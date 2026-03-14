Σάββατο 14 Μάρτη 2026 - Κυριακή 15 Μάρτη 2026
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
Σελίδα 10
ΦΛΟΓΕΣ ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ
ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ
Για την καμπάνια εθελοντικής στράτευσης γυναικών

Σε ανακοίνωση του Τμήματος της ΚΕ του ΚΚΕ για τις Ενοπλες Δυνάμεις και τα Σώματα Ασφαλείας σχετικά με την καμπάνια του υπουργείου Αμυνας για τη στράτευση των γυναικών, τονίζονται τα εξής:

«Είμαστε ριζικά αντίθετοι με τη στράτευση των γυναικών, με όλους τους τρόπους που επιχειρεί η κυβέρνηση, σε συνθήκες κλιμάκωσης του ιμπεριαλιστικού πολέμου. Η προκλητική καμπάνια του υπουργείου Εθνικής Αμυνας για την εθελοντική στράτευση νέων γυναικών συμπληρώνει την αναβάθμιση της επικίνδυνης εμπλοκής της χώρας και των Ενόπλων Δυνάμεων στους πολέμους των ιμπεριαλιστών, για τα συμφέροντα της εγχώριας άρχουσας τάξης.

Είναι παραπλανητικό και εκτός τόπου και χρόνου το κυβερνητικό επιχείρημα ότι η στράτευση των νέων γυναικών "θα ενισχύσει την άμυνα της χώρας", τη στιγμή που η κυβέρνηση, με τη στήριξη των άλλων κομμάτων του ευρωατλαντισμού, έχει εντάξει τις ελληνικές Ενοπλες Δυνάμεις στις πολεμικές επιχειρήσεις των ΗΠΑ, του ΝΑΤΟ, της ΕΕ, του Ισραήλ. Αυτός είναι ο βασικός παράγοντας που υπονομεύει την ασφάλεια του λαού και μετατρέπει τη χώρα σε πολεμικό στόχο αντιποίνων.

Αυτό που απαιτείται σήμερα δεν είναι η στράτευση των γυναικών στα ματωμένα ιμπεριαλιστικά σχέδια, αλλά να ξεκουμπιστούν οι Αμερικανοί και οι ΝΑΤΟικοί από τη χώρα, μαζί με τις βάσεις τους, να γυρίσουν οι αξιωματικοί από τις πολεμικές αποστολές και επιχειρήσεις εκτός συνόρων και να απεμπλακεί η χώρα από τον ιμπεριαλιστικό πόλεμο. Σε αυτόν τον αγώνα μπορούν να συναντηθούν γυναίκες και άνδρες εργαζόμενοι, νέοι και στο πλάι τους οι αξιωματικοί, οι φαντάροι με τις οικογένειές τους, σε όλη τη χώρα».

    
