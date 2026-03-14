Σάββατο 14 Μάρτη 2026 - Κυριακή 15 Μάρτη 2026
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
Σελίδα 20
ΦΛΟΓΕΣ ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ
ΚΥΠΡΟΣ
Προτάσεις για ευρύτερη στρατιωτική συνεργασία με τις ΗΠΑ

«Τρέχουν» και οι συζητήσεις για «ορθολογικές επιλογές» σε Ενέργεια και Κυπριακό

Την ώρα που μια ολόκληρη ευρωατλαντική αρμάδα ενισχύεται στα ανοιχτά της Κύπρου, στο όνομα της «προστασίας» της από το Ιράν και τους συμμάχους του, αλλά σε μια σαφή προώθηση των ΝΑΤΟικών συμφερόντων έναντι ανταγωνιστών, τη βδομάδα που πέρασε έγινε γνωστό ότι η Λευκωσία εξέτασε «συγκεκριμένες προτάσεις στρατιωτικής συνεργασίας» με την Ουάσιγκτον. Αυτό συνέβη στη διάρκεια επίσκεψης (28/2 - 3/3) που ολοκλήρωσε στις ΗΠΑ ο υπαρχηγός της κυπριακής Εθνικής Φρουράς, αντιστράτηγος Νεόφυτος Παχουλίδης, εν μέσω μάλιστα των επιθέσεων που άρχισε να δέχεται το Ακρωτήρι (1/3), καθώς οι βρετανικές βάσεις έχουν καταστήσει τη χώρα στόχο αντιποίνων από την πρώτη στιγμή.

Ετσι, ενώ η κυπριακή κυβέρνηση επιμένει ότι «δεν συμμετέχουμε στον πόλεμο», την Τετάρτη 11/3 η Εθνική Φρουρά ανακοίνωσε ότι 8 μέρες πριν είχαν ολοκληρωθεί τετραήμερες επαφές του Παχουλίδη στο αμερικανικό Πεντάγωνο, όπου συζήτησε για τις «τρέχουσες γεωπολιτικές εξελίξεις που επηρεάζουν την ασφάλεια και τη σταθερότητα στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου». Τονιζόταν δε ότι η επίσκεψη «εντάσσεται στο πλαίσιο της στρατηγικής συνεργασίας Κύπρου - ΗΠΑ στον τομέα της άμυνας και επιβεβαιώνει τη σπουδαιότητα του Προγράμματος Συνεργασίας "State Partnership Program - SPP"» (θεσμικό πλαίσιο για τη μακροχρόνια στρατιωτική συνεργασία μεταξύ των δυο χωρών).

Την ίδια στιγμή έγινε γνωστό ότι στο περιθώριο της Συνόδου Κορυφής της ΕΕ που θα γίνει την επόμενη βδομάδα στις Βρυξέλλες, ο Κύπριος Πρόεδρος θα συναντηθεί και με τον γγ του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες, «στο πλαίσιο της σαφούς και σταθερής πολιτικής βούλησης» της Λευκωσίας για «επανέναρξη των διαπραγματεύσεων στο Κυπριακό», όπως είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης, «σε μια περίοδο έντονων γεωπολιτικών εξελίξεων».

Παράλληλα συνεχίζονται αναλύσεις περί «νέων συνθηκών στο Κυπριακό» (ύστερα και από την ανάδειξη του Ερχιουρμάν στην ηγεσία του ψευδοκράτους), ενώ διαρκείς είναι οι επισημάνσεις για την ανάγκη να εντοπιστούν «οι πιο συμφέρουσες λύσεις» για την ενεργειακή διασύνδεση της περιοχής με την Ευρώπη. Επανερχόμενος, ο Ερχιουρμάν δήλωσε ότι το καλώδιο ηλεκτρικής σύνδεσης Κύπρου, Ελλάδας και Ισραήλ (Great Sea Interconnector) δεν είναι οικονομικά βιώσιμο, ενώ σχετικά με τις πρόσφατες δοκιμές για τη λειτουργικότητά του σε βάθος 3.000 μέτρων υποστήριξε ότι πολλές μελέτες καταδεικνύουν τη μη βιωσιμότητα του έργου.

