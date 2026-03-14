ΚΥΠΡΟΣ

Προτάσεις για ευρύτερη στρατιωτική συνεργασία με τις ΗΠΑ

Την ώρα που μια ολόκληρη ευρωατλαντική αρμάδα ενισχύεται στα ανοιχτά της Κύπρου, στο όνομα της «προστασίας» της από το Ιράν και τους συμμάχους του, αλλά σε μια σαφή προώθηση των ΝΑΤΟικών συμφερόντων έναντι ανταγωνιστών, τη βδομάδα που πέρασε έγινε γνωστό ότι η Λευκωσία εξέτασε «συγκεκριμένες προτάσεις στρατιωτικής συνεργασίας» με την Ουάσιγκτον. Αυτό συνέβη στη διάρκεια επίσκεψης (28/2 - 3/3) που ολοκλήρωσε στις ΗΠΑ ο υπαρχηγός της κυπριακής Εθνικής Φρουράς, αντιστράτηγος Νεόφυτος Παχουλίδης, εν μέσω μάλιστα των επιθέσεων που άρχισε να δέχεται το Ακρωτήρι (1/3), καθώς οι βρετανικές βάσεις έχουν καταστήσει τη χώρα στόχο αντιποίνων από την πρώτη στιγμή.

Ετσι, ενώ η κυπριακή κυβέρνηση επιμένει ότι «δεν συμμετέχουμε στον πόλεμο», την Τετάρτη 11/3 η Εθνική Φρουρά ανακοίνωσε ότι 8 μέρες πριν είχαν ολοκληρωθεί τετραήμερες επαφές του Παχουλίδη στο αμερικανικό Πεντάγωνο, όπου συζήτησε για τις «τρέχουσες γεωπολιτικές εξελίξεις που επηρεάζουν την ασφάλεια και τη σταθερότητα στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου». Τονιζόταν δε ότι η επίσκεψη «εντάσσεται στο πλαίσιο της στρατηγικής συνεργασίας Κύπρου - ΗΠΑ στον τομέα της άμυνας και επιβεβαιώνει τη σπουδαιότητα του Προγράμματος Συνεργασίας "State Partnership Program - SPP"» (θεσμικό πλαίσιο για τη μακροχρόνια στρατιωτική συνεργασία μεταξύ των δυο χωρών).

Την ίδια στιγμή έγινε γνωστό ότι στο περιθώριο της Συνόδου Κορυφής της ΕΕ που θα γίνει την επόμενη βδομάδα στις Βρυξέλλες, ο Κύπριος Πρόεδρος θα συναντηθεί και με τον γγ του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες, «στο πλαίσιο της σαφούς και σταθερής πολιτικής βούλησης» της Λευκωσίας για «επανέναρξη των διαπραγματεύσεων στο Κυπριακό», όπως είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης, «σε μια περίοδο έντονων γεωπολιτικών εξελίξεων».

Παράλληλα συνεχίζονται αναλύσεις περί «νέων συνθηκών στο Κυπριακό» (ύστερα και από την ανάδειξη του Ερχιουρμάν στην ηγεσία του ψευδοκράτους), ενώ διαρκείς είναι οι επισημάνσεις για την ανάγκη να εντοπιστούν «οι πιο συμφέρουσες λύσεις» για την ενεργειακή διασύνδεση της περιοχής με την Ευρώπη. Επανερχόμενος, ο Ερχιουρμάν δήλωσε ότι το καλώδιο ηλεκτρικής σύνδεσης Κύπρου, Ελλάδας και Ισραήλ (Great Sea Interconnector) δεν είναι οικονομικά βιώσιμο, ενώ σχετικά με τις πρόσφατες δοκιμές για τη λειτουργικότητά του σε βάθος 3.000 μέτρων υποστήριξε ότι πολλές μελέτες καταδεικνύουν τη μη βιωσιμότητα του έργου.

Πρόσθεσε ότι είναι έντονες οι συζητήσεις γύρω από το αν θα υλοποιηθεί ή όχι τελικά το έργο, και επανέλαβε πως από τη μεριά του υποστηρίζει εδώ και τουλάχιστον μια τριετία ότι η πιο ορθολογική επιλογή, τόσο σε οικονομικό όσο και σε πολιτικό επίπεδο, θα ήταν η εγκαθίδρυση ηλεκτρικής διασύνδεσης μεταξύ Κύπρου, Τουρκίας και Ελλάδας. Γι' αυτό, κατέληξε, «η ΕΕ πρέπει να ξεκαθαρίσει τη στάση της και αν επιθυμεί επίλυση του Κυπριακού. Θα πρέπει να αποφασίσει αν θα στηρίξει έργα που θα περιπλέξουν περαιτέρω την κατάσταση, ή έργα που θα μπορούσαν να συμβάλουν στη λύση μέσω της αλληλεξάρτησης».