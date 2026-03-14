Δυναμώνουμε την κοινή πάλη μας ενάντια στο σάπιο σύστημα του κέρδους, της εκμετάλλευσης και του πολέμου

Αγαπητοί σύντροφοι,

Θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε που ανταποκριθήκατε στην πρόσκληση του ΚΚΕ και συμμετέχετε στη σημερινή έκτακτη τηλεδιάσκεψη των Κομμουνιστικών κι Εργατικών Κομμάτων της περιοχής μας, που διεξάγεται στις πολύ επικίνδυνες για τους λαούς μας συνθήκες, που επιδεινώθηκαν δραματικά με την εγκληματική και καταδικαστέα επίθεση που εξαπέλυσαν οι ΗΠΑ και το Ισραήλ σε βάρος του λαού του Ιράν.

Πρόκειται για μια εξέλιξη που έχει ήδη κοστίσει τη ζωή σε εκατοντάδες αμάχους, που έχει προκαλέσει τεράστιες υλικοτεχνικές καταστροφές τόσο στο Ιράν, όσο και σε άλλες χώρες της περιοχής, ενώ ρίχνει στις φλόγες του πολέμου τόσο τις χώρες του Κόλπου, όσο και τις χώρες της Ανατολικής Μεσογείου, της Κασπίας, του Καυκάσου και, μάλιστα, την ώρα που συνεχίζεται ο αιματηρός ιμπεριαλιστικός πόλεμος και στα εδάφη της Ουκρανίας για 5η χρονιά.

Στη χώρα μας η κυβέρνηση της ΝΔ, με τη στήριξη των άλλων αστικών κομμάτων, ακολουθώντας τον δρόμο των προηγούμενων κυβερνήσεων, βαθαίνει την εμπλοκή της Ελλάδας στους ιμπεριαλιστικούς πολέμους και τους σχεδιασμούς των ΗΠΑ, του ΝΑΤΟ και της ΕΕ, επιδιώκοντας την αναβάθμιση της θέσης της αστικής τάξης, κάνοντας τη χώρα ενεργειακό - μεταφορικό κόμβο, διεκδικώντας μεγαλύτερο μερίδιο από τη λεία των ιμπεριαλιστικών πολέμων και επεμβάσεων.

Η επικίνδυνη πολιτική της εμπλοκής υλοποιείται διαμέσου της λειτουργίας όλης της χώρας ως πολεμικού ΝΑΤΟικού ορμητηρίου, με τη χρησιμοποίηση των αμερικανικών βάσεων, τη στήριξη του καθεστώτος Ζελένσκι και την αποστολή οπλισμού στην Ουκρανία, καθώς και τις στρατηγικές σχέσεις με το κράτος του Ισραήλ.

Τμήματα των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων αποστέλλονται σε ιμπεριαλιστικές αποστολές στο εξωτερικό, στην Ερυθρά Θάλασσα, στον Περσικό Κόλπο, στα Βαλκάνια. Σχεδιάζεται η αποστολή ελληνικού στρατού στη Λωρίδα της Γάζας και είναι ιδιαίτερα επικίνδυνη η τοποθέτηση του ελληνικού υπουργείου Αμυνας, που καλεί τον λαό να εξοικειωθεί με την «κουλτούρα των φέρετρων».

Στην πράξη έχει αποδειχτεί ότι η εμπλοκή στα σχέδια των ΗΠΑ, του ΝΑΤΟ, της ΕΕ και του Ισραήλ όχι μόνο δεν εγγυάται την ασφάλεια του λαού, αλλά κάνει τη χώρα στόχο αντιποίνων, έχει δρομολογήσει εξελίξεις αμφισβήτησης κυριαρχικών δικαιωμάτων.

