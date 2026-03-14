ΛΙΒΑΝΟΣ

Κλιμάκωση του πολέμου και εκβιαστικές πιέσεις από το Ισραήλ για «συμφωνία»

Η νέα κλιμάκωση του πολέμου και της κατοχής που συνεχίζει αδιάλειπτα το Ισραήλ έναντι του Λιβάνου τουλάχιστον από τον Οκτώβρη του 2023 πέρασε σε νέο στάδιο στις 2 Μάρτη, με την ενίσχυση των αεροπορικών και χερσαίων επιχειρήσεων στο λιβανέζικο έδαφος. Το τωρινό μακελειό είναι

Μετά την πρώτη βδομάδα επιθέσεων, κυρίως σε νότιο και ανατολικό Λίβανο και σε νότιες συνοικίες της Βηρυτού, σε κατοικημένες περιοχές που εμφανίζονται ως «προπύργια» της Χεζμπολάχ, το Ισραήλ προχώρησε αυτήν τη βδομάδα σε κλιμάκωση των επιθέσεων σε όλα αυτά τα μέρη, αλλά και σε κεντρικές περιοχές της πρωτεύουσας του Λιβάνου. Στόχος του Ισραήλ - όπως δηλώνει κυνικά - είναι να καταστρέψει όσα περισσότερα μπορεί σε όσο το δυνατόν λιγότερο χρόνο, και να προκαλέσει τα μεγαλύτερα δυνατά πλήγματα στον λιβανέζικο λαό, με την προσμονή ότι - σε συνδυασμό με την ενδοτική στάση της κυβέρνησης του Λιβανέζου Προέδρου Ζοζέφ Αούν και του πρωθυπουργού Ναουάφ Σαλάμ - θα προκαλέσει συνθήκες κατάλληλες για την ανάφλεξη εμφύλιων συγκρούσεων στον Λίβανο, για να επωφεληθεί το ίδιο το Ισραήλ.

Σε αυτό το διάστημα το Ισραήλ εξαπέλυσε πάνω από 1.100 αεροπορικές επιθέσεις στο 20% του Λιβάνου, πέρα από τις χερσαίες επιχειρήσεις που απειλεί να αυξήσει άμεσα (πιθανώς την ερχόμενη βδομάδα) με απώτερο στόχο την κατοχή κι άλλου λιβανέζικου εδάφους, επικαλούμενο ως πρόσχημα τον «αφοπλισμό της Χεζμπολάχ» ή την εκβίαση νέας «Συμφωνίας του Αβραάμ» υπό δυσμενείς συνθήκες για τον Λίβανο.

Μαζικός εκτοπισμός αμάχων

Ετσι, το πρώτο δεκαπενθήμερο του νέου πολέμου στον Λίβανο καταγράφηκαν πάνω από 680 νεκροί (ανάμεσά τους δεκάδες παιδιά), 1.774 τραυματίες και πάνω από 800.000 εκτοπισμένους.

Αφότου την Πέμπτη ο Ισραηλινός υπουργός Αμυνας Ισραελ Κατς εκτόξευσε ξεκάθαρες και ωμές απειλές για κατοχή λιβανέζικου εδάφους, στη συνέχεια ανήγγειλε ότι σχεδιάζει ακόμα πιο λυσσαλέες επιθέσεις. Διέταξε έτσι και πέτυχε, την Παρασκευή, την καταστροφή μεγάλης γέφυρας πάνω από τον ποταμό Λιτάνι. Ο στόχος του ισραηλινού στρατού όμως είναι ο εγκλωβισμός εκατοντάδων χιλιάδων αμάχων και η πρόκληση πανικού σε ζώνη που αναμένεται να σφυροκοπηθεί ακόμα περισσότερο το επόμενο διάστημα.

