ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΕΠΙΚΑΙΡΗΣ ΕΡΩΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΚΕ

Η κυβέρνηση κάνει πλάτες στους εφοπλιστές και για τα θανατόχαρτα προς τους ναυτεργάτες

Τη λήψη μέτρων από την κυβέρνηση για την προστασία και τον επαναπατρισμό όλων των ναυτεργατών που βρίσκονται εγκλωβισμένοι στον Περσικό Κόλπο απαίτησε ο βουλευτής του ΚΚΕ Νίκος Αμπατιέλος, στο πλαίσιο της σχετικής Επίκαιρης Ερώτησης του Κόμματος που συζητήθηκε χθες στη Βουλή.

Οπως τόνισε, την κατάσταση που βιώνουν οι ναυτεργάτες την έχουν καταγγείλει τα ναυτεργατικά σωματεία, με τους εφοπλιστές να βάζουν το μαχαίρι στον λαιμό των ναυτεργατών, να υπογράψουν εν πλω τα «θανατόχαρτα» με τα οποία οι ίδιοι «οικειοθελώς» αναλαμβάνουν «ατομική ευθύνη» να μπουν στην εμπόλεμη ζώνη.

Μία απαράδεκτη ενέργεια, συνέχισε, που γνωρίζει και η κυβέρνηση και φέρει ευθύνες γιατί κάνει πλάτες στους εφοπλιστές, οι οποίοι έχουν ανεβάσει τα ναύλα στον θεό, τσεπώνουν τα κέρδη αλλά το ρίσκο το μεταφέρουν στους ναυτεργάτες, που βάζουν σε κίνδυνο τη ζωή τους. Η είσοδος στην εμπόλεμη ζώνη δεν μπορεί να επαφίεται στην ατομική απόφαση των ναυτεργατών, τόνισε, την ώρα μάλιστα που επικρατούν ατομικές συμβάσεις εργασίας, αφού ΣΣΕ στον κλάδο έχει να υπογραφεί από το 2010. «Εάν θέλουν οι εφοπλιστές να στέλνουν τα πλοία τους στις εμπόλεμες ζώνες, ας τα ταξιδέψουν οι ίδιοι και να μη στέλνουν τους ναυτεργάτες», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Κάλυψη στο εφοπλιστικό έγκλημα από την κυβέρνηση

Κάλυψη στους εφοπλιστές για τα θανατόχαρτα έδωσε ουσιαστικά στην απάντησή του ο υφυπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής πολιτικής Στέφανος Γκίκας, ισχυριζόμενος ότι οι Ελληνες ναυτεργάτες που βρίσκονται σε εμπόλεμες περιοχές έχουν τη δυνατότητα να λύσουν τη σύμβασή τους με σχετική αίτησή τους και μέχρι στιγμής, όπως ανέφερε, δεν υπάρχει τέτοιο αίτημα από Ελληνα ναυτικό...

Δίνοντας μάλιστα τη συνολική εικόνα των ελληνόκτητων πλοίων που βρίσκονται αυτήν τη στιγμή στην εμπόλεμη ζώνη, ανέφερε ότι 34 πλοία με ελληνική σημαία βρίσκονται στην περιοχή της Ερυθράς και Αραβικής Θάλασσας, στον Κόλπο του Ομάν και τον Περσικό Κόλπο. Ειδικότερα, στον Περσικό είναι 10 πλοία με ελληνική σημαία, όπου υπάρχουν 90 Ελληνες ναυτικοί, ενώ άλλοι 70 υπάρχουν σε δύο κρουαζιερόπλοια που βρίσκονται σε Ντόχα και Ντουμπάι.

Συνολικά, ανέφερε ο υφυπουργός, στον Περσικό Κόλπο παραμένουν εγκλωβισμένα πάνω από 1.000 πλοία, ενώ στην εγγύς περιοχή, δηλαδή σε Περσικό, Στενά του Ορμούζ, Κόλπο Ομάν, είναι 168 πλοία ελληνικών συμφερόντων.

