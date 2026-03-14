Σάββατο 14 Μάρτη 2026 - Κυριακή 15 Μάρτη 2026
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
Σελίδα 6
ΦΛΟΓΕΣ ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ
Βαρύ πλήγμα για την αγροτική παραγωγή

Αν και οι αναλύσεις έχουν επικεντρωθεί στους κινδύνους για την προμήθεια πετρελαίου, οι αναλυτές επισημαίνουν ότι οι απειλές για τις αλυσίδες εφοδιασμού λιπασμάτων μέσω των Στενών του Oρμούζ μπορεί επίσης να επιφέρουν σοβαρά μακροπρόθεσμα οικονομικά προβλήματα παγκοσμίως, μέσω του πληθωρισμού των τροφίμων, δεδομένου και ότι οι χώρες σε όλο τον κόσμο είχαν ήδη αυξήσει την εξάρτησή τους από τις χώρες του Κόλπου, για να αντισταθμίσουν τις απώλειες λιπασμάτων λόγω του πολέμου στην Ουκρανία και των αυξανόμενων περιορισμών εξαγωγών από την Κίνα.

Περίπου το ήμισυ της παγκόσμιας παραγωγής τροφίμων εξαρτάται από τα συνθετικά λιπάσματα, εκ των οποίων περίπου το 1/3 της παγκόσμιας προσφοράς διέρχεται από τα Στενά του Ορμούζ. Σχεδόν το 50% της παγκόσμιας εμπορικής διακίνησης ουρίας, του πιο ευρέως χρησιμοποιούμενου αζωτούχου λιπάσματος, προέρχεται από την περιοχή του Κόλπου, με το Κατάρ να καλύπτει το 10% της παγκόσμιας προσφοράς. Από τα Στενά του Ορμούζ διακινείται και το 45% των παγκόσμιων εξαγωγών θείου, βασικού συστατικού για τα φωσφορούχα λιπάσματα, ενώ και η χρονική στιγμή είναι κρίσιμη, αφού τώρα είναι η εποχή της λίπανσης για πολύ μεγάλο μέρος του πλανήτη.

Στη Μέση Ανατολή η τιμή της ουρίας αυξήθηκε κατά 19% μέσα σε μια βδομάδα, δημιουργώντας νέες δημοσιονομικές προκλήσεις για τους γεωργικούς τομείς παγκοσμίως. Στις ΗΠΑ αυξήθηκε κατά 30% σε μια βδομάδα. Οι επιπτώσεις αυτές εκτιμάται ότι στις ΗΠΑ θα μπορούσαν να αυξήσουν κατά 2% τον πληθωρισμό στα τρόφιμα, επιπλέον της αύξησης που προκαλείται από την άνοδο του κόστους της Ενέργειας, και αντίστοιχα για την Ευρωζώνη, ενώ δεν αποκλείεται η κατάσταση να οδηγήσει και σε έλλειψη πολλών αγροτικών προϊόντων. Βαρύ θα είναι το πλήγμα του αυξημένου κόστους παραγωγής των λιπασμάτων, του πετρελαίου και της Ενέργειας για τους βιοπαλαιστές αγρότες.

Στον αντίποδα, τα αγροτοδιατροφικά μονοπώλια τρίβουν τα χέρια τους, αφού σε ανοδική πορεία βρίσκονται τα συμβόλαια μελλοντικών παραδόσεων (futures) για τα αγροτικά προϊόντα. Για το καλαμπόκι σημείωσαν υψηλά 12 μηνών, φτάνοντας τα 207 ευρώ ανά τόνο (από 197), του δε σιταριού είναι κοντά στα υψηλότερα επίπεδα σχεδόν δύο ετών, με 208,5 ευρώ ανά τόνο (από 201,5).

    

ΚΟΣΜΟΣ
