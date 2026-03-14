Σάββατο 14 Μάρτη 2026 - Κυριακή 15 Μάρτη 2026
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
Σελίδα 21
ΦΛΟΓΕΣ ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ
ΟΥΚΡΑΝΙΑ - ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ
Οι δύο μεγάλες ιμπεριαλιστικές συγκρούσεις «διασταυρώνονται»...

«Η Ρωσία βοηθάει το Ιράν και εμείς βοηθάμε την Ουκρανία», δηλώνει ανοιχτά ο Τραμπ

Οι δύο μεγάλες πολεμικές συγκρούσεις, στην Ουκρανία και στη Μέση Ανατολή, «αλληλεπιδρούν» και «διασταυρώνονται», καθώς τα δύο ιμπεριαλιστικά στρατόπεδα που συγκρούονται στην Ουκρανία, το ευρωατλαντικό και το υπό διαμόρφωση ευρασιατικό, αρχίζουν να διακρίνονται όλο και πιο καθαρά - τηρουμένων των αναλογιών - και στη Μέση Ανατολή.

Συγκεκριμένα, η Ρωσία φέρεται να παρέχει πληροφορίες στο Ιράν προκειμένου να επιτεθεί στις αμερικανικές δυνάμεις στη Μέση Ανατολή, σύμφωνα με δημοσίευμα της «Washington Post».

Από την έναρξη των επιθέσεων από ΗΠΑ και Ισραήλ κατά του Ιράν, η Ρωσία έχει μεταβιβάσει στην Τεχεράνη δορυφορικά δεδομένα για τις τοποθεσίες αμερικανικών στρατιωτικών μέσων, συμπεριλαμβανομένων πολεμικών πλοίων και αεροσκαφών, δήλωσαν ανώνυμα τρεις αξιωματούχοι στη «Washington Post».

Το δε αμερικανικό δίκτυο CNN αναφέρει ότι η Ρωσία βοηθά το Ιράν προσφέροντας την τεχνογνωσία για τα drones την οποία έχει αποκτήσει από τον πόλεμο στην Ουκρανία, για να αποφύγει τις «δυτικές» αεράμυνες και να χτυπήσει στόχους στη Μέση Ανατολή σχετικούς με τις ΗΠΑ και τις χώρες του Κόλπου.

Αναλυτές ανέφεραν ότι η ανταλλαγή πληροφοριών ταιριάζει με το μοτίβο των επιθέσεων του Ιράν κατά των αμερικανικών δυνάμεων, συμπεριλαμβανομένων των υποδομών διοίκησης και ελέγχου, των ραντάρ και των προσωρινών κατασκευών, όπως αυτή στο Κουβέιτ, όπου σκοτώθηκαν 6 στρατιωτικοί.

Ο σταθμός της CIA στην αμερικάνικη πρεσβεία στο Ριάντ επίσης χτυπήθηκε τις τελευταίες μέρες.

Το Ιράν πραγματοποιεί «πολύ ακριβή πλήγματα σε ραντάρ έγκαιρης προειδοποίησης ή ραντάρ πέρα από τον ορίζοντα», δήλωσε η Ντ. Μάσικοτ, ειδική στον ρωσικό στρατό, στο «Carnegie Endowment for International Peace». «Χτυπούν τα κέντρα διοίκησης και ελέγχου», πρόσθεσε.

Από την πλευρά του το Κίεβο έχει λάβει 11 αιτήματα από χώρες που γειτονεύουν με το Ιράν, όπως και από ευρωπαϊκές χώρες και τις ΗΠΑ, για drones αναχαίτισης, συστήματα ηλεκτρονικού πολέμου και εκπαίδευση, και την περασμένη βδομάδα έστειλε ειδικούς στην κατάρριψη drones σε τέσσερις χώρες της Μέσης Ανατολής.

Χαρακτηριστικά είναι εξάλλου τα λεγόμενα του Αμερικανού Προέδρου Ντ. Τραμπ, ο οποίος σε συνέντευξή του την Παρασκευή, απαντώντας σε ερώτημα «αν πιστεύει ότι ο Πούτιν βοηθάει το Ιράν», δήλωσε ανοιχτά: «Νομίζω ότι μπορεί να τους βοηθάει λίγο. Πιθανότατα πιστεύει ότι και εμείς βοηθάμε την Ουκρανία, σωστά; (...) Τους βοηθάμε κι εμείς, και αυτός το λέει, και η Κίνα θα έλεγε το ίδιο πράγμα. Το κάνουν αυτοί και το κάνουμε και εμείς, με κάθε ειλικρίνεια»...

    

ΚΟΣΜΟΣ
