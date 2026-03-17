«Στον αφρό» οι ενδοαστικές αντιθέσεις με αιχμή τις εξελίξεις στο πεδίο

Ακόμα πιο βαθιές γίνονται οι ενδοαστικές αντιθέσεις στις ΗΠΑ, όσο κλιμακώνεται ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή και καταρρέει το αφήγημα της «εύκολης» και γρήγορης νίκης των ΗΠΑ - Ισραήλ και των συμμάχων τους.

Σε ρεπορτάζ του «Politico» στο τέλος της περασμένης βδομάδας, είχε επισημανθεί η πρόσφατη αναφορά του Προέδρου Τραμπ στη «διαφορά φιλοσοφίας» που έχει μαζί του ο αντιπρόεδρος Τζ. Ντ. Βανς σε ό,τι αφορά τον πόλεμο στο Ιράν. Στο άρθρο με τίτλο «Ο Βανς ήταν η φωνή σκεπτικισμού στον Λευκό Οίκο για τις επιθέσεις στο Ιράν» επισημαίνεται πως από την πρώτη στιγμή ο αντιπρόεδρος έκανε γνωστές τις αντιρρήσεις του σε αυτόν τον πόλεμο, στο πλαίσιο γνωστής θέσης του με την οποία και στο παρελθόν είχε αμφισβητήσει την τελική χρησιμότητα των αμερικανικών επεμβάσεων στο εξωτερικό.

Το ρεπορτάζ υπενθυμίζει τη δήλωση που έκανε ο ίδιος ο Πρόεδρος Τραμπ στις 9 Μάρτη σε συνέντευξη Τύπου, πως δηλαδή «ο Βανς ήταν φιλοσοφικά λίγο πιο διαφορετικός» από εκείνον και «λιγότερο ενθουσιώδης» για τον πόλεμο, «αλλά όμως παραμένει ακόμη αρκετά ενθουσιώδης».

Η εκπρόσωπος του αντιπροέδρου των ΗΠΑ, Τέιλορ βαν Κερκ, εμφανίζεται στο ίδιο δημοσίευμα να ερμηνεύει αυτή τη διαφοροποίηση σαν εντύπωση που καλλιεργείται «δεξιά και αριστερά από συνεχείς διαρροές» από ανθρώπους που προσπαθούν να προβάλλουν «τις δικές τους απόψεις στον αντιπρόεδρο». Ο ίδιος ο Βανς σε συνέντευξη Τύπου είπε πως ό,τι λέγεται στην «κλειστή αίθουσα των συνεδριάσεων που είναι ό,τι πιο απόρρητο υπάρχει, δεν πρόκειται από τον ίδιο να βγει σε δημόσια θέα».

Αλλα δημοσιεύματα αναφέρουν ότι η προσωπάρχης του Λευκού Οίκου, Σούζαν Βάιλς και ο αναπληρωτής προσωπάρχης Τζέιμς Μπλερ είχαν προειδοποιήσει εγκαίρως τον Πρόεδρο Τραμπ πως εάν προχωρούσε σε επίθεση κατά του Ιράν, τότε θα μπορούσε να είχε και «πολιτικό κόστος» μεταξύ άλλων και λόγω της αύξησης στα καύσιμα ή νέου κύματος ακρίβειας και σε άλλα βασικά είδη - υπηρεσίες. Τον είχαν ενθαρρύνει να καθορίσει πιο αυστηρά τι θα σήμαινε «νίκη» σε έναν πόλεμο με το Ιράν, ώστε αυτός να αφορά μία «επιχείρηση περιορισμένη» και όχι «μακράς διάρκειας».

Αλλο μέρος συμβούλων στον Λευκό Οίκο που κάνει γνωστές τις ενστάσεις του στον πόλεμο κατά του Ιράν με διαρροές σε εφημερίδες όπως η «Wall Street Journal» και «New York Times», προτρέπουν τον Τραμπ να αναζητήσει εγκαίρως μία «στρατηγική εξόδου», ώστε να αποφύγει έναν «αιώνιο πόλεμο» με μεγάλο πολιτικό κόστος.