Πρόσθεσε ότι είναι έντονες οι συζητήσεις γύρω από το αν θα υλοποιηθεί ή όχι τελικά το έργο, και επανέλαβε πως από τη μεριά του υποστηρίζει εδώ και τουλάχιστον μια τριετία ότι η πιο ορθολογική επιλογή, τόσο σε οικονομικό όσο και σε πολιτικό επίπεδο, θα ήταν η εγκαθίδρυση ηλεκτρικής διασύνδεσης μεταξύ Κύπρου, Τουρκίας και Ελλάδας. Γι' αυτό, κατέληξε, «η ΕΕ πρέπει να ξεκαθαρίσει τη στάση της και αν επιθυμεί επίλυση του Κυπριακού. Θα πρέπει να αποφασίσει αν θα στηρίξει έργα που θα περιπλέξουν περαιτέρω την κατάσταση, ή έργα που θα μπορούσαν να συμβάλουν στη λύση μέσω της αλληλεξάρτησης».

    

ΚΟΣΜΟΣ
Διαβάστε σήμερα...
Κανένας «κοινός τόπος» με τους εκμεταλλευτές, ο λαός στον αγώνα για τη δική του πατρίδα!
Ποιος κερδίζει και ποιος χάνει από τον πόλεμο
«Μπουρλότο» γενίκευσης της σύγκρουσης, ο ενεργειακός πόλεμος
Μυρίζει θανατικό η τεράστια κερδοφορία των εφοπλιστών
«Ερχονται δουλειές» και ...«τα κεφάλια μέσα»
 Ούτε να το σκέφτεται η κυβέρνηση για πυρηνικά στον Αραξο!
Δυναμώνουμε την κοινή πάλη μας ενάντια στο σάπιο σύστημα του κέρδους, της εκμετάλλευσης και του πολέμου
Η καπιταλιστική «κανονικότητα» ενώνει τις τελείες μίας σύγκρουσης παγκοσμίων διαστάσεων...
O λαός μπορεί να γίνει πρωταγωνιστής ορθώνοντας το ανάστημά του!
Οι αμερικανο-ισραηλινές επιθέσεις φουντώνουν τη φωτιά του πολέμου σε όλη την περιοχή
Κλιμάκωση του πολέμου και εκβιαστικές πιέσεις από το Ισραήλ για «συμφωνία»
Κλιμακώνει στρατιωτική ετοιμότητα και απειλές προς κάθε πλευρά
Μεγαλύτερη στρατιωτική παρουσία και αντικρουόμενα συμφέροντα με τις ΗΠΑ
Μεγάλη συγκέντρωση αλληλεγγύης στην Κούβα και σε όλους τους αγωνιζόμενους λαούς
Στέλνει εκπαιδευτές στις γερμανικές Ενοπλες Δυνάμεις
 «Μυθικά συμβόλαια» και κέρδη πάνω στις ζωές των ναυτεργατών
Καθολικό «όχι» από τους εργολαβικούς στην εξόντωσή τους
 Για την καμπάνια εθελοντικής στράτευσης γυναικών
Ελπίδα και διέξοδο από τον κόσμο που φλέγεται μπορούν και πρέπει να δώσουν οι λαοί με τον αγώνα τους
 Οι επιπτώσεις θα πέσουν κυρίως στις πλάτες των λαών
Καμπάνια οικονομικής αλληλεγγύης στην Κούβα
 Φουντώνει άλλη μια σοβαρή εστία ανάφλεξης
 Βαρύ πλήγμα για την αγροτική παραγωγή
Μέρα δράσης ενάντια στον πόλεμο η 17η Μάρτη
 Συνέντευξη τύπου για τις διμερείς συνομιλίες με τις ΗΠΑ
 Αγόρασε κινεζικούς υπερηχητικούς πυραύλους CM-400 AKG
 Συγκέντρωση στις 21/3 έξω από το ΝΑΤΟικό στρατηγείο
 Καλεί σε σύσκεψη σωματεία και φορείς
 Εργάτες της θάλασσας από τον Ινδικό Ωκεανό ενισχύουν το ΚΚΕ
 Οι δύο μεγάλες ιμπεριαλιστικές συγκρούσεις «διασταυρώνονται»...
Διακήρυξη της ΚΕ του ΚΚΕ για τα 80 χρόνια από την έναρξη της εποποιΐας του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας
Μνημεία & Μουσεία Αγώνων του Λαού
