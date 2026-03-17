ΠΕΡΣΙΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ

Σημαντικές οικονομικές επιπτώσεις του πολέμου

Οσο συνεχίζεται ο πόλεμος, διευρύνονται οι οικονομικές επιπτώσεις και αναταραχή στις τιμές του πετρελαίου - φυσικά κάποιοι κερδίζουν, πετρελαιάδες στις ΗΠΑ, εφοπλιστές, μεταφορείς, που έχουν εκτινάξει τα ναύλα, παίζοντας στα «ζάρια» τις ζωές των ναυτεργατών - ενώ οι λαοί, τα λαϊκά στρώματα βλέπουν τις τιμές να ανεβαίνουν καθημερινά.

Παρά τη λήψη διαφόρων μέτρων όπως η απόφαση για απελευθέρωση 400.000.000 βαρελιών αργού πετρελαίου από τις ΗΠΑ και άλλες 31 χώρες της «Διεθνούς Υπηρεσίας Ενέργειας» (ΙΕΑ) την περασμένη βδομάδα, για να συγκρατηθεί το ράλι ανόδου στις τιμές των καυσίμων, δεν υπάρχουν απτά αποτελέσματα.

Σε συνέντευξη Τύπου που έδωσε χτες το απόγευμα στην Ουάσιγκτον ο Πρόεδρος Τραμπ προ(σ)κάλεσε ξανά συμμαχικές χώρες των ΗΠΑ που εξαρτούν μεγάλο μέρος της εισαγωγής πετρελαίου από τα Στενά του Ορμούζ (π.χ. Ιαπωνία, της οποίας το 90% του εισαγόμενου πετρελαίου περνά από εκεί) «να βοηθήσουν» σε αυτή την προσπάθεια. Ωστόσο, λίγα λεπτά μετά, υποστήριξε πως «οι ΗΠΑ δεν έχουν ανάγκη κανέναν» γιατί διαθέτουν «τον σπουδαιότερο στρατό στον κόσμο» και πως εν τέλει ζητούν τη συμμετοχή των άλλων χωρών για να δει ποιες θα προθυμοποιηθούν να συμβάλλουν, «δεδομένης της βοήθειας» που τους έδιναν οι ΗΠΑ «για χρόνια»...

Νωρίτερα ο Αμερικανός υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ είπε πως οποιαδήποτε ενέργεια για τον μετριασμό της αύξησης των τιμών θα εξαρτηθεί από τη διάρκεια του πολέμου στο Ιράν προσθέτοντας: «Βλέπουμε όλο και περισσότερα δεξαμενόπλοια να αρχίζουν να διέρχονται. Τα ιρανικά πλοία έχουν ήδη αρχίσει να εξέρχονται, και το επιτρέπουμε αυτό για να τροφοδοτήσουμε τον υπόλοιπο κόσμο. Εχουμε δει ινδικά πλοία να βγαίνουν τώρα... πιστεύουμε ότι έχουν βγει και κάποια κινεζικά πλοία».

Σκαμπανεβάσματα στην τιμή πετρελαίου

Οι δηλώσεις αυτές δεν φαίνεται να κατεβάζουν τον πυρετό «ανόδου της τιμής» ή να σταθεροποιούν την τιμή, καθώς το Ιράν διατηρεί τον έλεγχο των Στενών του Ορμούζ, παρά τις κομπορρημοσύνες του Προέδρου Τραμπ στο φόντο και των χτεσινών δηλώσεων του Ιρανού υπουργού Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί, πως τα Στενά είναι ανοικτά αλλά κλειστά «για τους εχθρούς» της χώρας.

Τα σκαμπανεβάσματα στην τιμή του πετρελαίου Μπρεντ και Δυτικού Τέξας συνεχίστηκαν. Στις 16.00 ώρα Ελλάδας η τιμή του αμερικανικού αργού (Δυτικού Τέξας) μειώθηκε κατά 5,47% (σε ένα 24ωρο) φτάνοντας τα 93,37 δολάρια.

