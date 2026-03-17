Μέρα αντιπολεμικής δράσης στα σχολεία και στις σχολές σήμερα

Τη δική τους φωνή ενάντια στον πόλεμο και την εμπλοκή της χώρας μας υψώνουν μαθητές και φοιτητές, που σήμερα προχωρούν σε πανελλαδική μέρα δράσης ενάντια στον πόλεμο σε σχολεία και σχολές.

«Εξω η Ελλάδα από τον πόλεμο, να φύγουν οι βάσεις του θανάτου» είναι το σύνθημα με το οποίο το ΜΑΣ καλεί σήμερα Τρίτη κάθε φοιτητή και φοιτήτρια να οργανώσουν πολύμορφη δραστηριότητα παντού - να σημάνει ξεσηκωμός σε όλες τις σχολές της χώρας με συγκεντρώσεις στα Ιδρύματα, συνελεύσεις ετών και Συλλόγων, αποχές από τα μαθήματα, κινητοποιήσεις στις διοικήσεις ενάντια σε προγράμματα πολεμικής έρευνας, μοτοπορείες, μικροφωνικές, πανό, συνθήματα και με κάθε τρόπο. Απαιτώντας να φύγουν όλες οι ξένες στρατιωτικές βάσεις από την Αλεξανδρούπολη μέχρι τη Σούδα, να ανακληθεί κάθε ελληνικό πολεμικό μέσο που βρίσκεται εκτός συνόρων - να μη σταλεί ελληνικό εκστρατευτικό σώμα στη Γάζα. Να μην πληρώσει ο λαός τις συνέπειες της πολεμικής εμπλοκής - Καμία σκέψη για περικοπές σε Παιδεία και Υγεία. Φοιτητές και φοιτήτριες δηλώνουν την αλληλεγγύη σε όλα τα θύματα των ιμπεριαλιστικών πολέμων και απαιτούν να σταματήσουν τα ΝΑΤΟικά προγράμματα και η πολεμική έρευνα στα Πανεπιστήμια, να παρθούν χωρίς άλλα προσχήματα και καθυστερήσεις όλα τα μέτρα για να επαναπατριστούν στη χώρα τους οι ναυτεργάτες που βρίσκονται στην εμπόλεμη περιοχή.

Επόμενος σταθμός σε αυτή τη δραστηριότητα είναι το μεγάλο φοιτητικό συλλαλητήριο την Πέμπτη 19 Μάρτη, στις 12 το μεσημέρι στα Προπύλαια.

Με τα λόγια του Γ. Ρίτσου «Δε φτάνει να αγαπάμε τον άνθρωπο και την ειρήνη. Πρέπει να αγωνιζόμαστε για αυτά», η Συντονιστική Επιτροπή Μαθητών Αθήνας απευθύνει αντίστοιχο κάλεσμα σε κάθε μαθητή και μαθήτρια που ανησυχεί, «τώρα να δράσει απέναντι στον πόλεμο, την εκμετάλλευση, την αδικία». Στο πλαίσιο της σημερινής αντιπολεμικής μέρας στα σχολεία, καλεί: «Σε κάθε σχολείο με κάθε τρόπο να ακουστεί η φωνή των μαθητών, μαζί με τους εκπαιδευτικούς και τους γονείς: Με παρεμβάσεις στις προσευχές και στις τάξεις. Με αντιπολεμικά μηνύματα με πανό, τσάντες, συνθήματα σε τοίχους, πίνακες, θρανία. Με γράμματα αλληλεγγύης στον λαό και τους μαθητές που κινδυνεύουν. Με πορείες, καταλήψεις, αποχές, συναυλίες σχολείων ενάντια στον πόλεμο».





Με αυτό το σύνθημα ησυνεχίζει την πολύμορφη δραστηριότητα, καλώντας τους μαθητές των Χανίων να κλιμακώσουν τον αγώνα και τις κινητοποιήσεις ενάντια στην εμπλοκή της χώρας στον πόλεμο, που μετατρέπει το νησί σε ορμητήριο πολέμου και στόχο αντιποίνων. Σήμερα Τρίτη, καλεί τα 5μελή και τα 15μελή των σχολείων να οργανώσουν αποχές και καταλήψεις και να συμμετέχουν στη

Τις αντιπολεμικές δράσεις που διοργανώνουν σήμερα οι μαθητές χαιρετίζει η Ομοσπονδία Γονέων Περιφέρειας Αττικής και καλεί τις Ενώσεις και τους Συλλόγους Γονέων, άμεσα, να πάρουν πολύμορφες πρωτοβουλίες ενάντια στον πόλεμο και υπέρ της αλληλεγγύης και της φιλίας ανάμεσα στους λαούς. «Δεν πρόκειται να σωπάσουμε!» δηλώνει η Ομοσπονδία, που μεταφέρει την αγωνία των γονιών και των παιδιών για τις εξελίξεις, απαιτώντας να σταματήσει τώρα η συμμετοχή της Ελλάδας σε αυτόν τον βρώμικο πόλεμο! Απαιτούμε να κλείσουν τώρα οι βάσεις και να φύγουν ώστε ο τόπος που μεγαλώνουν τα παιδιά μας να μην είναι στόχος αντιποίνων ούτε να είναι έδαφος που χρησιμοποιείται για να δολοφονηθούν άλλα παιδιά! Να επιστρέψουν οι ελληνικές στρατιωτικές δυνάμεις που βρίσκονται εκτός συνόρων! Να επιστρέψουν στα σπίτια τους, με ευθύνη της κυβέρνησης και με ασφάλεια, οι ναυτεργάτες που βρίσκονται στις εμπόλεμες ζώνες! Απαιτούμε να παρθούν ουσιαστικά μέτρα κατά της ακρίβειας και κατά των ανατιμήσεων που έχουν ήδη ξεκινήσει!», τονίζει ανάμεσα σε άλλα.