Αποκαλύπτουμε τα ιμπεριαλιστικά προσχήματα, ενισχύουμε την πάλη και τη διεθνιστική αλληλεγγύη

Το ΚΚΕ απορρίπτει τα σαθρά προσχήματα των ιμπεριαλιστών, αποκαλύπτει τον ιμπεριαλιστικό χαρακτήρα της επέμβασης των ΗΠΑ με στόχο να υφαρπάξουν τον ενεργειακό πλούτο της χώρας και αποκάλυψε ότι γενικότερη επιδίωξη του Ισραήλ και των ΗΠΑ είναι η δημιουργία του οικονομικού και γεωπολιτικού χώρου της «Νέας Μέσης Ανατολής», διαμέσου των συμφωνιών του Ισραήλ με σειρά αραβικών κρατών («συμφωνίες του Αβραάμ»), και την υλοποίηση του «Εμπορικού Ινδικού Δρόμου» (Ασία - Μέση Ανατολή - Ευρώπη), σε αντιπαράθεση με τον κινέζικο «Νέο Δρόμο του Μεταξιού» και τους σχεδιασμούς του Ιράν.

Το ΚΚΕ στέκεται διαχρονικά στο πλευρό του παλαιστινιακού λαού, καταδικάζει την κατοχή και τη γενοκτονία του από το κράτος - δολοφόνο Ισραήλ με τη στήριξη των ΗΠΑ, του ΝΑΤΟ και της ΕΕ.

Είναι το Κόμμα το οποίο από θέση αρχών εξέφρασε την αμέριστη διεθνιστική του αλληλεγγύη από την πρώτη μέρα της νέας κλιμάκωσης της ισραηλινής θηριωδίας και τη γενοκτονία στη Λωρίδα της Γάζας, με το πρόσχημα της επίθεσης της Χαμάς τον Οκτώβρη του 2023, και κατήγγειλε αποφασιστικά την προσπάθεια συκοφάντησης του παλαιστινιακού αγώνα, την επιχείρηση εξίσωσης θύτη - θύματος που κατέβαλαν η κυβέρνηση της ΝΔ και τα άλλα αστικά κόμματα, που εναρμονίστηκαν με τις θέσεις του Ισραήλ και τον εγκληματία πολέμου Νετανιάχου, με τα κατασκευάσματα περί δικαιώματος «αυτοάμυνας» του κατακτητή.

Σήμερα το ΚΚΕ, για άλλη μια φορά, πρωτοστατεί στην Ελλάδα για την καταδίκη της εγκληματικής επίθεσης και του ιμπεριαλιστικού πολέμου του ευρωατλαντισμού των ΗΠΑ - ΝΑΤΟ στην περιοχή της Μέσης Ανατολής, στέκεται αλληλέγγυο με τον λαό του Ιράν, αποκαλύπτει πως οι αμερικανοΝΑΤΟικές βάσεις που είναι εφαλτήριο πολέμων, είναι ταυτόχρονα και «μαγνήτης» κινδύνων για τον λαό μας και απαιτεί να κλείσουν.

Παλεύουμε για να επιστρέψουν τα τμήματα των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων που βρίσκονται στην περιοχή για τα συμφέροντα της αστικής τάξης και των συμμάχων της, και αποκαλύπτουμε πως η αποστολή πολεμικών πλοίων και αεροπλάνων στην Κύπρο δεν είναι για την προστασία του λαού της Κύπρου, αλλά των βρετανικών - ΝΑΤΟικών βάσεων που βρίσκονται εκεί ως βρετανικό έδαφος.

Θα συνεχίζουμε να στηρίζουμε αποφάσεις εργατικών συνδικάτων και άλλων φορέων του λαϊκού κινήματος για το μπλοκάρισμα ΝΑΤΟικών δυνάμεων και φορτίων του θανάτου στο πέρασμά τους από τα ελληνικά λιμάνια, όπως έγινε και την προηγούμενη περίοδο, από τους λιμενεργάτες της COSCO στον Πειραιά, στη Θεσσαλονίκη, στην Αλεξανδρούπολη, στον Τύρναβο και άλλες περιοχές.

Το ΚΚΕ στηρίζει αποφασιστικά τους στρατιώτες και τους αξιωματικούς που αντιτίθενται στην αντιλαϊκή πολιτική και τους ιμπεριαλιστικούς αυτούς σχεδιασμούς.

