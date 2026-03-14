ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΝΑΤΟ - ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ

Μεγαλύτερη στρατιωτική παρουσία και αντικρουόμενα συμφέροντα με τις ΗΠΑ

2026 The Associated Press. All

Την ίδια ώρα που ενισχύεται η

Σε ένα τέτοιο πλαίσιο, η όποια «συγκρατημένη» κριτική στην επίθεση ΗΠΑ - Ισραήλ κατά του Ιράν ασκείται από την ΕΕ ή μεμονωμένα κράτη - μέλη της δεν προκύπτει βέβαια από κάποια «ηθική δέσμευση» στο κουρελιασμένο «Διεθνές Δίκαιο» ή στην «ειρήνη», αλλά σε στρατηγικά συμφέροντα που διαφέρουν ή αποκλίνουν από αυτά των ΗΠΑ.

«Η Ευρώπη δεν μπορεί πλέον να είναι θεματοφύλακας της παλιάς παγκόσμιας τάξης» που υποτίθεται ότι βασιζόταν σε «κανόνες Διεθνούς Δικαίου», αλλά χρειάζεται μια «πιο ρεαλιστική και προσανατολισμένη στα συμφέροντα εξωτερική πολιτική». Αυτό ήταν το ξεκάθαρο μήνυμα της προέδρου της Κομισιόν Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, μιλώντας την περασμένη Δευτέρα στους πρέσβεις της ΕΕ, που τους είπε ουσιαστικά ότι τα όποια «φύλλα συκής» χρησιμοποιήθηκαν για παλιότερες ιμπεριαλιστικές επεμβάσεις είναι περιττά και εμπόδια στον σημερινό «χαοτικό κόσμο».

Το δεύτερο που τόνισε ήταν ότι η ΕΕ πρέπει να επιμείνει στην περιβόητη «στρατηγική αυτονομία» της, κυρίως απέναντι σε ΗΠΑ και Κίνα: «Στόχος είναι να γίνουμε πιο ανθεκτικοί, πιο κυρίαρχοι και πιο ισχυροί - από την άμυνα μέχρι την Ενέργεια, από τις κρίσιμες πρώτες ύλες μέχρι τις στρατηγικές τεχνολογίες».

«Πρέπει να είμαστε πολύ πιο αποφασιστικοί στην επιδίωξη των συμφερόντων μας», είπε ακόμα, τονίζοντας πως «δεν είναι η κατάσταση στη Μέση Ανατολή η αφορμή γι' αυτό. Στην πραγματικότητα είναι σύμπτωμα του ευρύτερου ζητήματος, όπως συνέβη με τη Γροιλανδία, όπως ισχύει και για την Ουκρανία, και θα συμβεί σε πολλά άλλα μέρη τον επόμενο χρόνο». Εν ολίγοις, η φον ντερ Λάιεν επεσήμανε το «ρήγμα» που βαθαίνει μέσα στον ευρωατλαντικό άξονα.

Η επικεφαλής της Εξωτερικής Πολιτικής της ΕΕ, Κ. Κάλας, το είπε ανοιχτά σε συνέντευξή της στους «Financial Times» την Παρασκευή: «Αυτό που στην πραγματικότητα πρέπει να κατανοήσουν όλοι είναι πως οι ΗΠΑ είναι πολύ σαφείς στο ότι θέλουν να διαιρέσουν την Ευρώπη» και ο «τρόπος που προσεγγίζουν την ΕΕ παραπέμπει σε τακτικές που χρησιμοποιούν οι αντίπαλοι της ΕΕ»...

Βάσεις στην υπηρεσία των ΗΠΑ και πολεμικά πλοία στην Ερυθρά Θάλασσα

Ευρωπαϊκά μέλη του ΝΑΤΟ, όπως η Γαλλία, η Βρετανία, η Γερμανία, η Ισπανία και η Ιταλία, στέλνουν πολεμικά πλοία και στρατιωτικό εξοπλισμό είτε στην Κύπρο είτε σε χώρες του Κόλπου και στην Ερυθρά Θάλασσα, ενώ παραχωρούν βάσεις για να διευκολύνουν τις αμερικανικές επιχειρήσεις κατά του Ιράν.

Σε τηλεδιάσκεψη με τους ηγέτες χωρών της περιοχής (Ιορδανίας, Αιγύπτου, Μπαχρέιν, Λιβάνου, Συρίας, Τουρκίας, Αρμενίας, Ιράκ, Κατάρ, Κουβέιτ, Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, Σαουδικής Αραβίας και Ομάν) οι πρόεδροι του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και της Κομισιόν πρόταξαν την επιδίωξη του ιμπεριαλιστικού μπλοκ να έχει ενισχυμένο ρόλο στην περιοχή. Ιδιαίτερα εκφράστηκαν ανησυχίες για την «ενεργειακή ασφάλεια».

