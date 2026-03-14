ΚΟΜΜΑΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΟΥ ΚΚΕ

Μεγάλη συγκέντρωση αλληλεγγύης στην Κούβα και σε όλους τους αγωνιζόμενους λαούς

Χιλιάδες λαού και νεολαίας βροντοφώναξαν την Τετάρτη στο κέντρο της Αθήνας «Η Κούβα δεν είναι μόνη της, κάτω τα χέρια από την Κούβα!». Η μεγάλη συγκέντρωση διεθνιστικής αλληλεγγύης στην Κούβα και στον ηρωικό λαό της, αλλά και σε όλους τους λαούς που αντιμετωπίζουν ιμπεριαλιστικούς πολέμους και επεμβάσεις, όπως αυτήν την περίοδο οι λαοί του Ιράν, της Παλαιστίνης, της Βενεζουέλας κ.ά., οργανώθηκε από τηνμε ομιλητή τον ΓΓ της ΚΕ του Κόμματοςέκανε ιδιαίτερη εντύπωση, χαιρετίστηκε από πολύ εργατόκοσμο και ...φιμώθηκε από τα αστικά ΜΜΕ.

Με ψηλά τις σημαίες του Κόμματος και αυτές της Κούβας, το μήνυμα ήταν ένα: «Διέξοδο στον πόλεμο θα δώσει ο λαός, ανίκητος δεν είναι ο ιμπεριαλισμός». Οπως επίσης ξεχώρισε το σύνθημα «Ασπίδα της Κούβας είναι οι λαοί, να σπάσουν τώρα οι αποκλεισμοί».

Ακολούθησε μια πολύ μεγάλη πορεία, όπου στην κεφαλή βρέθηκε ο ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ, επικεφαλής πολυμελούς αντιπροσωπείας του ΠΓ της ΚΕ. Με ένα γιγαντοπανό με τις μορφές του Φιντέλ και του Τσε μπροστά και το σύνθημα «Hands off Cuba» («Κάτω τα χέρια από την Κούβα»), η διαδήλωση ολοκληρώθηκε έξω από την πρεσβεία των ΗΠΑ με απαίτηση να τερματιστεί άμεσα ο απάνθρωπος αποκλεισμός.

Με δικό τους μπλοκ συμμετείχαν στην πορεία αξιωματικοί και φαντάροι, με γιγαντοπανό που έγραφε «Φονιάδες των λαών Αμερικάνοι, κάτω τα χέρια από την Κούβα».





Στην Κούβα,της χώρας υποδέχτηκαν με ενθουσιασμό τη μεγάλη και μαχητική διαδήλωση στην Αθήνα. Από το βράδυ της ίδιας μέρας η είδηση αναρτήθηκε στην ηλεκτρονική σελίδα τουσχετικά πλάνα προβλήθηκαν στην κρατικήκαι αναφορές έγιναν σταενώ φιλοξένησαν ρεπορτάζ σε υψηλή θέση ηη εφημερίδα του ΚΚ Κούβας, ηκαι άλλα Μέσα.