Σάββατο 14 Μάρτη 2026 - Κυριακή 15 Μάρτη 2026
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
Σελίδα 22
ΚΟΥΒΑ 2026
ΚΟΜΜΑΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΟΥ ΚΚΕ
Μεγάλη συγκέντρωση αλληλεγγύης στην Κούβα και σε όλους τους αγωνιζόμενους λαούς

Χιλιάδες λαού και νεολαίας βροντοφώναξαν την Τετάρτη στο κέντρο της Αθήνας «Η Κούβα δεν είναι μόνη της, κάτω τα χέρια από την Κούβα!». Η μεγάλη συγκέντρωση διεθνιστικής αλληλεγγύης στην Κούβα και στον ηρωικό λαό της, αλλά και σε όλους τους λαούς που αντιμετωπίζουν ιμπεριαλιστικούς πολέμους και επεμβάσεις, όπως αυτήν την περίοδο οι λαοί του Ιράν, της Παλαιστίνης, της Βενεζουέλας κ.ά., οργανώθηκε από την ΚΟ Αττικής του ΚΚΕ, με ομιλητή τον ΓΓ της ΚΕ του Κόμματος Δημήτρη Κουτσούμπα, έκανε ιδιαίτερη εντύπωση, χαιρετίστηκε από πολύ εργατόκοσμο και ...φιμώθηκε από τα αστικά ΜΜΕ.

Με ψηλά τις σημαίες του Κόμματος και αυτές της Κούβας, το μήνυμα ήταν ένα: «Διέξοδο στον πόλεμο θα δώσει ο λαός, ανίκητος δεν είναι ο ιμπεριαλισμός». Οπως επίσης ξεχώρισε το σύνθημα «Ασπίδα της Κούβας είναι οι λαοί, να σπάσουν τώρα οι αποκλεισμοί».

Ακολούθησε μια πολύ μεγάλη πορεία, όπου στην κεφαλή βρέθηκε ο ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ, επικεφαλής πολυμελούς αντιπροσωπείας του ΠΓ της ΚΕ. Με ένα γιγαντοπανό με τις μορφές του Φιντέλ και του Τσε μπροστά και το σύνθημα «Hands off Cuba» («Κάτω τα χέρια από την Κούβα»), η διαδήλωση ολοκληρώθηκε έξω από την πρεσβεία των ΗΠΑ με απαίτηση να τερματιστεί άμεσα ο απάνθρωπος αποκλεισμός.

Με δικό τους μπλοκ συμμετείχαν στην πορεία αξιωματικοί και φαντάροι, με γιγαντοπανό που έγραφε «Φονιάδες των λαών Αμερικάνοι, κάτω τα χέρια από την Κούβα».


Στην Κούβα, τα ΜΜΕ και το υπουργείο Εξωτερικών της χώρας υποδέχτηκαν με ενθουσιασμό τη μεγάλη και μαχητική διαδήλωση στην Αθήνα. Από το βράδυ της ίδιας μέρας η είδηση αναρτήθηκε στην ηλεκτρονική σελίδα του ΚΚ Κούβας, σχετικά πλάνα προβλήθηκαν στην κρατική τηλεόραση και αναφορές έγιναν στα ραδιόφωνα, ενώ φιλοξένησαν ρεπορτάζ σε υψηλή θέση η «Πρένσα Λατίνα», η εφημερίδα του ΚΚ Κούβας, η «Γκράνμα» και άλλα Μέσα.


    

ΚΟΣΜΟΣ