Ετσι, η ΕΕ σχεδιάζει να ενισχύσει τις θαλάσσιες ιμπεριαλιστικές αποστολές «Aspides» και «Atalanta», που συνοδεύουν καράβια των εφοπλιστών στην Ερυθρά Θάλασσα και στην ευρύτερη περιοχή.

Ξεχωριστά, ο Γάλλος Πρόεδρος Εμ. Μακρόν επιβεβαίωσε ότι η Γαλλία θα στείλει δύο φρεγάτες στην Ερυθρά Θάλασσα προς ενίσχυση της επιχείρησης «Aspides», ενώ εξετάζει τη διαμόρφωση αντίστοιχης αποστολής για τα Στενά του Ορμούζ.

Να σημειωθεί ότι η Γαλλία έχει στείλει πάνω από 10 πολεμικά πλοία στη Μεσόγειο και στην Ερυθρά Θάλασσα.

Αντίστοιχα η Βρετανία, μετά την αύξηση των ιρανικών επιθέσεων σε πλοία, εξετάζει να αναπτύξει ναρκαλιευτικά και πολεμικά πλοία στον Περσικό Κόλπο.

Ο Βρετανός υπουργός Ενέργειας είχε συνομιλίες με τις πετρελαϊκές εταιρείες BP και «Shell» και η ασφάλεια των πλοίων ήταν «η κύρια ανησυχία τους».

Επιπλέον, τις προηγούμενες μέρες κυκλοφόρησαν πληροφορίες ότι η Βρετανία σχεδιάζει να στείλει στην περιοχή το αεροπλανοφόρο «HMS Prince of Wales», με τον Αμερικανό Πρόεδρο Ντ. Τραμπ να επιμένει στην κριτική του, λέγοντας ότι «τώρα οι ΗΠΑ δεν το χρειάζονται. Θα ήταν καλό να είχαμε αυτές τις δυνάμεις πριν δυο βδομάδες. Δεν χρειαζόμαστε άτομα που συμμετέχουν σε πολέμους αφού έχουμε ήδη κερδίσει!».

Η Βρετανία πάντως επιτρέπει τις «αμυντικές» αμερικανικές επιχειρήσεις σε ιρανικό έδαφος από τις στρατιωτικές της βάσεις.

Οι γαλλικές και οι γερμανικές βάσεις υποστηρίζουν επίσης τις επιχειρήσεις των ΗΠΑ.

Η δε Ρουμανία ενέκρινε αίτημα της Ουάσιγκτον για ανάπτυξη αμερικανικών μαχητικών αεροσκαφών σε αεροπορική βάση στη Μαύρη Θάλασσα - σε μια περιοχή ιδιαίτερα κρίσιμη και για την αντιπαράθεση στην Ανατολική Ευρώπη - προκειμένου να υποστηριχθούν στρατιωτικές επιχειρήσεις των ΗΠΑ στη Μέση Ανατολή.

Τι «ανησυχεί» τους Ευρωπαίους

Ολες αυτές οι κινήσεις ενισχύουν αντικειμενικά τον κίνδυνο επέκτασης ή γενίκευσης της σύγκρουσης, παρά τις «ανησυχίες» των Ευρωπαίων για το αν θα μείνουν εκτός στη μοιρασιά της «λείας», αλλά και για οικονομικά συμφέροντά τους στην περιοχή που διαταράσσονται από έναν συνεχιζόμενο πόλεμο.

«Η συλλογική αντίδραση της Ευρώπης ήταν στην καλύτερη περίπτωση ένα φιάσκο», σημειώνουν αναλυτές στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Εξωτερικών Σχέσεων1, αποτυπώνοντας και με αυτόν τον τρόπο τις αντιθέσεις μέσα στην ΕΕ.

«Πάρα πολλοί Ευρωπαίοι ευθυγραμμίζονται σιωπηλά με την Αμερική και τον πόλεμο του Ισραήλ εναντίον του Ιράν. Αντίθετα, πρέπει επειγόντως να επιδιώξουν δύσκολη διπλωματία για να σταματήσουν μια κλιμακούμενη σύγκρουση, που υπονομεύει σημαντικά την ευρωπαϊκή ασφάλεια και τα οικονομικά συμφέροντα», σημειώνεται.

Αυτή η «γραμμή» εξωτερικής πολιτικής τονίζει ότι η ΕΕ ως «μεσαία δύναμη» στο παγκόσμιο ιμπεριαλιστικό σύστημα κινδυνεύει να συνθλιβεί ανάμεσα στις «μεγάλες δυνάμεις» ΗΠΑ - Κίνα, αλλά και τη Ρωσία, και χρειάζεται «να οικοδομήσει αξιόπιστες στρατιωτικές και βιομηχανικές δυνατότητες και συνεργασίες σε ολόκληρο τον Παγκόσμιο Νότο»2.

