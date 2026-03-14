Σάββατο 14 Μάρτη 2026 - Κυριακή 15 Μάρτη 2026
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
Σελίδα 39
ΔΙΕΘΝΗ
ΟΥΚΡΑΝΙΑ
Στέλνει εκπαιδευτές στις γερμανικές Ενοπλες Δυνάμεις

Και δίνει πρόσβαση σε «συμμάχους» στο ΝΑΤΟ στα δεδομένα πεδίων μάχης για λογισμικό Τεχνητής Νοημοσύνης drones

Την πολεμική προετοιμασία εντείνει η Γερμανία, και Ουκρανοί στρατιωτικοί εκπαιδευτές, με εμπειρία στην τετραετή ιμπεριαλιστική σύγκρουση ΗΠΑ - ΝΑΤΟ - ΕΕ και Ρωσίας στην Ουκρανία, θα βοηθήσουν τον γερμανικό στρατό να επιτύχει τον στόχο του και να είναι ετοιμοπόλεμος έως το 2029.

Τον περασμένο μήνα συμφωνήθηκε ότι η Ουκρανία θα στείλει στρατιωτικούς εκπαιδευτές σε σχολές του γερμανικού στρατού για να διδάξουν τα μαθήματα που έχουν μάθει από τον πόλεμο με τη Ρωσία, σε μια αντιστροφή ρόλων μετά από χρόνια εκπαίδευσης των ουκρανικών δυνάμεων από ΝΑΤΟικές στρατιωτικές δυνάμεις.

«Ο ουκρανικός στρατός είναι επί του παρόντος ο μόνος στον κόσμο με εμπειρία στην πρώτη γραμμή κατά της Ρωσίας», υπογράμμισε ο υποστράτηγος Κρ. Φρόιντινγκ.

Η Γερμανία δεν είναι η μόνη ΝΑΤΟική χώρα που αξιοποιεί την εμπειρία του Κιέβου: Ο Πρόεδρος της Ουκρανίας Β. Ζελένσκι δεσμεύτηκε να παράσχει βοήθεια στις ΗΠΑ για την αντιμετώπιση των ιρανικών drones στη Μέση Ανατολή, ενώ ευρωπαϊκές χώρες προχωρούν σχέδια για συμπαραγωγή όπλων και drones με την Ουκρανία.

Ο Φρόιντινγκ δήλωσε ότι η Γερμανία ήταν η πρώτη χώρα που κατέληξε σε συμφωνία με την Ουκρανία για την παροχή στρατιωτικών εκπαιδευτών, και προέβλεψε ότι θα ακολουθήσουν το παράδειγμά της κι άλλες χώρες.

Αναφέρθηκε σε εκτιμήσεις γερμανικών και άλλων «δυτικών» υπηρεσιών πληροφοριών ότι η Ρωσία ενδέχεται να είναι έτοιμη «για μια μεγάλης κλίμακας επίθεση κατά της στρατιωτικής συμμαχίας του ΝΑΤΟ έως το 2029».

«Δεν έχουμε χρόνο - ο εχθρός δεν περιμένει να είμαστε έτοιμοι. Επομένως, πρέπει να αξιοποιήσουμε κάθε δυνατότητα για να προετοιμαστούμε», είπε.

Δεδομένα μάχης για ανάπτυξη AI στα drones

Περαιτέρω, η Ουκρανία ανοίγει την πρόσβαση στα δεδομένα των πεδίων μάχης για τους συμμάχους της, ώστε να εκπαιδεύσουν λογισμικό Τεχνητής Νοημοσύνης (ΑΙ) drones, σε μία ακόμα κίνηση μεταφοράς εμπειρίας για προετοιμασία μελλοντικών πολεμικών συγκρούσεων.

Οι στρατοί σε όλο τον κόσμο άρχισαν να χρησιμοποιούν αυτοματοποιημένα συστήματα τα οποία μπορούν να οδηγούν τα drones στους στόχους τους χωρίς χειριστή, ή να αναλύουν γρήγορα τεράστιες δεξαμενές δεδομένων.

Ξένοι «σύμμαχοι» και εταιρείες έχουν ζητήσει πρόσβαση στα σύνολα δεδομένων της Ουκρανίας, καθώς αυτά είναι ζωτικής σημασίας για την εκπαίδευση μοντέλων ώστε να αναγνωρίζουν μοτίβα, σχήματα και τη συμπεριφορά ανθρώπων και μηχανών στο πεδίο της μάχης.

Ο υπουργός Αμυνας Μ. Φιόντοροφ είπε ότι έχει δημιουργηθεί μια πλατφόρμα για την ασφαλή εκπαίδευση μοντέλων Τεχνητής Νοημοσύνης, χωρίς να αποκαλύπτονται «ευαίσθητα» δεδομένα, η οποία παρέχει συνεχώς ενημερωμένα σύνολα δεδομένων και μεγάλες ποσότητες φωτογραφιών και βίντεο.

«Η Ουκρανία διαθέτει μια μοναδική συλλογή δεδομένων από το πεδίο της μάχης, που δεν έχει προηγούμενο πουθενά αλλού στον κόσμο», με «εκατομμύρια εικόνες που συλλέχθηκαν κατά τη διάρκεια δεκάδων χιλιάδων πολεμικών πτήσεων», είπε.

Η Ουκρανία θα επωφεληθεί από την επιτάχυνση της ανάπτυξης μοντέλων Τεχνητής Νοημοσύνης, τα οποία μπορεί στη συνέχεια να χρησιμοποιήσει στον πόλεμό της εναντίον της Ρωσίας. Επίσης, σημειώνεται, θα επωφεληθούν και δυνάμεις που είχαν ζητήσει τη βοήθεια του Κιέβου για την κατάρριψη των ιρανικών μη επανδρωμένων αεροσκαφών «UAV Shahed».

    