Η τιμή του αργού Μπρεντ (Βόρεια Θάλασσα) έφτασε τα 100,28 δολάρια το βαρέλι αφού μειώθηκε κατά 2,77% (μέσα σε μερικές ώρες).

Το μεσημέρι της Δευτέρας, ωστόσο, το πετρέλαιο Μπρεντ είχε φτάσει στα 105,82 δολάρια το βαρέλι και το πετρέλαιο Δυτικού Τέξας είχε φτάσει τα 100,34 δολάρια το βαρέλι.

Προειδοποίηση για νέα χτυπήματα

Παράλληλα, χτες βράδυ οι Ιρανοί «Φρουροί της Επανάστασης» προειδοποίησαν με νέα μπαράζ επιθέσεων πετρελαϊκές εγκαταστάσεις χωρών της περιοχής που διευκολύνουν επιθέσεις των ΗΠΑ ή εξαπολύουν επιθέσεις από το έδαφός τους, όπως συμβαίνει τα τελευταία 24ωρα με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

Αυτά ενώ νωρίτερα ο εκπρόσωπος Τύπου του ιρανικού υπουργείου Εξωτερικών, Ε. Μπαγκαΐ, είχε προειδοποιήσει χώρες της περιοχής πως ΗΠΑ και Ισραήλ μπορεί να εξαπολύσουν «προβοκατόρικες επιθέσεις» ώστε να αποδοθούν «ψευδώς στο Ιράν». Ο Ιρανός αξιωματούχος ανέφερε ως παράδειγμα μια επίθεση με drone εναντίον του Ομάν, ισχυριζόμενος ότι ο αμερικανικός στρατός την σκηνοθέτησε ώστε να μοιάζει πλήγμα drone φορτωμένου με εκρηκτικά.

Και άλλη μείωση παραγωγής πετρελαίου

Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και το Κουβέιτ μείωσαν περαιτέρω την παραγωγή πετρελαίου. Η μείωση της παραγωγής των ΗΑΕ έχει φτάσει περίπου στα 1,5 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα, από 500.000 έως 800.000 βαρέλια ημερησίως που ήταν στις 10 Μαρτίου, ενώ η μείωση του Κουβέιτ έχει αυξηθεί κοντά στα 1,3 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα, από περίπου 500.000 βαρέλια πριν από περίπου μία εβδομάδα.

Η παραγωγή της Σαουδικής Αραβίας είχε μειωθεί κατά 2 έως 2,5 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα πριν από περίπου μία εβδομάδα. Στο Ιράκ είχε μειωθεί κατά περίπου 2,9 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα. Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, που διαθέτουν επίσης αγωγό παράκαμψης, μεταφέρουν όλο και περισσότερα φορτία πετρελαίου μακριά από αυτή τη θαλάσσια οδό. Το βασικό πετρελαϊκό λιμάνι τους στη Φουτζάιρα στον Κόλπο του Ομάν έχει δεχθεί αυξημένες επιθέσεις (όπως χτες) με drones, προκαλώντας σύντομες διακοπές στις φορτώσεις.

Επίσης, χτες το υπουργείο Πετρελαίου του Ιράκ ανακοίνωσε πως καταβάλλει προσπάθειες για την αναβάθμιση ενός ανενεργού αγωγού που θα επιτρέψει τη μεταφορά πετρελαίου απευθείας στο λιμάνι Τζεϊχάν της Τουρκίας, χωρίς να διέρχεται από την περιοχή του Κουρδιστάν. Το υπουργείο Πετρελαίου είχε προηγουμένως ζητήσει από την περιφερειακή κυβέρνηση του Κουρδιστάν να επιτρέψει τη χρήση του κουρδικού αγωγού ως εναλλακτικής διαδρομής για τη μεταφορά αργού πετρελαίου, λόγω των διαταραχών που προκάλεσε η σύγκρουση με το Ιράν. Ωστόσο, στη συνέχεια ανέφερε ότι η κουρδική διοίκηση είχε θέσει «αυθαίρετους όρους» για τη χρήση του αγωγού.