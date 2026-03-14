Σάββατο 14 Μάρτη 2026 - Κυριακή 15 Μάρτη 2026
Σελίδα 8
ΦΛΟΓΕΣ ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ
ΕΛΠΕ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
Καθολικό «όχι» από τους εργολαβικούς στην εξόντωσή τους

Η εργοδοσία μυρίστηκε κέρδη λόγω του πολέμου και απαιτεί επίσπευση εργασιών

Με καθολική συμμετοχή η στάση εργασίας της Παρασκευής
Με καθολική συμμετοχή η στάση εργασίας της Παρασκευής
Την καθολική απαίτησή τους να σταματήσουν εδώ και τώρα τα μέτρα υπερεντατικοποίησης της εργασίας διατράνωσαν οι εργολαβικοί εργαζόμενοι που δουλεύουν στις πολύ επικίνδυνες εργασίες γενικής συντήρησης (shut-down) των ΕΛΠΕ Ασπροπύργου, συμμετέχοντας μαζικά το πρωί της Παρασκευής στη στάση εργασίας την οποία είχε προκηρύξει το Συνδικάτο Μετάλλου Αττικής και Ναυπηγοεπισκευαστικής Βιομηχανίας Ελλάδας.

Οι συνθήκες υπερεντατικοποίησης επιβάλλονται με άτυπους αλλά και επίσημους μηχανισμούς, όπως η παρακολούθηση εργασιών και εργαζομένων με drones και σταθερές κάμερες, ακόμα και με τη δραματική μείωση των ωρών λειτουργίας των καντινών για να μην μπορούν να ξαποσταίνουν οι εργαζόμενοι! Η τεράστια πίεση που ασκεί η εργοδοσία δεν μπορεί να ερμηνευτεί διαφορετικά από την ανάγκη των μετόχων να βάλουν σε πλήρη λειτουργία όλες τις μονάδες των ΕΛΠΕ «τώρα που γυρίζει», καθώς οι ιμπεριαλιστικές πολεμικές συγκρούσεις αυξάνουν τη ζήτηση σε καύσιμα, και άρα τη δυνατότητα αύξησης της κερδοφορίας των διυλιστηρίων. Με απλά λόγια, κάθε ώρα που η μονάδα παραμένει κλειστή για το shut-down, για τον όμιλο σημαίνει απώλεια εκατομμυρίων κερδών.

Ομως, σε συνθήκες shut-down και με δεδομένο ότι στον συγκεκριμένο χώρο αυτήν τη στιγμή δουλεύουν χιλιάδες εργαζόμενοι, κάθε προσπάθεια επιβολής μεγαλύτερης εντατικοποίησης εγκυμονεί τεράστιους κινδύνους για τη σωματική ακεραιότητα και τη ζωή των εργαζομένων.

Στη διάρκεια της στάσης εργασίας έγινε μαζική συγκέντρωση στην είσοδο των εγκαταστάσεων, όπου μίλησαν ο Σωτήρης Πουλικόγιαννης και ο Ακης Αντωνίου, πρόεδρος και αντιπρόεδρος του κλαδικού Συνδικάτου αντίστοιχα. Παράλληλα οι εργαζόμενοι συμμετείχαν μαζικά στις αρχαιρεσίες του Συνδικάτου που βρίσκονται σε εξέλιξη.

Μαραθώνιοι εξόντωσης των εργαζομένων

Οπως αναφέρει χαρακτηριστικά το Συνδικάτο, και αυτό το shut-down εξελίσσεται σε μαραθώνιο εξόντωσης των εργαζομένων, με συνεχόμενα 12ωρα για 6 και 7 μέρες τη βδομάδα, ασταμάτητη πίεση από τα ΕΛΠΕ και τους εργολάβους. Στην κατεύθυνση αυτή, σημειώνει, βγήκε κατεπείγουσα οδηγία επίσπευσης των εργασιών από τη διοίκηση των ΕΛΠΕ προς τους εργολάβους, λόγω των εξελίξεων με τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή και τις αυξημένες ανάγκες για καύσιμα.

Με αφορμή και αυτήν την οδηγία, το Συνδικάτο, δείχνοντας πώς οι ιμπεριαλιστικοί ανταγωνισμοί έχουν άμεση αρνητική επίδραση στις ζωές των εργαζομένων, τονίζει: «Μυρίστηκαν κέρδη και μπροστά σε αυτήν την ευκαιρία δεν υπολογίζουν τίποτα. Μας θέλουν να δουλεύουμε στα όρια της εξάντλησης, να παίζουμε την υγεία και τη ζωή μας στα ζάρια για ένα μεροκάματο».

Για να πετύχει τους στόχους η εργοδοσία «φτάνουν στο σημείο να επιβάλουν επιτήρηση της "απόδοσης" με drones και άλλους μηχανισμούς παρακολούθησης, ενώ κατά την είσοδο γίνεται έλεγχος στα προσωπικά αντικείμενα (τσάντες, σακίδια), μετατρέποντας τον χώρο δουλειάς σε πεδίο συνεχούς επιτήρησης.

Παράλληλα μειώνουν τιμωρητικά τον χρόνο λειτουργίας των καντινών, στερώντας ακόμη και το στοιχειώδες διάλειμμα, για να αυξήσουν την εντατικοποίηση, τη στιγμή που μέσα στο εργοστάσιο βρίσκονται πάνω από 2.300 εργαζόμενοι. Μάλλον έχουν αναλάβει να μας μάθουν την "κουλτούρα του πολέμου" μέσα στη δουλειά».

Ακόμα το Συνδικάτο καταγγέλλει ότι η εργοδοσία προσπαθεί με κάθε τρόπο να εμποδίσει την πρόσβασή του στους χώρους εργασίας και την επικοινωνία του με τους εργαζόμενους, με αποκορύφωμα την απόρριψη «αιτήματός μας να δοθεί χώρος εντός του διυλιστηρίου για να στηθούν κάλπες, ώστε να διευκολυνθούν όσοι το επιθυμούν να συμμετάσχουν στις αρχαιρεσίες».

Γι' αυτό και το Συνδικάτο προβάλλει διεκδικήσεις όπως λειτουργία των καντινών για όλη την απαιτούμενη χρονική διάρκεια, να πάψει η παρακολούθηση των εργαζομένων με τα drones και τις κάμερες. Διεκδικεί Συλλογική Σύμβαση με αυξήσεις, 8ωρο - 5ήμερο - 40ωρο, Σάββατο και Κυριακή αργία, δύο διαλείμματα στο ωράριο κ.λπ.

    

