Σάββατο 14 Μάρτη 2026 - Κυριακή 15 Μάρτη 2026
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
Σελίδα 10
ΦΛΟΓΕΣ ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ
ΕΔΥΕΘ - ΕΡΓΑΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Συγκέντρωση στις 21/3 έξω από το ΝΑΤΟικό στρατηγείο

Κάλεσμα σε σωματεία και όλους τους μαζικούς φορείς της Θεσσαλονίκης για συμμετοχή στη μεγάλη συγκέντρωση διαμαρτυρίας έξω από το ΝΑΤΟικό στρατηγείο (Λεωφ. Στρατού 3) το Σάββατο 21/3, στις 11.30 π.μ., απευθύνουν η ΕΔΥΕΘ και εργατικά σωματεία με αίτημα να κλείσει το ΝΑΤΟικό στρατηγείο που βρίσκεται στο Γ' ΣΣ, μέσα στην πόλη της Θεσσαλονίκης. Ανάμεσα σε άλλα, η ΕΔΥΕΘ και τα εργατικά σωματεία απαιτούν να κλείσει τώρα το ΝΑΤΟικό Στρατηγείο από το Γ' Σώμα Στρατού. Να αποχωρήσουν εδώ και τώρα οι ΝΑΤΟικοί από την πόλη μας και το λιμάνι της Θεσσαλονίκης. Να σταματήσουν άμεσα οι διελεύσεις στρατιωτικών οχημάτων μέσα στον αστικό ιστό της πόλης. Τα εργατικά σωματεία ήδη προχωρούν σε πολύμορφες δράσεις και εξορμήσεις σε χώρους δουλειάς, ενώ την Κυριακή 15/3, στις 12 μ., στον Λευκό Πύργο, θα πραγματοποιήσουν παρέμβαση ενημέρωσης απευθύνοντας μαζικό κάλεσμα για τη συγκέντρωση του Σαββάτου.

    

ΚΟΣΜΟΣ