Μια παρατεταμένη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή, στην πιο πλούσια σε Ενέργεια περιοχή του κόσμου, «κινδυνεύει να έχει αρνητικές οικονομικές επιπτώσεις», ενώ οι χώρες του «Παγκόσμιου Νότου» (Αφρική, Ασία, Λατινική Αμερική) «θα κρίνουν τη στάση της Ευρώπης» στο Ιράν και στο Παλαιστινιακό.

Από την πρώτη στιγμή η ΕΕ και η Βρετανία υιοθέτησαν τον στόχο των ΗΠΑ - Ισραήλ για αλλαγή καθεστώτος στο Ιράν, για να ευθυγραμμιστεί με τα ευρωατλαντικά συμφέροντα. Μια ανησυχία που εκφράζεται στις ευρωπαϊκές «δεξαμενές σκέψεις» και τοποθετήσεις, ωστόσο, είναι ότι «υπάρχουν ελάχιστες εγγυήσεις για μια επιτυχημένη μετάβαση» εξουσίας. Εξάλλου «όλα τα στοιχεία από τις πρόσφατες δυτικές στρατιωτικές επεμβάσεις στο Αφγανιστάν, στο Ιράκ και στη Λιβύη υποδηλώνουν ότι η αλλαγή καθεστώτος στο Ιράν θα είναι μια εξαιρετικά δαπανηρή προσπάθεια».

Το «βλέμμα» σταθερά στη σύγκρουση στην Ουκρανία

Σε αυτήν τη φάση ο Τραμπ είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Βλ. Πούτιν την περασμένη βδομάδα, για την Ουκρανία και τη Μέση Ανατολή, με τον Ρώσο Πρόεδρο «να προσφέρει διάφορες εναλλακτικές για μεσολάβηση και για μείωση των εντάσεων στη σύγκρουση με το Ιράν», δήλωσε το Κρεμλίνο. «Θέλει να βοηθήσει», ανέφερε ο Τραμπ.

«Μέχρι στιγμής υπάρχει μόνο ένας νικητής σε αυτόν τον πόλεμο - η Ρωσία», προειδοποίησε ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντ. Κόστα.

Το άμεσο κόστος για τους Ευρωπαίους αυξάνεται, ενώ «ενισχύονται τα πολεμικά ταμεία της Ρωσίας». Η αύξηση των τιμών της Ενέργειας αναμένεται να ωφελήσει - έστω και πρόσκαιρα - τη Ρωσία προκειμένου να αυξήσει τα έσοδά της, και η διαταραχή του εφοδιασμού με φυσικό αέριο από το Κατάρ θα κάνει την Ευρώπη πιο εξαρτημένη από τον ρωσικό ενεργειακό εφοδιασμό.

Μάλιστα η Ουάσιγκτον εξέδωσε απαλλαγή 30 ημερών από τις αμερικανικές κυρώσεις, δίνοντας «γενική άδεια» που επιτρέπει μέχρι τις 11 Απρίλη την πώληση ρωσικού πετρελαίου που έχει φορτωθεί σε δεξαμενόπλοια έως τις 12 Μάρτη.

Η απόφαση προκάλεσε την αντίδραση της ΕΕ. Μεταξύ άλλων, ο Γερμανός καγκελάριος Φρ. Μερτς επεσήμανε πως «η Ουκρανία είναι πιο σημαντική» από τις τιμές Ενέργειας.

«Οι ΗΠΑ αναγνωρίζουν το προφανές: Χωρίς ρωσικό πετρέλαιο η παγκόσμια αγορά Ενέργειας δεν μπορεί να παραμείνει σταθερή», σημείωσε ο απεσταλμένος του Κρεμλίνου Κ. Ντμίτριεφ.

Στρατηγικά οι Ευρωπαίοι του ΝΑΤΟ ανησυχούν ότι ο πόλεμος των ΗΠΑ κατά του Ιράν θα αποδυναμώσει τις ευρύτερες φιλοδοξίες τους στην Ουκρανία, και ότι τα «δυτικά» αποθέματα πυρομαχικών εξαντλούνται στη Μέση Ανατολή.

Την Παρασκευή ο Μακρόν υποδέχτηκε τον Ουκρανό Πρόεδρο Β. Ζελένσκι στο Παρίσι, για να «καταδείξει» ότι ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή «δεν θα εκτρέψει» την προσοχή από την Ουκρανία...

Παραπομπές

1. https://ecfr.eu/article/strategic-lunacy-why-europeans-must-stand-up-to-trumps-illegal-war-in-iran/

2. https://euobserver.com/206048/stunned-sidelined-and-disunited-the-eu-response-to-iran-war/

Ε. Μ.