Με την παρέμβαση των κομμουνιστών στο εργατικό - λαϊκό κίνημα, κερδίζει έδαφος η σωστή αντίληψη ότι δεν υπάρχουν κοινά εθνικά συμφέροντα ανάμεσα στους εργαζόμενους και τους κεφαλαιοκράτες και σε συνθήκες πολέμου.

Το Ιράν βασικός κρίκος στους σχεδιασμούς και τη διαπάλη των ιμπεριαλιστών

Εκτιμούμε πως ο σχεδιασμός των ΗΠΑ αυτή τη φορά είναι ακόμη πιο διευρυμένος σε σχέση με την προηγούμενη περίοδο. Αλλωστε, σε μεγάλο βαθμό αυτό το διακηρύσσουν και οι ίδιοι οι Αμερικάνοι ιμπεριαλιστές, που βρίσκονται σε αγαστή συνεργασία με το κράτος - δολοφόνο του παλαιστινιακού λαού.

Ο βορειοαμερικανικός ιμπεριαλισμός, αποθρασυμένος από την επίθεση στη Βενεζουέλα με την απαγωγή του Μαδούρο, τις εξελίξεις στον Παναμά όπου απέσπασε από τα κινεζικά μονοπώλια κι ανέκτησε εκ νέου τον έλεγχο της Διώρυγας του Παναμά, καθώς και τις μυστικές συνομιλίες με τη ρωσική ηγεσία και τις αντίστοιχες ενέργειες για το «τράβηγμα» της Ινδίας, έχει βάλει στόχο έναν γενικότερο σχεδιασμό. Δεν είναι τυχαίες οι επιθετικές βλέψεις για τη Γροιλανδία, αλλά και κατά του λαού της ηρωικής Κούβας, που δεκαετίες τώρα βιώνει τις συνέπειες του αποκλεισμού και του οικονομικού στραγγαλισμού.

Ανοίγοντας εδώ μια παρένθεση, θα ήθελα να υπογραμμίσω πως το ΚΚΕ στέκεται διαχρονικά αλληλέγγυο με τον λαό και το ΚΚ Κούβας στον αγώνα τους για την υπεράσπιση της Κουβανικής Επανάστασης και χτες (σ.σ. την Τετάρτη) στην Αθήνα είχαμε μια μεγαλειώδη συγκέντρωση και πορεία έως την αμερικάνικη πρεσβεία, για την καταδίκη των ιμπεριαλιστικών σχεδιασμών σε βάρος της Κούβας.

Ο σχεδιασμός των ΗΠΑ υπό την ηγεσία του Τραμπ προβλέπει μεθοδικά βήματα, είτε με οικονομικά, διπλωματικά - πολιτικά μέσα είτε με πολεμικά μέσα, για την ενίσχυση των θέσεων των αμερικάνικων μονοπωλίων σε βάρος των ανταγωνιστών τους, πρώτα απ' όλα της Κίνας, που είναι σήμερα μια ισχυρή καπιταλιστική οικονομία, που ανταγωνίζεται σε πολλά μέτωπα τις ΗΠΑ και επιδιώκει να οικοδομήσει τη δική της ευρασιατική συμμαχία.

Στο στόχαστρο της διαπάλης τους είναι ο ορυκτός πλούτος, η Ενέργεια, οι σπάνιες γαίες, καθώς και οι δρόμοι μεταφοράς των εμπορευμάτων, τα γεωπολιτικά στηρίγματα, όλα αυτά που σε τελική φάση καθορίζουν τα μερίδια των αγορών και τα κέρδη των μονοπωλίων.

