Σάββατο 14 Μάρτη 2026 - Κυριακή 15 Μάρτη 2026
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
Σελίδα 19
ΦΛΟΓΕΣ ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ
ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΞΑΓΩΓΗΣ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΕΡΣΙΚΟ ΚΟΛΠΟ
Οι επιπτώσεις θα πέσουν κυρίως στις πλάτες των λαών

Ο πόλεμος των ΗΠΑ και του Ισραήλ κατά του Ιράν προκαλεί ντόμινο επιπτώσεων στην παγκόσμια καπιταλιστική οικονομία, με πρώτη την Ενέργεια, όπου την ίδια ώρα που τα μονοπώλια συγκρούονται για τα μερίδια των αγορών οι λαοί πληρώνουν το μάρμαρο με νέα κύματα ακρίβειας που καταγράφονται παντού, από τα καύσιμα και τις μεταφορές μέχρι τα τρόφιμα, τα λιπάσματα και τα φάρμακα.

Μετά την «QatarEnergy», που τις πρώτες δύο μέρες του πολέμου σταμάτησε την παραγωγή αερίου LNG, ακολούθησε την Πέμπτη η γαλλική «TotalEnergies» που ανακοίνωσε αναστολή των εργασιών σε κοιτάσματα του Κατάρ, του Ιράκ και των ΗΑΕ (που συνολικά τροφοδοτούν το 15% της παγκόσμιας παραγωγής της). Η λειτουργία του τεράστιου διυλιστηρίου «Ras Tanura Aramco» παραμένει «παγωμένη» για δεύτερη βδομάδα. Στο Ιράκ, οι αρχές επιβεβαίωσαν την ανάσχεση της παραγωγής σε μεγάλα κοιτάσματα, όχι λόγω των επιθέσεων αλλά επειδή είναι κλειστά τα Στενά του Ορμούζ, άρα εμποδίζονται οι εξαγωγές και εξαντλούνται οι χώροι αποθήκευσης.

Στο φόντο αυτών των εξελίξεων, την Παρασκευή ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ απείλησε για άλλη μια φορά το Ιράν ότι την επόμενη βδομάδα θα το χτυπήσει «πολύ σκληρά», αφού προηγουμένως αναγκάστηκε να διατάξει 30ήμερη εξαίρεση των κυρώσεων στο ρωσικό πετρέλαιο...

Ενα 24ωρο πριν, βέβαια, είχε σχολιάσει την άνοδο της τιμής στην Ενέργεια με τον γνωστό κυνισμό του, λέγοντας ότι οι ΗΠΑ είναι διεθνώς πρώτες στην παραγωγή πετρελαίου και επομένως όταν ανεβαίνουν οι διεθνείς τιμές οι ΗΠΑ «κερδίζουν», γιατί «βγάζουν πολλά λεφτά». Φυσικά, αυτά αφορούν τους μονοπωλιακούς ομίλους και όχι τα λαϊκά στρώματα.

Δεν έπεσαν οι τιμές του πετρελαίου, παρά τα 400 εκατ. βαρέλια

Είναι χαρακτηριστικό ότι παρόλο που στα μέσα της βδομάδας, σε μια προσπάθεια να μειωθούν κατά το δυνατόν τα σκαμπανεβάσματα στις τιμές του πετρελαίου, οι χώρες του G7 και της Διεθνούς Υπηρεσίας Ενέργειας (ΙΕΑ) αποφάσισαν μια μεγάλου μεγέθους αποδέσμευση 400 εκατομμυρίων βαρελιών αργού πετρελαίου από τα στρατηγικά τους αποθέματα, η τιμή δεν πέφτει. Το πετρέλαιο τύπου Brent παρέμεινε σε τιμές που κυμαίνονται κατά μέσο όρο μεταξύ 100 και 108 δολαρίων το βαρέλι, με ορισμένους αναλυτές να μην αποκλείουν μια ακόμα μεγαλύτερη αύξηση της τιμής του βαρελιού σε περίπτωση παρατεταμένης διάρκειας του πολέμου και κλεισίματος των Στενών του Ορμούζ.