Οσον αφορά το αίτημα του ΚΚΕ για χαρακτηρισμό των εμπόλεμων περιοχών, ο υφυπουργός επικαλέστηκε τους διεθνείς οργανισμούς που έχουν χαρακτηρίσει ως περιοχές κινδύνου τον Περσικό Κόλπο, τα Στενά του Ορμούζ, τον Κόλπο του Ομάν, τη Μαύρη και Ερυθρά Θάλασσα και τον Κόλπο του Αντεν, ουσιαστικά δηλαδή τις περιοχές όπου βρίσκονται οι Ελληνες ναυτικοί.

Ο υφυπουργός αναπαρήγαγε τους ψευδείς ισχυρισμούς της κυβέρνησης ότι η χώρα δεν συμμετέχει στον ιμπεριαλιστικό πόλεμο, ενώ με την υποκρισία να περισσεύει από τη μία επικαλέστηκε το «διεθνές δίκαιο» και από την άλλη υιοθέτησε όλα τα προσχήματα της αμερικανοϊσραηλινής επίθεσης, καταλογίζοντας ευθύνες στο Ιράν για τον εγκλωβισμό πλοίων στον Περσικό. Θύμισε βέβαια ότι η Ελλάδα πρωτοστατεί στην επιχείρηση «Ασπίδες», τα αποτελέσματα της οποίας χαρακτήρισε ως πολύ ενθαρρυντικά, την ίδια στιγμή που εξετάζεται η επέκτασή της και στον Περσικό Κόλπο (βλ. σελ. 4).

Ο Στ. Γκίκας επιχείρησε επίσης να απαντήσει και στην αναφορά του Ν. Αμπατιέλου στις δηλώσεις του ότι «η Ελλάδα ως μεγαλύτερη ναυτιλιακή δύναμη έχει κάθε λόγο να συμμετέχει σε στρατιωτική πολεμική αποστολή στα Στενά του Ορμούζ», επικαλούμενος ότι το είπε με την προϋπόθεση ότι θα διασφαλιστούν οι συνθήκες και «το ρίσκο δεν θα είναι τόσο υψηλό». Στην πραγματικότητα, βέβαια, οι δηλώσεις του υφυπουργού επιβεβαιώνουν ότι η κυβέρνηση τρέχει να πάρει ...θέσεις στη βαθύτερη εμπλοκή στον πόλεμο.

«Ολα όσα λέει η κυβέρνηση ότι δεν συμμετέχει στον πόλεμο είναι φύκια για μεταξωτές κορδέλες», επισήμανε ο Ν. Αμπατιέλος, υπογραμμίζοντας ότι η Ελλάδα συμμετέχει ήδη στον ιμπεριαλιστικό πόλεμο, με τις αμερικανοΝΑΤΟικές βάσεις, με τις φρεγάτες, τα αεροπλάνα, τις πυροβολαρχίες εκτός συνόρων, για να εξυπηρετήσει τα συμφέροντα όχι του «Ελληνισμού», όπως ισχυρίζεται, αλλά των εφοπλιστών, κι έφερε ως παράδειγμα τη φρεγάτα που βρίσκεται στην Ερυθρά Θάλασσα και κοστίζει μισό εκατομμύριο ευρώ την ημέρα στον ελληνικό λαό.

«Ο πόλεμος δεν είναι των λαών, είναι των ιμπεριαλιστών» επισήμανε και απαίτησε ούτε τώρα ούτε μετά, με οποιοδήποτε πρόσχημα, κάτω από την «ομπρέλα» είτε του ΝΑΤΟ είτε της ΕΕ, να μη διανοηθεί η κυβέρνηση να στείλει πολεμική αποστολή, τονίζοντας ότι αυτή δεν θα λύσει το πρόβλημα των ναυτεργατών, ίσα ίσα θα τις καταστήσει στόχο αντιποίνων όταν με τις φρεγάτες δίπλα θα περνάνε μέσα από τις εμπόλεμες ζώνες.