ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ, ΤΗΣ ΜΕΣΗΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΕΡΣΙΚΟΥ ΚΟΛΠΟΥ

Ελπίδα και διέξοδο από τον κόσμο που φλέγεται μπορούν και πρέπει να δώσουν οι λαοί με τον αγώνα τους

Στις 12 Μάρτη 2026 με πρωτοβουλία του ΚΚΕ πραγματοποιήθηκετων

Στην τηλεδιάσκεψη συμμετείχαν: Αλγερινό Κόμμα για τη Δημοκρατία και τον Σοσιαλισμό (PADS), Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας, Ιορδανικό Κομμουνιστικό Κόμμα, Κόμμα Τουντέχ (Ιράν), Κομμουνιστικό Κόμμα Ισραήλ, ΑΚΕΛ (Κύπρος), Κόμμα Λαού Παλαιστίνης, Παλαιστινιακό Κομμουνιστικό Κόμμα, Σουδανικό Κομμουνιστικό Κόμμα, Συριακό Κομμουνιστικό Κόμμα και Κομμουνιστικό Κόμμα Τουρκίας.

Σε δελτίο Τύπου του Τμήματος Διεθνών Σχέσεων της ΚΕ του ΚΚΕ για την τηλεδιάσκεψη επισημαίνονται τα εξής:

«Αυτή η ιδιαίτερα σημαντική πρωτοβουλία που πήρε το ΚΚΕ έδωσε την ευκαιρία στα Κόμματα που έλαβαν μέρος να ανταλλάξουν εκτιμήσεις για τις πολύ επικίνδυνες συνθήκες που διαμορφώνονται για τους λαούς της περιοχής. Στις τοποθετήσεις των Κομμάτων καταδικάστηκε η εγκληματική ιμπεριαλιστική επίθεση των ΗΠΑ και του Ισραήλ κατά του Ιράν στις 28/2/2026 με τη στήριξη και του ΝΑΤΟ, όπως και η επίθεση και η εισβολή του κράτους του Ισραήλ κατά του Λιβάνου, οι δολοφονικοί βομβαρδισμοί στη Βηρυτό, η μαζική εκτόπιση του πληθυσμού από τον νότιο Λίβανο, και στη συζήτηση εκφράστηκε η αλληλεγγύη στον λαό του Λιβάνου και στον αγώνα του.

Εκπρόσωποι των Κομμάτων που έλαβαν μέρος απέρριψαν ως απαράδεκτα τα προσχήματα που αξιοποιούν οι ιμπεριαλιστικές δυνάμεις για την επίθεση κατά του Ιράν, που έχει εμπλέξει στη φωτιά του πολέμου με τον έναν ή τον άλλο τρόπο μεγάλο μέρος των χωρών της περιοχής, με ευθύνη των ηγεσιών τους, και απειλεί με γενικότερη ανάφλεξη, κατά παράβαση και αυτού ακόμα του διεθνούς δικαίου, που το έχουνε κουρελιάσει.

Με την τηλεδιάσκεψη εκφράστηκε η αλληλεγγύη στους λαούς του Ιράν, της Συρίας και στους άλλους λαούς της περιοχής. Στη συζήτηση τονίστηκε πως ο αγώνας του ιρανικού λαού για τα κοινωνικά και πολιτικά δικαιώματα δεν έχει καμία σχέση με τις επιδιώξεις των ΗΠΑ και του Ισραήλ, και πως μόνο ο λαός της κάθε χώρας έχει το δικαίωμα να καθορίζει την τύχη της χώρας του, χωρίς ιμπεριαλιστικές πιέσεις και επεμβάσεις.

Εκπρόσωποι Κομμάτων, αναφερόμενοι στους στόχους των ΗΠΑ και του Ισραήλ που εξαπέλυσαν την επίθεση κατά του Ιράν, σημείωσαν πως βρίσκονται στην επιδίωξή τους και με στρατιωτικά μέσα να προωθήσουν τη λεγόμενη "αναδιαμόρφωση" της περιοχής της Μέσης Ανατολής, ώστε να ενισχύσουν τις θέσεις τους σε βάρος άλλων ανταγωνιστικών συμφερόντων. Θύματα των ιμπεριαλιστικών σχεδιασμών και ανταγωνισμών είναι οι λαοί που βιώνουν τις συνέπειες των ιμπεριαλιστικών πολέμων.

Στη συζήτηση υπογραμμίστηκε η σημασία της πάλης ενάντια στις αμερικανοΝΑΤΟικές βάσεις, που αποτελούν εφαλτήριο πολέμων εναντίον άλλων λαών και στοχοποιούν και τους λαούς των χωρών μας.

Γενικότερα εκφράστηκε καταδίκη της κάθε εμπλοκής των κυβερνήσεων των χωρών μας με στρατεύματα, πλοία, πολεμικά αεροπλάνα, στρατιωτικές βάσεις και διευκολύνσεις για τη διεξαγωγή αυτού και άλλων ιμπεριαλιστικών πολέμων, και διατυπώθηκε η απαίτηση όλα τα τμήματα των Ενόπλων Δυνάμεων που βρίσκονται στο εξωτερικό να επιστρέψουν εντός των συνόρων.

Σε τοποθετήσεις Κομμάτων που συμμετείχαν στην τηλεδιάσκεψη καταδικάστηκαν για άλλη μια φορά η κατοχή των παλαιστινιακών εδαφών, η γενοκτονία στη Γάζα από την ισραηλινή πολεμική μηχανή, η επέκταση των εποικισμών στη Δυτική Οχθη και των προσαρτήσεων εδαφών της στο Ισραήλ. Εκφράστηκε η αλληλεγγύη τους στον ηρωικό παλαιστινιακό λαό και τονίστηκε η αναγκαιότητα συνέχισης της πάλης για τη πλήρη δικαίωση του αγώνα του, για την απόκτηση της δικής του πατρίδας.

Εκφράστηκε επιπλέον η αμέριστη αλληλεγγύη στην εργατική τάξη, στον λαό του Σουδάν και στο Σουδανικό ΚΚ, που βιώνουν μία ακόμα ενδοαστική ένοπλη σύγκρουση, στην οποία εμπλέκονται και ξένες δυνάμεις και προκαλεί μια συνεχόμενη αιματοχυσία.

Σε τοποθετήσεις Κομμάτων καταδικάστηκε η καταστολή εργατικών και λαϊκών αγώνων, που εντείνεται σε συνθήκες πολέμου, όπως και ο αντικομμουνισμός, και εγκρίθηκε ψήφισμα αλληλεγγύης στο Ιορδανικό ΚΚ, με την απαίτηση της άμεσης απελευθέρωσης στελεχών και μελών του.

Στις τοποθετήσεις των Κομμάτων καταδικάστηκαν οι απειλές του αμερικανικού ιμπεριαλισμού κατά της Κούβας και εκφράστηκε η αλληλεγγύη στον λαό και στο ΚΚ της Κούβας, καθώς και η απαίτηση τώρα να σταματήσει η επιδίωξη οικονομικού στραγγαλισμού που έχει επιβληθεί με τον αποκλεισμό και με άλλα μέσα. Να αφαιρεθεί η Κούβα από την απαράδεκτη λίστα των κρατών - χορηγών της τρομοκρατίας».