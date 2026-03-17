Χτύπημα ελληνόκτητου πλοίου και στη Μαύρη Θάλασσα

Νέο χτύπημα δέχθηκε το Σάββατο δεξαμενόπλοιο με ελληνική σημαία, και συγκεκριμένα το «Maran Homer» του Ομίλου Αγγελικούση, αυτήν τη φορά όχι στον Περσικό αλλά στη Μαύρη Θάλασσα, έξω από το Νοβοροσίσκ! Στο πλοίο που ήταν ναυλωμένο από τη «Chevron», τον ενεργειακό κολοσσό που διαφημίζεται ως «χαρτί σταθερότητας» για το Αιγαίο, επέβαιναν 24 ναυτικοί, μεταξύ των οποίων 10 Ελληνες που γλίτωσαν τα χειρότερα και είναι καλά στην υγεία τους.

Τη σχετική είδηση έκανε γνωστή μάλιστα ο ίδιος ο υπουργός Εμπορικής Ναυτιλίας Β. Κικίλιας, εξηγώντας ότι το πλοίο είχε ξεκινήσει χωρίς φορτίο από τη Θεσσαλονίκη και θα μετέφερε πετρέλαιο από τη Ρωσία ύστερα από την άρση των σχετικών αποκλεισμών. «Εικάζεται ότι το χτύπημα αυτό είναι στα πλαίσια της πίεσης την οποία βάζουν χώρες στην περιοχή, και σχετίζεται ίσως και με τις αποφάσεις που πάρθηκαν να επιτραπεί μερικώς στο ρωσικό πετρέλαιο η διακίνησή του για έναν μήνα», τόνισε συγκεκριμένα ο Β. Κικίλιας.

Ο υπουργός έλεγε ουσιαστικά ότι το χτύπημα στο πλοίο έγινε από δύναμη που θέλει να βάλει εμπόδια στη διακίνηση ρωσικού πετρελαίου, για το οποίο έχουν αρθεί τα εμπόδια από τις ΗΠΑ μετά την επίθεση στο Ιράν. Ποια δύναμη επιχειρεί να υψώσει τέτοια εμπόδια; Φυσικά το καθεστώς Ζελένσκι στην Ουκρανία, που αποτελεί έναν ακόμα «σύμμαχο» της ελληνικής κυβέρνησης και των άλλων κομμάτων του συστήματος.

Μάλιστα, χτες ο υπουργός Εξωτερικών Γ. Γεραπετρίτης ουσιαστικά επιβεβαίωσε ότι το χτύπημα ήταν τέτοιας προέλευσης, αφού αναφέρθηκε σε αυτό στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων της ΕΕ, ζητώντας «συντονισμένη δράση για το ελεύθερο της ναυσιπλοΐας». Σύμφωνα με διαρροές, ο Γ. Γεραπετρίτης ενημέρωσε και τον Ουκρανό ομόλογό του, σε μια ακόμα ένδειξη ότι πίσω από το χτύπημα είναι το καθεστώς Ζελένσκι.

ΠΕΜΕΝ - «ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ»: Προκλητική η κυβέρνηση

Σε ανακοίνωσή τους για το χτύπημα του «Maran Homer» τα σωματεία ΠΕΜΕΝ και «ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ» αναδεικνύουν ξανά τις τεράστιες ευθύνες της κυβέρνησης για το γεγονός ότι ναυτεργάτες εξακολουθούν να βρίσκονται μέσα στο μακελειό του πολέμου. «Είναι συνυπεύθυνη στο έγκλημα των εφοπλιστών. Στα παζάρια της ναυλαγοράς, μαζί με τα βαρέλια του πετρελαίου, τα κάρβουνα και το στάρι, παζαρεύουν τη ζωή μας. Είναι υπεύθυνη για την ασφάλεια και τη ζωή των συναδέλφων μας και δεν έχει καμία δικαιολογία», αναφέρουν τα σωματεία, σημειώνοντας τις εξοργιστικές δηλώσεις Κικίλια που παριστάνει ότι «κόπτεται για τους ναυτεργάτες».

Γι' αυτό και τα Σωματεία απαιτούν η κυβέρνηση «να πάρει, εδώ και τώρα, μέτρα για τον απεγκλωβισμό και τον ασφαλή επαναπατρισμό των ναυτεργατών από τον Περσικό Κόλπο, ουσιαστικά μέτρα για να μην περνάει κανένας ναυτεργάτης από εμπόλεμες περιοχές και να ακυρώσει την εγκληματική στάση των εφοπλιστών, που ζητούν προκλητικά από τα πληρώματα να υπογράψουν "θανατόχαρτα"».

Τα Σωματεία καλούν «όλους τους ναυτεργάτες, τα ναυτεργατικά σωματεία, όπως και τους φορείς που υπέγραψαν ψηφίσματα αλληλεγγύης, να συνεχίσουμε αποφασιστικά, οργανώνοντας και άλλες πολύμορφες, αγωνιστικές δράσεις. Είναι ανάγκη να δυναμώσει η στήριξη και η αλληλεγγύη κάθε εργατικού σωματείου και φορέα. Είμαστε σε ετοιμότητα για την οργάνωση της πάλης απέναντι στη βαρβαρότητα, που για τα κέρδη μιας χούφτας παρασίτων, διακινδυνεύει τη ζωή μας στις Μάνδρες, στο Μάτι, στα Τέμπη, στις Βιολάντες, στα λιμάνια και στις εμπόλεμες ζώνες που στέλνουν τους ναυτεργάτες».