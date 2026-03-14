ΚΑΛΕΣΜΑ ΤΟΥ ΠΑΜΕ

Καμπάνια οικονομικής αλληλεγγύης στην Κούβα

Πλατύ κάλεσμα να δυναμώσει η διεθνιστική στήριξη στον λαό της Κούβας απευθύνει τοστις συνδικαλιστικές οργανώσεις, οργανώνοντας

Σε ανακοίνωσή του το ΠΑΜΕ «καλεί όλες τις Ομοσπονδίες, τα Εργατικά Κέντρα και τα συνδικάτα να οργανώσουν καμπάνια οικονομικής αλληλεγγύης στην Κούβα. Τώρα είναι η ώρα να δυναμώσει ακόμα περισσότερο η διεθνιστική αλληλεγγύη στον κουβανικό λαό. Στεκόμαστε στο πλευρό του απέναντι στις πιέσεις και στις απειλές της κυβέρνησης Τραμπ. Στηρίζουμε τον αγώνα του ενάντια στον εγκληματικό αποκλεισμό, ώστε η Κουβανική Επανάσταση να σταθεί όρθια και να νικήσει!

Ο εγκληματικός οικονομικός και εμπορικός αποκλεισμός που έχουν επιβάλει όλες οι κυβερνήσεις των ΗΠΑ από το 1961 μέχρι σήμερα αποτελεί έναν ολοκληρωτικό οικονομικό πόλεμο. Με αλλεπάλληλα μέτρα, κυρώσεις και απαγορεύσεις επιχειρούν να στραγγαλίσουν την οικονομία της χώρας και να γονατίσουν τον λαό της. Από το 2019 έχουν προστεθεί 243 επιπλέον μέτρα αποκλεισμού.

Οι ΗΠΑ τιμωρούν χώρες και εταιρείες που συναλλάσσονται με την Κούβα, εμποδίζουν την προμήθεια καυσίμων, τροφίμων και φαρμάκων, διώκουν οικονομικές συναλλαγές ακόμα και για βασικά αγαθά, ενώ διατηρούν τη χώρα στην κατάπτυστη λίστα των "κρατών - χορηγών της τρομοκρατίας".

Οι συνέπειες αυτού του αποκλεισμού είναι δραματικές. Σήμερα στην Κούβα πολλά νοικοκυριά μένουν χωρίς ρεύμα για περισσότερες από 12 ώρες την ημέρα. Το 50% των βασικών φαρμάκων λείπει από τα νοσοκομεία. Περισσότεροι από 5 εκατομμύρια άνθρωποι με χρόνια νοσήματα δυσκολεύονται να βρουν τα καθημερινά τους φάρμακα.

Χιλιάδες ασθενείς που χρειάζονται χημειοθεραπεία και ακτινοθεραπεία αντιμετωπίζουν σοβαρές διακοπές στις θεραπείες τους, ενώ νεογέννητα βρέφη κινδυνεύουν όταν οι θερμοκοιτίδες δεν μπορούν να λειτουργήσουν λόγω των συνεχών διακοπών ρεύματος. Η έλλειψη καυσίμων εμποδίζει την καλλιέργεια της γης και τη μεταφορά προϊόντων, ενώ βασικά τρόφιμα φτάνουν στα καταστήματα με μεγάλες καθυστερήσεις.

Παρά τις τεράστιες δυσκολίες, ο κουβανικός λαός αντιστέκεται ηρωικά και στέκεται με το κεφάλι ψηλά, υπερασπιζόμενος τις κατακτήσεις της Επανάστασής του. Πρόσφατα, αντιπροσωπεία του ΠΑΜΕ και συνδικάτων που επισκέφτηκε την Κούβα είχε την ευκαιρία να δει από κοντά την αποφασιστικότητα του λαού και να μεταφέρει την έμπρακτη αλληλεγγύη των εργαζομένων της Ελλάδας.

Αυτή η αλληλεγγύη πρέπει να δυναμώσει τώρα ακόμη περισσότερο!

Μέσα από την οικονομική ενίσχυση του κουβανικού λαού στέλνουμε ένα δυνατό μήνυμα στήριξης και έμπρακτης διεθνιστικής συμπαράστασης, ώστε από κάθε χώρο δουλειάς, κάθε επιχείρηση, κάθε κλάδο, κάθε γειτονιά της Ελλάδας, να ακουστεί δυνατά:

Η Κούβα δεν είναι μόνη!

Οι εργαζόμενοι της Ελλάδας στέκονται στο πλευρό της!

Η Κουβανική Επανάσταση θα σταθεί όρθια και θα νικήσει!

Hasta la victoria siempre!».