤΑ - ΛΥΚΟΣΥΜΜΑΧΙΕΣ

Κατήφορος δίχως πάτο η εμπλοκή

Σε κατήφορο δίχως πάτο, με το ένα βήμα να οδηγεί ταχέως στο επόμενο, αναδεικνύεται η εμπλοκή της ντόπιας αστικής τάξης στη φωτιά του πολέμου στη Μέση Ανατολή, στην πρεμούρα της ντόπιας αστικής τάξης να αποσπάσει κάποιο μερτικό από την καπιταλιστική λεία της περιοχής.

Προκλητικός ο Κυρ. Μητσοτάκης επαναλάμβανε στην κυριακάτικη ανάρτησή του ότι η στρατιωτική παρουσία της Ελλάδας στην Κύπρο ήταν τάχα «μια αυτονόητη πράξη στήριξης προς τους Κύπριους αδελφούς μας», όταν αεροσκάφη, πλοία και ελληνικά Patriot στάλθηκαν στο νησί αλλά και την Κάρπαθο, για να καλύψουν τις βρετανικές βάσεις και τα πλοία του αμερικανικού 6ου Στόλου που βρίσκονται στην περιοχή, και το επόμενο βήμα εμπλοκής της Ελλάδας στον πόλεμο για την «αναβάθμιση» της αστικής τάξης.

Την ίδια ώρα, εξάλλου, που αναπτύσσουν δυνάμεις για τη γεωστρατηγική αναβάθμιση των ντόπιων επιχειρηματικών ομίλων, στέλνουν τον λογαριασμό της εμπλοκής στον λαό. «Οι διεθνείς εξελίξεις δεν μένουν ποτέ όμως μόνο στο επίπεδο της γεωπολιτικής. Σχεδόν πάντα επηρεάζουν και την οικονομία, μεταφέροντας την πίεση στις τιμές και τελικά στην καθημερινότητα των πολιτών», είπε σχετικά ο πρωθυπουργός, παραπέμποντας για δήθεν ανακούφιση στα μέτρα που εξήγγειλε η κυβέρνηση για να θωρακίσει στην πραγματικότητα την κερδοφορία των ομίλων, με τον λαό να πληρώνει από την άλλη τσέπη διπλά. «Θα κινηθούμε ανάλογα όταν υπάρχει μια πιο ξεκάθαρη εικόνα σε σχέση με την εξέλιξη της κρίσης και φυσικά με βάση τις αντοχές της οικονομίας» πρόσθεσε, επικαλούμενος και τη «δημοσιονομική σοβαρότητα των τελευταίων ετών», επιβεβαιώνοντας τα μνημόνια διαρκείας για τους εργαζόμενους και τη νεολαία.

Με το ίδιο θράσος αποθέωσε το ενεργειακό μείγμα της κυβέρνησης, που με βάση και τις ευρωατλαντικές προτεραιότητες εξοβέλισε τον φτηνό λιγνίτη, έφερε το πανάκριβο αμερικανικό LNG, ενώ πλέον στρώνει έδαφος και για την εισαγωγή πυρηνικής ενέργειας, με «μικρούς αρθρωτούς αντιδραστήρες» όπως λέει ο πρωθυπουργός, δίχως καμία εγγύηση ασφαλείας και σε εξάρτηση από γαλλικά και άλλα μονοπώλια.

Patriot από την Τανάγρα στο Κατάρ;

Στο μεταξύ, πληθαίνουν οι κινήσεις επί του πεδίου, σε ό,τι αφορά την υποστήριξη των επιχειρήσεων στην εμπόλεμη ζώνη.

Χαρακτηριστικά, στον απόηχο πληροφοριών από την εμπόλεμη ζώνη ότι εξαντλούνται τα ευρωατλαντικά πυραυλικά αποθέματα, δημοσιεύματα αναφέρουν ότι στην αεροπορική βάση της Τανάγρας, στην 114 Πτέρυγα Μάχης, προσγειώθηκε την προηγούμενη εβδομάδα γιγαντιαίο αεροσκάφος στρατηγικών μεταφορών τύπου «Boeing C -17 Globemaster III», προερχόμενο από το Μπαχρέιν, το οποίο και παρέλαβε 24 βλήματα του συστήματος Patriot.

Δεκάδες τέτοια αεροσκάφη έχουν προσγειωθεί κι απογειωθεί από τη χώρα μας τις τελευταίες βδομάδες. Θυμίζουμε, π.χ., αρχές Μάρτη ο «Ριζοσπάστης» είχε αποκαλύψει τη στάθμευση στο αεροδρόμιο «Ελ . Βενιζέλος» τέτοιου αεροσκάφους (ανήκε στην 62nd Airlift Wing, με έδρα την Joint Base Lewis-McChord στην Ουάσιγκτον).

Υπενθυμίζεται ακόμα ότι όπως είχε ανακοινωθεί στις 19/2/1999, όταν υπεγράφη σύμβαση μεταξύ της τότε Γενικής Διεύθυνσης Εξοπλισμών του υπουργείου Αμυνας και της αμερικανικής εταιρείας Raytheon (νυν RTX), για την προμήθεια τεσσάρων μονάδων πυρός Patriot (των έξι εκτοξευτών η καθεμία) και δύο κέντρων πληροφοριών και συντονισμού, με προαίρεση αγοράς δύο επιπλέον μονάδων πυρός, η οποία ενεργοποιήθηκε τον Νοέμβριο του 1999, περιλαμβανόταν και 200 βλήματα.

