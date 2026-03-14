ΕΡΩΤΗΣΗ ΤΟΥ ΚΚΕ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ

Ούτε να το σκέφτεται η κυβέρνηση για πυρηνικά στον Αραξο!

Ερώτηση προς τον υπουργό Εθνικής Αμυνας, για τις μετασταθμεύσεις γαλλικών μαχητικών που φέρουν πυρηνικά όπλα στο αεροδρόμιο του Αραξου, κατέθεσαν οι βουλευτές του ΚΚΕ Νίκος Καραθανασόπουλος, Νίκος Παπαναστάσης και Θανάσης Παφίλης. Σ' αυτήν αναφέρεται:

«Σύμφωνα με πρόσφατα δημοσιεύματα στον Τύπο, στο πλαίσιο της αμυντικής συμφωνίας Ελλάδας - Γαλλίας το στρατηγικό αεροδρόμιο του Αραξου προορίζεται για μετασταθμεύσεις γαλλικών μαχητικών που φέρουν πυρηνικά όπλα.

Το γαλλικό πρόγραμμα, το οποίο αντιμετωπίζεται θετικά από τη χώρα μας, προβλέπει προστασία των χωρών που θα συμμετέχουν, από το πυρηνικό οπλοστάσιο της Γαλλίας, αρκεί να διαθέτουν υποδομές για μεταστάθμευση των γαλλικών μαχητικών. Επιπλέον θα τεθούν στη διάθεσή της και οι αποθήκες του Αραξου, στις οποίες υπάρχουν οι προϋποθέσεις για τη φύλαξη πυρηνικών κεφαλών.

Στον Αραξο υπάρχουν αυτές οι υποδομές, αφού μέχρι το 2001 φιλοξενούσε πυρηνικά, τα οποία κάτω και από την πίεση του λαϊκού κινήματος απομακρύνθηκαν. Μάλιστα, σύμφωνα με πληροφορίες, οι συγκεκριμένες υποδομές τα τελευταία χρόνια αναβαθμίστηκαν.

Με δεδομένο ότι μια τέτοια εξέλιξη θα έθετε σε τεράστιο κίνδυνο τους κατοίκους της περιοχής παίρνοντας υπόψη την άμεση εμπλοκή που έχει αυτή τη στιγμή η χώρα μας στον ιμπεριαλιστικό πόλεμο, ΕΡΩΤΑΤΑΙ ο κ. υπουργός:

- Είναι αληθή τα δημοσιεύματα που έχουν έρθει στο φως της δημοσιότητας;

- Τι μέτρα θα πάρει ώστε να αποτραπεί μια τέτοια εξέλιξη;».