«Αυτή είναι η μόνο η αρχή, και η κυβέρνηση και το κράτος του Λιβάνου θα πληρώσουν αυξημένο τίμημα, πέρα από τη βλάβη της εθνικής υποδομής που χρησιμοποιούσαν οι τρομοκράτες της Χεζμπολάχ, λόγω της τρομοκρατικής δραστηριότητας και των επιθέσεων στο κράτος του Ισραήλ», ανέφερε ο Κατς την Παρασκευή, ενώ την Πέμπτη το βράδυ σε διάγγελμά του ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπέντζαμιν Νετανιάχου ζήτησε από τον στρατό της χώρας του να προετοιμάσει νέα λίστα στόχων σε μη στρατιωτικές υποδομές στον Λίβανο. Σε αυτό το φόντο, ο Νετανιάχου περηφανεύτηκε ότι η «ισχύς» του Ισραήλ και η εξαπόλυση επιθέσεων που κάνει στην ευρύτερη περιοχή άνοιξαν τον δρόμο σε περιφερειακές δυνάμεις να επιζητούν σχέσεις με το κράτος - δολοφόνο. Δεν είπε ποιες χώρες είναι έτοιμες να κάνουν συμφωνίες με το Ισραήλ, ωστόσο θεωρείται σχεδόν σίγουρο ότι μία από αυτές είναι η Συρία του τζιχαντιστή «Προέδρου» Αλ Σαράα και ο Λιβανέζος Πρόεδρος Ζοζέφ Αούν, ο οποίος έχει ήδη συγκροτήσει μια «διαπραγματευτική ομάδα», σχεδόν εκλιπαρώντας το Ισραήλ να ξεκινήσουν «άμεσες συνομιλίες» με σκοπό την εξομάλυνση και σύναψη σχέσεων (την ίδια ώρα που βομβαρδίζει και καταστρέφει ανηλεώς τη χώρα του).

Αυτά συμβαίνουν ενώ ήδη από την περασμένη βδομάδα ο πρωθυπουργός του Λιβάνου είχε χαρακτηρίσει «παράνομες» όλες τις δραστηριότητες της Χεζμπολάχ, παρά τους φόβους ότι μια τέτοια ριψοκίνδυνη απόφαση θα μπορούσε να προκαλέσει αναζωπύρωση εμφύλιων συγκρούσεων. Την ίδια ώρα οι ΗΠΑ κλιμακώνουν τις πιέσεις έναντι της Βηρυτού, εκβιάζοντας παζάρια και συμφωνίες στο φόντο σεναρίων για κατάρρευση του λιβανέζικου κράτους.

Παρά την ενδοτική στάση της ηγεσίας του Λιβάνου και τις τρομοκρατικές απειλές και επιθέσεις του Ισραήλ, η Χεζμπολάχ δείχνει ότι παραμένει αξιόμαχη. Το βράδυ της Τετάρτης προχώρησε στο μεγαλύτερο μπαράζ επιθέσεων, με πάνω από 200 ρουκέτες και προηγμένα drones, ενίοτε σε συνεννόηση με το Ιράν. Την Παρασκευή, λίγο μετά τις 2.30 π.μ., μπαράζ επιθέσεων στην πόλη Ζαρζίρ του βόρειου Ισραήλ προκάλεσε έναν τεράστιο κρατήρα, ζημιές σε δεκάδες κτίρια και τον τραυματισμό άνω των 60 Ισραηλινών αμάχων.

Η νέα σφοδρή απάντηση της Χεζμπολάχ στο βόρειο Ισραήλ προστίθεται στα πλήγματα προηγούμενων επιθέσεων της οργάνωσης, που σε συνδυασμό με τις επιθέσεις του Ιράν έχουν προκαλέσει εκατοντάδες τραυματίες και - υπολογίζεται - 13 νεκρούς στις τάξεις των Ισραηλινών.

Η δύσκολη κατάσταση για τον λιβανέζικο λαό είναι βέβαιο ότι θα επιδεινωθεί περαιτέρω τις επόμενες μέρες, παράλληλα με το ατέλειωτο δράμα των Παλαιστινίων σε Γάζα και Δυτική Οχθη, που στενάζουν από την ισραηλινή κατοχή.