Σ' αυτόν τον σχεδιασμό βασικός κρίκος είναι το Ιράν, ο έλεγχός του. Βλέπουμε πως η δύναμη πυρός των ΗΠΑ και των συμμάχων τους που έχει συγκεντρωθεί στην περιοχή, μεταξύ άλλων και τα 3 αεροπλανοφόρα, αλλά και οι προθέσεις τους να αξιοποιήσουν και χερσαίες δυνάμεις, κινείται στην κατεύθυνση γεωπολιτικής ανατροπής της θέσης που κρατά η σημερινή ηγεσία του Ιράν στους ανταγωνισμούς των ΗΠΑ με την Κίνα. Αυτό μπορεί να σημαίνει μέχρι και την επιδίωξη διαμελισμού του Ιράν σε μικρότερα κράτη, κατά την προσφιλή ιμπεριαλιστική τακτική τού «διαίρει και βασίλευε».

Οι ιμπεριαλιστές για να πείσουν τους λαούς επιστρατεύουν διάφορα προσχήματα, όπως αυτά περί «δημοκρατίας», περί «ελευθερίας» του λαού του Ιράν, αξιοποιούν σκόπιμα τις μεγάλες και δίκαιες κινητοποιήσεις που έγιναν το προηγούμενο διάστημα για τα κοινωνικά και πολιτικά δικαιώματά του. Δεν μπορούν όμως να ξεγελάσουν κανέναν! Τα ίδια προσχήματα αξιοποίησαν και στο Αφγανιστάν, στο Ιράκ, στη Λιβύη, στη Συρία και κάθε λογικός άνθρωπος μπορεί να διαπιστώσει σήμερα πως ψεύδονται, ότι είναι υποκριτές!

Ο ιμπεριαλιστικός πόλεμος δεν είναι πόλεμος του λαού!

Στην Ελλάδα διαφωτίζουμε τους εργαζόμενους για το ότι ο ιμπεριαλιστικός πόλεμος δεν είναι και πόλεμος του λαού! Πως τώρα είναι ώρα ευθύνης για τον καθένα και την καθεμιά. Το πώς θα σταθεί ο λαός στις καταιγιστικές εξελίξεις κρίνεται τώρα. Προπάντων, είναι ανάγκη να διαχωριστεί από τα σχέδια που τον οδηγούν στον όλεθρο και να διαμορφώσει γραμμή πάλης με κριτήριο τα δικά του πραγματικά συμφέροντα. Η στάση που θα κρατήσει ο λαϊκός παράγοντας απέναντι σε αυτήν την πολιτική της εμπλοκής μπορεί να καθορίσει πραγματικά τις εξελίξεις.

Ελπίδα και διέξοδο από τον κόσμο που φλέγεται μπορεί και πρέπει να δώσει ο ίδιος ο λαός με τον αγώνα του, με αποφασιστική συμπόρευση, εδώ στην Ελλάδα, με το ΚΚΕ, που αναλαμβάνει την ευθύνη να μπει μπροστά σε αυτόν τον αγώνα.

Εκτιμούμε πως το δίλημμα «ευρωατλαντικό ή ευρασιατικό στρατόπεδο» είναι ψεύτικο, στρέφεται ενάντια στα συμφέροντα της εργατικής τάξης, των λαών, υπονομεύει την αυτοτελή ιδεολογική - πολιτική πάλη τους για την ανατροπή τελικά του καπιταλισμού, για τον σοσιαλισμό - κομμουνισμό.

Απαιτείται να δυναμώσει η πάλη ενάντια στο σάπιο σύστημα του κέρδους, που είναι συνώνυμο της εκμετάλλευσης και του πολέμου, για να σπάσει η «αλυσίδα» που τραβάει τον λαό στην άβυσσο. Για να ανοίξει ο δρόμος της ανατροπής, για τη νέα κοινωνία, για τον σοσιαλισμό - κομμουνισμό, την κοινωνία της πραγματικής ευημερίας, της ειρήνης και της αλληλεγγύης με τους λαούς όλου του κόσμου.

Σας ευχαριστώ πολύ και εύχομαι καλή δύναμη για τους αγώνες που έχουμε μπροστά μας, με πίστη ότι η κοινή πάλη μας και η διεθνιστική αλληλεγγύη μας είναι το όπλο των λαών.