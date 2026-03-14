Σάββατο 14 Μάρτη 2026 - Κυριακή 15 Μάρτη 2026
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
Σελίδα 39
ΔΙΕΘΝΗ
ΑΦΓΑΝΙΣΤΑΝ - ΠΑΚΙΣΤΑΝ
Φουντώνει άλλη μια σοβαρή εστία ανάφλεξης

Ενεργή παραμένει η σοβαρή εστία ανάφλεξης που έχει δημιουργηθεί στην Ασία, μεταξύ Αφγανιστάν και Πακιστάν. Την Παρασκευή, η πακιστανική Πολεμική Αεροπορία εξαπέλυσε νέους βομβαρδισμούς στην Καμπούλ και σε άλλες περιοχές του Αφγανιστάν (Πάκτια και Πάκτικα), με το Ισλαμαμπάντ να συνεχίζει να κατηγορεί την κυβέρνηση των Ταλιμπάν ότι δεν αντιδρά στη δράση αυτονομιστικών οργανώσεων (τους Πακιστανούς Ταλιμπάν - ΤΡΡ) που βάλλουν κατά πακιστανικών στόχων από αφγανικό έδαφος.

Σύμφωνα με την αφγανική πλευρά, από τα νέα πλήγματα της Παρασκευής σκοτώθηκαν τέσσερα άτομα (περιλαμβανομένων γυναικόπαιδων) ενώ άλλα 15 τραυματίστηκαν. Από τη μεριά τους, οι Ταλιμπάν διαμηνύουν πως «αντιμετωπίζουμε έναν επιβεβλημένο πόλεμο και οι αμυντικές μας ενέργειες πραγματοποιούνται με πλήρη προσοχή και με έμφαση σε στρατιωτικούς στόχους. Οι στόχοι μας είναι τα κέντρα από τα οποία πραγματοποιούνται ενέργειες κατά του Αφγανιστάν και οι επιχειρήσεις μας είναι μια απάντηση σε αυτές τις ενέργειες», όπως δήλωσε ο ΥΠΕΞ των Ταλιμπάν, Αμίρ Καν Μουτάκι σε συνάντησή του με ξένους διπλωμάτες. Ανάμεσα σε άλλα, πρόσθεσε ότι «το στρατιωτικό καθεστώς του Πακιστάν υποθέτει λανθασμένα ότι μπορεί να πετύχει τα αιτήματά του μέσω πίεσης» κατηγορώντας το Ισλαμαμπάντ για «ανελέητες απελάσεις Αφγανών μεταναστών», μπλοκάρισμα του εμπορίου και των οδών διέλευσης, παραβίαση της κυριαρχίας του Αφγανιστάν, αλλά και διάδοση αβάσιμης προπαγάνδας κατά του αφγανικού λαού στα διεθνή Φόρουμ, καλώντας την πακιστανική πλευρά «να επανεξετάσει τους υπολογισμούς της».

    