Πληροφορίες του «Axios» από την τηλεδιάσκεψη ηγετών του G7 την Τετάρτη το βράδυ αναφέρουν πως ο Πρόεδρος των ΗΠΑ εμφανίστηκε καθησυχαστικός, ότι τάχα το Ιράν «είναι έτοιμο να παραδοθεί», ότι έχει ξεκληριστεί όλη η ηγεσία της χώρας και τάχα δεν βρίσκει «κανέναν να μιλήσει». Επέμεινε πως ο πόλεμος θα διαρκέσει «μερικές βδομάδες» και τον δικαιολόγησε λέγοντάς τους ότι ξεφορτώθηκε «έναν καρκίνο που μας απειλούσε όλους».

Σύμφωνα με την ίδια ιστοσελίδα, ο Τραμπ επέμεινε ότι «πρέπει να τελειώσουμε τη δουλειά, για να μην έχουμε νέο πόλεμο με το Ιράν σε 5 χρόνια». Επιπλέον, στη σύσκεψη επικράτησε ανησυχία για την κατάσταση στα Στενά του Ορμούζ, καθώς πέρα από τα ζητήματα της Ενέργειας, όσο υπάρχουν προβλήματα στη διέλευση, υπάρχουν αναταράξεις ευρύτερα στην εφοδιαστική αλυσίδα, στη μεταφορά προϊόντων και άλλων κρίσιμων υλικών, όπως τα λιπάσματα, κάτι που επηρεάζει την αγροτική παραγωγή σε περίοδο σποράς.

Σε αυτό το πλαίσιο, απέκτησε επιπρόσθετο ενδιαφέρον ρεπορτάζ των «Financial Times» στις 13/3 ότι Γαλλία και Ιταλία ξεκινούν συνομιλίες με το Ιράν για την εξασφάλιση ασφαλούς διέλευσης από τα Στενά του Ορμούζ.

Οι ανησυχίες της ΙΕΑ

Ο νέος ιμπεριαλιστικός πόλεμος των ΗΠΑ - Ισραήλ κατά του Ιράν έρχεται να διευρύνει τα συσσωρευμένα προβλήματα που προκλήθηκαν από τον άλλο ιμπεριαλιστικό πόλεμο σε εξέλιξη, στην Ουκρανία, ανάμεσα στο ευρωΝΑΤΟικό στρατόπεδο και στη Ρωσία, ο οποίος ήδη διανύει τον τέταρτο χρόνο του.

Στη μηνιαία έκθεση Μαρτίου η IEA (International Energy Agency, Διεθνής Υπηρεσία Ενέργειας) χαρακτηρίζει τον πόλεμο «τη μεγαλύτερη διαταραχή στην Ιστορία της παγκόσμιας αγοράς πετρελαίου», λόγω του κλεισίματος - παράλυσης των Στενών του Ορμούζ και των ιρανικών επιθέσεων σε τάνκερ και υποδομές.

Εκτιμά επίσης ότι η παγκόσμια προσφορά πετρελαίου θα μειωθεί κατά περίπου 8 εκατ. βαρέλια τη μέρα μέσα στον Μάρτη (περίπου 7,5% της παγκόσμιας προσφοράς), με αποτέλεσμα ιστορική αναστάτωση στις αγορές. Ως εκ τούτου εκφράζει, μοιραία, ανησυχία για «σοκ προσφοράς και τιμών», αλυσιδωτές επιπτώσεις σε διυλιστήρια και μονάδες παραγωγής - αποθήκευσης LNG και διακρίνει κινδύνους για την παγκόσμια οικονομία, αφού ένα παρατεταμένο «σοκ» στις τιμές Ενέργειας μπορεί να χτυπήσει την καπιταλιστική ανάπτυξη και να αναζωπυρώσει τον πληθωρισμό, ειδικά στην Ευρώπη και σε αναδυόμενες οικονομίες που εξαρτώνται από τις εισαγωγές Ενέργειας.


Δ. Ο.

    

