ΛΙΒΑΝΟΣ - ΙΣΡΑΗΛ

Κλιμάκωση επιθέσεων, με τη Γαλλία να ψάχνει ρόλο

Εν μέσω συνεχούς αεροπορικού σφυροκοπήματος και αύξησης των χερσαίων επιθέσεων του Ισραήλ στον νότιο Λίβανο, με στόχο την αρπαγή εδάφους για τη δημιουργία μιας λεγόμενης «διευρυμένης ζώνης ασφαλείας», ηβάζει πλάτες στο ισραηλινό έγκλημα σε βάρος του λιβανέζικου λαού προωθώντας «άμεσες συνομιλίες» μεταξύ Βηρυτού και Τελ Αβίβ.

Χτες το απόγευμα ο Ισραηλινός υπουργός Αμυνας Ισραελ Κατς δήλωσε ότι οι εκατοντάδες χιλιάδες Λιβανέζοι άμαχοι που ξεσπιτώθηκαν από τον νότιο Λίβανο δεν πρόκειται να επιστρέψουν στις εστίες τους αν δεν κατοχυρωθεί η ασφάλεια «των κοινοτήτων του βόρειου Ισραήλ». Προηγουμένως, ρεπορτάζ του «Axios» επικαλούμενα Ισραηλινούς αξιωματούχους ανέφεραν ότι το Ισραήλ σχεδιάζει να καταλάβει σχεδόν όλη την περιοχή νότια του ποταμού Λιτάνι, με το πρόσχημα της αποτροπής επιθέσεων από τη Χεζμπολάχ. Αλλοι Ισραηλινοί αξιωματούχοι ανέφεραν πως σχεδιάζονται ισοπεδωτικές επιθέσεις στον Λίβανο, ανάλογες με αυτές του ισραηλινού στρατού στη Λωρίδα της Γάζας.

Πιέσεις του Μακρόν για παζάρι

Εν μέσω των εγκληματικών επιθέσεων του Ισραήλ στον Λίβανο, το Σάββατο ο Γάλλος Πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν πρότεινε απροκάλυπτα την πραγματοποίηση «άμεσων διαπραγματεύσεων» μεταξύ Λιβάνου και Ισραήλ με σκοπό «μια εκεχειρία». Η Γαλλία έχει «πατήματα» στην περιοχή από την εποχή της αποικιοκρατίας.

Ο Μακρόν εξέφρασε προθυμία να φιλοξενήσει αυτές τις διαπραγματεύσεις στο Παρίσι, επιβεβαιώνοντας ότι είχαν προηγηθεί τηλεφωνικές επικοινωνίες του με τον Λιβανέζο Πρόεδρο Ζοζέφ Αούν, τον πρωθυπουργό Ναουάφ Σαλάμ και τον πρόεδρο της Βουλής του Λιβάνου Ναμπίχ Μπέρι. Σύμφωνα με τον Μακρόν, η λιβανέζικη ηγεσία εξέφρασε «ετοιμότητα» για άμεσες συνομιλίες με το Ισραήλ. Κλείνοντας τα μάτια στην κλιμάκωση των ανηλεών ισραηλινών επιθέσεων σε νότιο και ανατολικό Λίβανο, καθώς και στην πρωτεύουσα Βηρυτό, στο νέο μακελειό του Ισραήλ, ο Μακρόν κάλεσε τη Χεζμπολάχ να σταματήσει ...«την επικίνδυνη κλιμάκωση», προσθέτοντας πως «πρέπει να γίνει κάθε πιθανό βήμα για να αποτραπεί το να βυθιστεί ο Λίβανος στο χάος».

Από την άλλη, υποκριτικά προέτρεψε το Ισραήλ να αποφύγει μια μεγάλης κλίμακας χερσαία επίθεση στον Λίβανο και να μειώσει τις αεροπορικές επιδρομές στον Λίβανο που από τις 2 Μάρτη μέχρι χτες είχαν προκαλέσει τον θάνατο τουλάχιστον 886 ανθρώπων (ανάμεσα στους οποίους ήταν και πάνω από 110 μικρά παιδιά), τον τραυματισμό τουλάχιστον 2.144 ατόμων και τον εκτοπισμό άλλων 1.049.328.