Διαρροές δείχνουν ότι στο Πεντάγωνο, τη CIA και το Στέιτ Ντιπάρτμεντ πολλοί αξιωματούχοι είχαν προειδοποιήσει πως δεν είναι ρεαλιστικό να επιτευχθεί ανατροπή του ιρανικού καθεστώτος ή πλήρης καταστροφή του πυρηνικού προγράμματος μόνο με στρατιωτικά μέσα, κάτι που τώρα επιβεβαιώνεται στην πράξη.

Ξεκάθαρη θέση υπέρ της κλιμάκωσης της (στρατιωτικής και οικονομικής) πίεσης κατά του Ιράν έχουν πάρει μεταξύ άλλων οι υπουργοί Πολέμου Πιτ Χέγκσεθ, Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο (ο τελευταίος είχε υιοθετήσει όλη την ατζέντα απαιτήσεων του Ισραήλ σε αυτόν τον πόλεμο), αλλά και Ρεπουμπλικάνοι γερουσιαστές όπως οι Λίντσεϊ Γκρέιαμ και Τομ Κότον.

Η ενδοαστική πόλωση αναμένεται να ενισχυθεί περαιτέρω όσο πυκνώνουν οι πληροφορίες σχετικά π.χ. με το τεράστιο κόστος του πολέμου (φτάνει περίπου τα 900.000.000 δολάρια το 24ωρο) και τα πραγματικά πλήγματα στον αμερικανικό στρατό (π.χ. πάνω από 13 νεκροί και τουλάχιστον 200 τραυματίες, ενώ για μέρες οι τελευταίοι περιορίζονταν σε 18 άτομα...).

Αντιπαράθεση και στο Κογκρέσο

Δημοκρατικοί καταγγέλλουν το τεράστιο κόστος (11,5 δισεκατομμύρια δολάρια μέσα σε έξι ημέρες) του πολέμου τη στιγμή που περικόπτονται κοινωνικές δαπάνες, ενώ Ρεπουμπλικάνοι όπως ο βουλευτής Thomas Harold Massie διαμαρτύρονται ότι ο πόλεμος ξεκίνησε χωρίς ουσιαστική εξουσιοδότηση του Κογκρέσου.

Διαφοροποιήσεις καταγράφονται και από δημοσιογράφους ή δημοσιολόγους με ισχυρή επιρροή στη βάση ψηφοφόρων του Τραμπ και του λεγόμενου κινήματος MAGA («Make America Great Again») όπως οι Στιβ Μπάνον (πρώην σύμβουλος σε θέματα Στρατηγικής του Τραμπ στην πρώτη θητεία) και Τάκερ Κάρλσον (πρώην παρουσιαστής του Fox News, που μετά την αποχώρησή του μεταδίδει τις εκπομπές σε Πλατφόρμες Κοινωνικής Δικτύωσης). Αμφότεροι του έχουν ζητήσει να αποφύγει στο Ιράν έναν παρατεταμένο πόλεμο τύπου Ιράκ, τονίζοντας πως στην προκειμένη φάση αυτή η σύγκρουση δεν εξυπηρετεί τα συμφέροντα των ΗΠΑ αλλά του Ισραήλ.

Η πλειοψηφία των Αμερικανών κατά του πολέμου

Οι τελευταίες δημοσκοπήσεις πάντως δείχνουν πως οι περισσότεροι Αμερικανοί είναι κατά του πολέμου στο Ιράν.

Σε δημοσκόπηση CNN-SSRS εμφανιζόταν το 59% των Αμερικανών να αποδοκιμάζει την απόφαση Τραμπ για τις επιθέσεις στο Ιράν και ενέκρινε το 41%. Σε δημοσκόπηση της Quinnipiac, το 53% των Αμερικανών είναι αντίθετο με τον πόλεμο των ΗΠΑ στο Ιράν. Ακόμη μεγαλύτερα είναι τα ποσοστά των Αμερικανών που διαφωνούν με ενδεχόμενη χερσαία επέμβαση στο Ιράν. Σε δημοσκόπηση της Quinnipiac ήταν αντίθετο το 74% των ερωτηθέντων και μόλις το 20% υπέρ. Η τάση αυτή είναι ισχυρή ακόμη και μεταξύ ψηφοφόρων των Ρεπουμπλικάνων, αφού δηλώνει αντίθετο με χερσαία επέμβαση στο Ιράν πάνω από το 52% αυτών.