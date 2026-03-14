ΣΕΡΒΙΑ

Αγόρασε κινεζικούς υπερηχητικούς πυραύλους CM-400 AKG

Την αγορά κινεζικών υπερηχητικών βαλλιστικών πυραύλων CM-400 AKG επιβεβαίωσε σε δηλώσεις του ο Σέρβος Πρόεδρος Αλεξάνταρ Βούτσιτς, μετά από σχετικά δημοσιεύματα που εμφάνισαν σερβικά MIG-29 στο στρατιωτικό αεροδρόμιο του Βελιγραδίου να φέρουν τέτοιο τύπο συστημάτων.

Μιλώντας στο δίκτυο RTS την περασμένη Πέμπτη, ο Σέρβος ηγέτης είπε ότι η χώρα του έχει προμηθευτεί τέτοιους πυραύλους εδώ και μήνες και σχεδιάζει «περαιτέρω ενίσχυση αυτού του οπλοστασίου», αναφέροντας μάλιστα ότι τα σερβικά MIG είναι προς το παρόν τα μοναδικά τέτοιου τύπου αεροσκάφη στην Ευρώπη που φέρουν υπερηχητικούς πυραύλους.

Το «Reuters» μετέδωσε πως ο CM-400 AKG μπορεί να μεταφέρει είτε κεφαλή έκρηξης 150 κιλών (330 λίβρες) είτε κεφαλή διείσδυσης 200 κιλών (440 λίβρες).

Σύμφωνα δε με την ιστοσελίδα «Militarnyi.com», τα σερβικά MIG-29 προμηθεύτηκαν και καθολικούς πυλώνες από την κινεζική εταιρεία CATIC (China National Aero-Technology Import & Export Corporation), ώστε να μπορούν να ενσωματώσουν διάφορα είδη πυραύλων και κατευθυνόμενων βομβών.

Μεγάλη «διαφήμιση» των συγκεκριμένων πυραυλικών συστημάτων θεωρήθηκε η χρήση τους από το Πακιστάν στο Κασμίρ τον Μάη του 2025, κατά τη σοβαρή ανάφλεξη με την Ινδία.

Φέτος οι στρατιωτικές δαπάνες της Σερβίας εκτοξεύτηκαν στο 2,6% του ΑΕΠ, ενώ τα τελευταία στοιχεία του Διεθνούς Ινστιτούτου Ερευνας για την Ειρήνη με έδρα τη Στοκχόλμη, SIPRI (για το διάστημα 2020 - 2024), καταγράφουν ότι εισήγαγε πάνω από το μισό των στρατιωτικών της εξοπλισμών από την Κίνα (57%).

Το Ζάγκρεμπ ανησυχεί και θα ενημερώσει το ΝΑΤΟ

Ο Σέρβος στρατιωτικός αναλυτής Αλεξάνταρ Ράντιτς υποστήριξε ότι η «Δύση» «δεν θα παραμείνει σιωπηλή (...) πρόκειται για πολιτική επιλογή του Αλ. Βούτσιτς. Η Κίνα τον υποστηρίζει, ενώ εκείνος αγοράζει κινεζικά όπλα. Οι προμήθειες είναι στην πραγματικότητα ένα μέσο εξωτερικής πολιτικής, ένας μηχανισμός με τον οποίο συνάπτεις μια ισχυρή και στρατηγική σχέση και περιμένεις ένα ορισμένο επίπεδο κατανόησης και υποστήριξης για τα συμφέροντά σου». Υποστήριξε ακόμα πως η Σερβία - που δεν είναι μέλος του ΝΑΤΟ - δεν θα μπορούσε να περιμένει ότι θα αγοράσει όπλα «τόσο καταστροφικά στη Δύση» από κάποιο κράτος - μέλος της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας. «Ακόμα και όταν είσαι εντός του ΝΑΤΟ, είσαι περιορισμένος στο πώς και πότε θα λάβεις ορισμένα κεφάλαια, πόσο μάλλον όταν δεν είσαι. Η Κίνα, από την άλλη πλευρά, είναι πρόθυμη να πουλήσει τα τεχνολογικά της επιτεύγματα, τα οποία άλλες χώρες δεν θέλουν να πουλήσουν ή δεν κατέχουν», κατέληξε.

Σύμφωνα με ορισμένες εκτιμήσεις, οι CM που το Πεκίνο πουλά στο εξωτερικό είναι βεληνεκούς μέχρι 250 χλμ. (ενώ γενικά είναι 400 χλμ.) και αναλυτές σημειώνουν ότι στην τελική φάση της πτήσης προς τον στόχο φτάνουν σε ταχύτητα περίπου πενταπλάσια από την ταχύτητα του ήχου.

Την έντονη ανησυχία του εξέφρασε το Ζάγκρεμπ, με τον Κροάτη πρωθυπουργό Αντρέι Πλένκοβιτς να δηλώνει ότι «θα μιλήσουμε με τους εταίρους μας στο ΝΑΤΟ και θα τους προειδοποιήσουμε για τέτοια όπλα». Ο δε Κροάτης υπουργός Αμυνας Ιβάν Ανουσιτς εξέφρασε την ...ελπίδα οι κινεζικοί πύραυλοι που αγόρασε η Σερβία «να μείνουν στις αποθήκες (...) πρόκειται για σοβαρό εξοπλισμό, και αυτά είναι όλα όσα μπορώ να δηλώσω», καταλήγοντας ότι «χρειάζεται να συνεχίσουμε κι εμείς να δυναμώνουμε τις δικές μας αμυντικές δυνατότητες».

Σημειωτέον, στην ίδια συνέντευξη ο Βούτσιτς χαρακτήρισε απειλή για τη Σερβία τη στρατιωτική συνεργασία που υπέγραψαν Κροατία - Αλβανία - Κόσοβο το 2025, υποστηρίζοντας ότι «εμείς δεν θέλουμε να επιτεθούμε» σε χώρες του ΝΑΤΟ, αλλά για εκείνους «αυτή είναι η μόνη τους πρόθεση. Απλώς περιμένουν την κατάλληλη στιγμή να μας επιτεθούν».