Πάντως, ισραηλινή πηγή την οποία επικαλέστηκε χτες η ισραηλινή εφημερίδα «Hareetz» ανέφερε ότι ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπέντζαμιν Νετανιάχου είναι «αναποφάσιστος» σχετικά με τη γαλλική πρόταση, ενώ Αμερικανοί αξιωματούχοι υποστήριζαν πως η «υπομονή» της κυβέρνησης Τραμπ για τον πόλεμο στον Λίβανο θα εξαντληθεί μόλις τελειώσει ο «κύριος» πόλεμος κατά του Ιράν.

Ανάλογο ρεπορτάζ του αμερικανικού «Axios» το Σαββατοκύριακο ανέφερε ότι Ισραήλ και Λίβανος ενδέχεται να αρχίσουν «διαπραγματεύσεις» με την υποστήριξη των ΗΠΑ και της Γαλλίας, με στόχο μια διμερή πολιτική «διακήρυξη» που θα συμφωνηθεί σε έναν μήνα.

Από την άλλη, η εφημερίδα «Israel Hayom» υποστήριξε χτες ότι γίνονται «καθημερινά επαφές» μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου με ΗΠΑ και Γαλλία.

Στο μεταξύ, χτες το βράδυ Καναδάς, Γαλλία, Γερμανία, Ηνωμένο Βασίλειο και Ιταλία εξέδωσαν κοινή ανακοίνωση εκφράζοντας ανησυχία για την όξυνση της σύγκρουσης Ισραήλ - Χεζμπολάχ στον Λίβανο, και καλώντας τις αντιτιθέμενες πλευρές να βρουν «διπλωματική λύση» μέσω συνομιλιών. Ζήτησαν επίσης από το Ισραήλ «να αποφύγει μια χερσαία επιχείρηση μεγάλης κλίμακας» λόγω των καταστροφικών και παρατεταμένων συνεπειών που αυτή μπορεί να επιφέρει.

Αύξηση των χερσαίων επιθέσεων

Τη Δευτέρα εκπρόσωπος του στρατού του Ισραήλ ανακοίνωσε την κλιμάκωση χερσαίων «στοχευμένων επιθέσεων σε περιοχές - κλειδιά». Σύμφωνα με Ισραηλινούς στρατιωτικούς αξιωματούχους στόχος είναι «μια διευρυμένη ζώνη ασφαλείας» εντός της λιβανέζικης ενδοχώρας (κάτι που προϋποθέτει και κατάληψη - αρπαγή εδάφους).

Σε αυτό το πλαίσιο εντάθηκαν και οι αεροπορικές επιδρομές στην πρωτεύουσα Βηρυτό, μετατρέποντας ολόκληρες συνοικίες σε απέραντα μπάζα ερειπίων και θυμίζοντας σε ορισμένες περιπτώσεις καταστροφή μεγέθους αυτής στη Γάζα. Ο ισραηλινός στρατός συνέχισε τις από αέρος ρίψεις φυλλαδίων που καλούν τους Λιβανέζους πολίτες να ξεσηκωθούν κατά της Χεζμπολάχ, προσπαθώντας να επιρρίψουν στη σιιτική οργάνωση όλη την ευθύνη για το νέο μακελειό του Ισραήλ στην πολύπαθη χώρα.

Τι αναφέρει η Χεζμπολάχ

Η Χεζμπολάχ, από την άλλη, ανακοίνωσε χτες πως κατέστρεψε «με ειδικούς πυραύλους ισραηλινούς στόχους στην καρδιά των κατεχόμενων εδαφών», μεταξύ τους στην αεροπορική βάση Palmachim, νότια του Τελ Αβίβ και σε απόσταση 140 χλμ. από τα σύνορα του Λιβάνου. Η οργάνωση υποστήριξε επίσης ότι απέτρεψε την προέλαση μηχανοκίνητων δυνάμεων του ισραηλινού στρατού προς τις πόλεις Αλ Χαγιάμ και Μαρόν Αλ Ρας, προκαλώντας τους «βαριές ζημιές και απώλειες».

Αργότερα χτες το βράδυ, θραύσμα ιρανικού πυραύλου που αναχαιτίστηκε στην πόλη Ναχαρίγια του Ισραήλ προκάλεσε μεγάλη πυρκαγιά.