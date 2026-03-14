Σάββατο 14 Μάρτη 2026 - Κυριακή 15 Μάρτη 2026
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
ΦΛΟΓΕΣ ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ
ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΙΣ ΒΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΜΠΛΟΚΗ
Καλεί σε σύσκεψη σωματεία και φορείς

Η Παγκρήτια Επιτροπή Ενάντια στις Βάσεις και την Εμπλοκή καλεί σε κοινή σύσκεψη όλων των πρωτοβάθμιων εργατικών σωματείων, αγροτικών, φοιτητικών συλλόγων, των μαθητικών συμβουλίων και των συντονιστικών τους επιτροπών, τους φορείς του κινήματος από όλη την Κρήτη, την Κυριακή 22/3 στις 5 μ.μ. στο Εργατικό Κέντρο Χανίων. Στο μεταξύ, πολλά ερωτήματα και ανησυχία στον λαό του Ηρακλείου προκαλεί η εμφάνιση γαλλικής φρεγάτας στο λιμάνι της πόλης το πρωί της Παρασκευής. Συγκεκριμένα έδεσε στο λιμάνι γαλλική φρεγάτα τύπου FREMM, μήκους 142 μέτρων. Φαίνεται πως τα πολεμικά σχέδια της κυβέρνησης και των συμμάχων της δεν χωράνε στο λιμάνι της Σούδας και εμπλέκουν στον πόλεμο επιπλέον λιμενικές και αεροπορικές υποδομές του νησιού. Σύμφωνα με πληροφορίες η φρεγάτα έδεσε για λόγους ανεφοδιασμού και στη συνέχεια το πλοίο θα βρεθεί στο επιχειρησιακό πεδίο της Μέσης Ανατολής.

    

ΚΟΣΜΟΣ
