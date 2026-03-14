ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΟΥΒΑ

Συνέντευξη τύπου για τις διμερείς συνομιλίες με τις ΗΠΑ

Σε συνέντευξη Τύπου που έδωσε την Παρασκευή ο Μιγκέλ Ντίας Κανέλ, Πρόεδρος της Κούβας και Α' Γραμματέας της ΚΕ του ΚΚ Κούβας, απάντησε στις έντονες εικασίες που υπάρχουν το τελευταίο διάστημα για ανεπίσημες συνομιλίες των κυβερνήσεων Κούβας - ΗΠΑ. Οπως είπε, υπάρχει «μια συνεχής διαδικασία διμερών συνομιλιών μεταξύ των δύο χώρων, αλλά αυτή αναφέρεται όταν ακριβώς συμβαίνει, ανεξάρτητα από πολυάριθμες εικασίες».

Σημείωσε ότι «πρόκειται για διαδικασίες που γίνονται διακριτικά, είναι χρονοβόρες, τώρα βρίσκονται στην αρχική φάση και συμβαίνουν σύμφωνα με τη συνεπή πολιτική που η Κουβανική Επανάσταση έχει υπερασπιστεί στην Ιστορία της, με επικεφαλής τον στρατηγό των Ενόπλων Επαναστατικών Δυνάμεων Ραούλ Κάστρο, ως ηγέτη της Επανάστασης, και εμένα». Δεν ανέφερε ποιοι μετέχουν από την άλλη πλευρά, και ενημέρωσε ότι στις ανταλλαγές υπάρχει διευκόλυνση διεθνών παραγόντων. Αναφέρθηκε σε 3 κύριους σκοπούς της τρέχουσας διαδικασίας, που είναι «ο προσδιορισμός των διαφορών που χρειάζονται επίλυση, οι πιθανές λύσεις σε αυτά τα προβλήματα και η διερεύνηση αν υπάρχει προθυμία συνεργασίας σε τομείς για την αντιμετώπιση των απειλών και την εγγύηση της ασφάλειας και της ειρήνης και των δύο χωρών».

Με έμφαση τόνισε ότι η κουβανική πλευρά εξέφρασε την προθυμία «να διεξάγει τις συνομιλίες με βάση την ισότητα και τον σεβασμό των πολιτικών συστημάτων και των δύο κρατών, την κυριαρχία και την αυτοδιάθεση των δύο κυβερνήσεων, λαμβάνοντας υπόψη το αίσθημα αμοιβαιότητας και την τήρηση του Διεθνούς Δικαίου».

Στην ίδια συνέντευξη αναφέρθηκε αναλυτικά και στα σοβαρά προβλήματα που έχουν δημιουργηθεί στο εθνικό σύστημα ηλεκτροδότησης, σημειώνοντας ότι «κύριος υπεύθυνος είναι ο αποκλεισμός από τις ΗΠΑ, και η ρίζα του προβλήματος έγκειται στην αδυναμία πρόσβασης στη διεθνή αγορά για την προμήθεια καυσίμων. Ετσι, δεν έχουν εισέλθει καύσιμα εδώ και τρεις μήνες, κάτι που έχει οδηγήσει στην εξάντληση των αποθεμάτων ντίζελ και μαζούτ που διατηρούνταν ακόμα για την κατανεμημένη παραγωγή, και προκαλεί μια κατάσταση μεγάλης αστάθειας».

Στάθηκε στο έλλειμμα 1.400 MW στο σύστημα και έκανε εκτενή αναφορά στα μέτρα που παίρνονται σε αυτές τις συνθήκες, όπως η σταδιακή ενίσχυση των εγχώριων φυσικών πόρων από εξορύξεις και τα φωτοβολταϊκά, που επεκτείνονται, με προτεραιότητα στις κοινωνικές υπηρεσίες (Υγεία, Παιδεία) και στις ευαίσθητες ομάδες. Στο πλαίσιο αυτό σημείωσε ότι 120 παιδιά με ασθένειες που απαιτούν κλιματισμό στα σπίτια τους διαθέτουν ήδη φωτοβολταϊκά στοιχεία. Εχουν εγκατασταθεί 10.034 φωτοβολταϊκά στοιχεία για τους εργαζόμενους στους τομείς της Υγείας και της Εκπαίδευσης, και προωθείται η δημιουργία χώρων αποθήκευσης και μεγάλων σταθμών μπαταριών. Επίσης έχουν εγκατασταθεί 636 ηλιακά αντλιοστάσια για την παροχή ύδρευσης σε διάφορες κοινότητες και 462 για άρδευση, ενώ ταυτόχρονα πραγματοποιούνται επενδύσεις στους τομείς της υδροηλεκτρικής και της αιολικής ενέργειας.

Φυσικά αναφέρθηκε στις δυσκολίες και τις δυσλειτουργίες στην καθημερινή ζωή των κατοίκων, στην εργασία, στα νοικοκυριά λόγω των μεγάλων διακοπών ρεύματος, και στις λύσεις που αναζητούνται, όπως επίσης στην προσπάθεια να ενισχυθεί η παραγωγή τροφίμων σε τοπικό επίπεδο, για την όσο το δυνατόν λιγότερη χρήση μέσων μεταφοράς, λόγω έλλειψης καυσίμων.

Επιπλέον, έγινε γνωστό από το υπουργείο Εξωτερικών ότι τις επόμενες μέρες και πριν το Πάσχα, για ανθρωπιστικούς λόγους και σε συνεννόηση με το Βατικανό θα υπάρξει απελευθέρωση 51 κρατούμενων που έχουν διωχθεί για παραβιάσεις του Ποινικού Δικαίου της χώρας.