Σε αυτό το φόντο, λέγεται ότι τo αεροσκάφος που προσγειώθηκε στην Τανάγρα δεν ανήκε στην USAF, αλλά σε αυτή του Κατάρ, και ότι το φορτίο είχε προορισμό την αεροπορική βάση της χώρας, «Al Udeid», η οποία υπολογίζεται να «φιλοξενεί» 8.000-10.000 στελέχη των αμερικανικών Ενόπλων Δυνάμεων.

Σημειωτέον, ο «Ριζοσπάστης» υπέβαλε σχετικά ερωτήματα σε άμεσα εμπλεκόμενους φορείς, και στο πλαίσιο του «off the record» δεν πήρε ως απάντηση κάποια διάψευση. Από στελέχη άλλωστε της Πολεμικής Αεροπορίας δίνεται το στοιχείο ότι οι απογειώσεις «τέτοιων» αεροσκαφών στην Αεροπορική Βάση Τανάγρας γίνονται «από την άλλη πλευρά» των αεροδιαδρόμων, προς Θήβα, ώστε να μένουν μακριά από «αδιάκριτα βλέμματα» εργαζομένων της ΕΑΒ ή κατοίκων του Σχηματαρίου. Στο πλαίσιο της χτεσινής τακτικής ενημέρωσης των δημοσιογράφων, ο «Ριζοσπάστης» υπέβαλε σχετικό ερώτημα και στον κυβερνητικό εκπρόσωπο, με τον Π. Μαρινάκη να δηλώνει άγνοια για το θέμα.

Καλοδέχονται κι άλλο «γεράκι του πολέμου»

Σε αυτό το φόντο, και για νέες συνεννοήσεις, την Πέμπτη αναμένεται στην Ελλάδα άλλο ένα αμερικανοΝΑΤΟικό γεράκι του πολέμου, συγκεκριμένα ο μόνιμος αντιπρόσωπος των ΗΠΑ στο ΝΑΤΟ, Μάθιου Γουίτακερ, ο οποίος σχεδιάζεται να επισκεφθεί την Αθήνα, τη Σούδα, αλλά και την Αλεξανδρούπολη, όπου δένουν πλοία του ευρωατλαντικού άξονα, μετακινώντας στρατιωτικό εξοπλισμό προς και από τη συνοριογραμμή με τη Ρωσία.

Ο Γουίτακερ θα μεταβεί απευθείας από το αεροδρόμιο στο ΥΠΕΞ, όπου θα συναντηθεί με τον Γεραπετρίτη και, αν το επιτρέψει το πρόγραμμα, ίσως να επισκεφθεί και τον Μητσοτάκη στο Μέγαρο Μαξίμου. Σε κάθε περίπτωση, «στην Αθήνα είναι έτοιμοι να αναδείξουν στον Αμερικανό αξιωματούχο τον τρόπο με τον οποίο η Ελλάδα προασπίζεται εθνικά, συμμαχικά, αλλά και αμερικανικά συμφέροντα σε εγκαταστάσεις κοντά στη διακεκαυμένη ζώνη», έγραφε σχετικά η «Καθημερινή», προσθέτοντας ότι «η κατάσταση που επικρατεί στη Μέση Ανατολή ίσως οδηγήσει σε σοβαρές ανακατατάξεις και ενδεχόμενη ενίσχυση» των θέσεων των Αμερικανών στην Ελλάδα.

Τροφοδοσία από ελληνικά διυλιστήρια και τάνκερ στο στόμα του λύκου

Την ίδια ώρα, όλη αυτή η γιγαντιαία μηχανή του πολέμου που έχουν αναπτύξει οι Αμερικανοί στη Μέση Ανατολή τροφοδοτείται από ελληνικά διυλιστήρια, σε άλλη μια πτυχή της εμπλοκής για τα συμφέροντα του κεφαλαίου που κάνει τρελές μπίζνες πάνω στην καταστροφή, στέλνοντας μαζικά ναυτεργάτες στη φωτιά του πολέμου.

Χαρακτηριστικά, ναυλομεσίτες αναζητούν δεξαμενόπλοιο ικανό να μεταφέρει από τις εγκαταστάσεις της «Motor Oil» στους Αγίους Θεοδώρους Κορινθίας τουλάχιστον 270.000 βαρέλια με καύσιμο τύπου F76 («ναυτιλιακό καύσιμο» στη σχετική ΝΑΤΟική ορολογία). Προορισμοί στο δρομολόγιο;

- Η νήσος Diego Garcia στη μέση του Ινδικού όπου οι Αμερικανοί έχουν μεγάλη αεροναυτική βάση (Naval Support Facility).

- Το λιμάνι Salalah στο Ομάν (MENA Petroleum Terminal), όπου η Defense Logistics Agency των Ενόπλων Δυνάμεων των ΗΠΑ λειτουργεί παράρτημά της και όπου κατά καιρούς δένουν και οι ελληνικές φρεγάτες που επιχειρούν στην περιοχή στο πλαίσιο της «ASPIDES».

- Το λιμάνι Fujairah (EPPCO/Horizon Terminal) στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, στον Κόλπο του Ομάν (έχει δεχτεί πλήγματα από τους Ιρανούς).

- Και τέλος, το λιμάνι του Jebel Ali (SEOT Terminal), πάλι στα ΗΑΕ, και μάλιστα στον Περσικό Κόλπο, το οποίο σημαίνει ότι το πλοίο θα πρέπει να περάσει τα Στενά του Ορμούζ, στέλνοντας τους ναυτεργάτες στο στόμα του λύκου.